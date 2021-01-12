Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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vitaliy_berdinskikh написав:Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.
да не нужно никакого госрегулирования, просто пусть выплачивают мне на карту мою часть прибыли от продажи газа, электричества, за пользование газопроводами и линиями электропередач. С 1991 года продают и пользуются, а деньги до сих пор не выплатили.
Это какой закон? -- ну просто, чтобы я знал "на что" именно в суд подавать...
_hunter написав:ну просто, чтобы я знал "на что" именно в суд подавать...
1) незаконне привласнення та розтрата грошів від продажу чужого майна, довіреного в управління (газ, нафта, газопроводи, лінії електропередач, повітря, сонячне світло, тощо)
2) привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
3) використовування землі, її надр, атмосферного повітря, водних та іншіх природніх ресурсів (сонячне світло), які знаходяться в межах території України на шкоду людині і суспільству (спричинення фінансових збитків для громадян України та державного бюджету, тощо)
_hunter написав:Это какой закон? -- ну просто, чтобы я знал "на что" именно в суд подавать...
Самый высший Закон, статья 13.
Конституция -- это не _закон_ -- минутка ликвидации безграмотности:
Зако́н в юриспруденции — в узком смысле нормативно-правовой акт, который принимается представительным (законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения.
-- невозможно подать в суд на "неисполнение конституции". Хотя, наверное, можно в ЕСПЧ попробовать -- но с большой долей вероятности иск вида "мне тут деньги нахаляву давать не хотят" они пошлют
Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, ... приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
_hunter написав:-- минутка ликвидации безграмотности: -- невозможно подать в суд на "неисполнение конституции". Хотя, наверное, можно в ЕСПЧ попробовать -- но с большой долей вероятности иск вида "мне тут деньги нахаляву давать не хотят" они пошлют
Если желаете избавиться от безграмотности, также настоятельно рекомендую к ознакомлению и изучению статью 8:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
_hunter написав:Конституция -- это не _закон_ -- минутка ликвидации безграмотности:
Зако́н в юриспруденции — в узком смысле нормативно-правовой акт, который принимается представительным (законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения.
-- невозможно подать в суд на "неисполнение конституции". Хотя, наверное, можно в ЕСПЧ попробовать -- но с большой долей вероятности иск вида "мне тут деньги нахаляву давать не хотят" они пошлют
Если желаете избавиться от безграмотности, настоятельно рекомендую к ознакомлению и изучению статью 8:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу.Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Продолжаем минутку ликвидации безграмотности... Именно: законы -- должны Конституции соответствовать -- с этим я и не спорю. Но даже Конституция не обязывает создавать несуществующие законы. Так же Конституция не обязывает эти несуществующие законы себе соответсвовать -- по причине отсутствия вышеупомянутых законов... И опять же: никто на "права" не покушается -- каждый Гражданин как мог считаться собственником вот тех вот "недр и прочего" из 13-й -- так может и дальше считаться. Закон, утверждающий обратное, никто, вроде, не принял.
При всем при этом -- "кто-то" так обрадовался халяве, обещанной в первом предложении, что даже не дочитал до второго:
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
_hunter написав:Но даже Конституция не обязывает создавать несуществующие законы. Так же Конституция не обязывает эти несуществующие законы себе соответсвовать -- по причине отсутствия вышеупомянутых законов...
_hunter написав:И опять же: никто на "права" не покушается -- каждый
Если не секрет, ты гражданин Украины?
Дело в том, что ты так активно поддерживаешь всё что ведет к снижению уровня жизни и разрухе, пытаешься придумать оправдания и отмазки для нарушения законов, коррупции, воровства, откатов, распилов, что твоя неприязнь к гражданам Украины просто поражает...
_hunter написав:Но даже Конституция не обязывает создавать несуществующие законы. Так же Конституция не обязывает эти несуществующие законы себе соответсвовать -- по причине отсутствия вышеупомянутых законов...
_hunter написав:И опять же: никто на "права" не покушается -- каждый
... к снижение уровня жизни и разрухе, ... что твоя неприязнь к гражданам Украины просто поражает...
Откуда в тебе столько злости?
Вижу аргументы закончились? -- влезаем на любимый "бгоневичек": разруха-коррупция-алегархе?..
_hunter написав:Вижу аргументы закончились? -- влезаем на любимый "бгоневичек": разруха-коррупция-алегархе?..
Так ты гражданин Украины? Не могу понять - почему ты поддерживаешь всё что приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам?
_hunter написав:Просто не люблю халявщиков
Так ты-же наоборот защищаешь халявщиков.
Ведь это ты защищаешь расходы госбюджета на субсидии и дотации олигархам. А говоришь что не любишь халявщиков. Значит врёшь?
Скажи еще, что ты зеленый тариф не защищал... Халявщиков он не любит...
_hunter написав:И опять же: никто на "права" не покушается -- каждый Гражданин как мог считаться собственником вот тех вот "недр и прочего" из 13-й -- так может и дальше считаться. Закон, утверждающий обратное, никто, вроде, не принял.
Ну так, имеет собственник право требовать выплатить ему прибыль от продажи своего имущества (газ) или за пользование его имуществом (газопроводы)?
Обрати внимание, я не требую выплатить всю стоимость газа, а только прибыль - разницу между себестоимостью добычи и ценой продажи. Себестоимость добычи честно уходит людям за работу по добыче газа.
Тоже самое с электричеством. АЭС продает электричество по 50 коп, а гражданам впаривают по 1.68, хотя линии электропередач принадлежат гражданам. Ну вот вычесть зарплату электрикам за ремонты, а остальное прошу перечислить собственникам.