Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Чет 14 січ, 2021 16:24

_hunter написав: Объясняю: "приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам" сами украинцы с совковским инфантилизмом "мне все должны". При этом эти же укнаинцы даже не могут объяснить кто именно и почему им должен. Объясняю: "приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам" сами украинцы с совковским инфантилизмом "мне все должны". При этом эти же укнаинцы даже не могут объяснить кто именно и почему им должен.

_hunter написав: А чтобы стать олигархом (хоть мелкой руки) -- это, как раз, тяжкий труд и бессонные ночи... А чтобы стать олигархом (хоть мелкой руки) -- это, как раз, тяжкий труд и бессонные ночи...

_hunter написав: ссылочку где я зеленый тариф защищал -- в студию. ссылочку где я зеленый тариф защищал -- в студию.

_hunter написав: Сфигли "линии электропередач принадлежат гражданам"? -- давно приватизированы. Сфигли "линии электропередач принадлежат гражданам"? -- давно приватизированы.

То, что весь народ Украины является собственниками всех этих ресурсов, для тебя это не достаточное обоснование за что именно им должны заплатить те, кто их газ потребляет и пользуется трубопроводом?Или ты право собственности не признаешь и считаешь совками тех кто требует соблюдать право собственности? Может ты считаешь, что раз чтото принадлежит многим людям, а не одному, значит это ничьё и можно на халяву присвоить это себе?Представь, что ты сдаешь свою квартиру в аренду, ктото ею пользуется, потребляет электричество, газ и воду, а деньги тебе за это не платит. Ни за аренду квартиры, ни за электричество, ни за газ, ни за воду. Да еще и впаривает тебе твою-же воду из под крана по цене магазинной, требуя оплатить доставку из магазина.Ты требуешь деньги, а тебе в ответ заявляют, что ты страдаешь совковым инфантилизмом "мне все должны" и не можешь даже объяснить кто и почему тебе должен деньги...Что ты такому чудику скажешь?Ты путаешь "тяжкий труд" производящего что-либо человека с "тяжкой работой" вора, который "тяжко работает" чтобы украсть чтото у других. Или ввести кого-то в заблуждение, чтобы на халяву завладеть тем, что принадлежит кому-то другому.окей, возможно спутал тебя с твоими коллегами.Кем и на основании чего приватизированы?Я не давал согласия на приватизацию своей доли.Так из какой ты страны?