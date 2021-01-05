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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:03

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг зросла до 66,1 млрд грн.

Дивися повний текст Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:04

Рынка услуг нет а цены монополистам отпустили...и вот результат. Монополия = нерегулируемые цены , рынок - не регулируемые. А у нас все через задний проход сделано.
ЦО монополия, водоканал - монополия.. как минимум там где нет возможности отключения услуги или как минимум выбора поставщика цена должна быть регулируемой.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:14

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

Я в знак протесту припинив платити...
Забомбали красти в мене з кишені в пользу ОП + олехархів...

зі. Приєднуйтесь до мене в моєму протесті :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:19

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Джон написав:Рынка услуг нет

Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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