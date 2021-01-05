Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг зросла до 66,1 млрд грн.
Дивися повний текст Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:03
Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:04
Рынка услуг нет а цены монополистам отпустили...и вот результат. Монополия = нерегулируемые цены , рынок - не регулируемые. А у нас все через задний проход сделано.
ЦО монополия, водоканал - монополия.. как минимум там где нет возможности отключения услуги или как минимум выбора поставщика цена должна быть регулируемой.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:14
Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд
Я в знак протесту припинив платити...
Забомбали красти в мене з кишені в пользу ОП + олехархів...
зі. Приєднуйтесь до мене в моєму протесті
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:19
Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд
Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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