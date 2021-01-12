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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:24

  _hunter написав:Объясняю: "приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам" сами украинцы с совковским инфантилизмом "мне все должны". При этом эти же укнаинцы даже не могут объяснить кто именно и почему им должен.




То, что весь народ Украины является собственниками всех этих ресурсов, для тебя это не достаточное обоснование за что именно им должны заплатить те, кто их газ потребляет и пользуется трубопроводом?

Или ты право собственности не признаешь и считаешь совками тех кто требует соблюдать право собственности? Может ты считаешь, что раз чтото принадлежит многим людям, а не одному, значит это ничьё и можно на халяву присвоить это себе?

Представь, что ты сдаешь свою квартиру в аренду, ктото ею пользуется, потребляет электричество, газ и воду, а деньги тебе за это не платит. Ни за аренду квартиры, ни за электричество, ни за газ, ни за воду. Да еще и впаривает тебе твою-же воду из под крана по цене магазинной, требуя оплатить доставку из магазина.

Ты требуешь деньги, а тебе в ответ заявляют, что ты страдаешь совковым инфантилизмом "мне все должны" и не можешь даже объяснить кто и почему тебе должен деньги...

Что ты такому чудику скажешь?

  _hunter написав:А чтобы стать олигархом (хоть мелкой руки) -- это, как раз, тяжкий труд и бессонные ночи...


Ты путаешь "тяжкий труд" производящего что-либо человека с "тяжкой работой" вора, который "тяжко работает" чтобы украсть чтото у других. Или ввести кого-то в заблуждение, чтобы на халяву завладеть тем, что принадлежит кому-то другому.

  _hunter написав:ссылочку где я зеленый тариф защищал -- в студию.


окей, возможно спутал тебя с твоими коллегами.

  _hunter написав:Сфигли "линии электропередач принадлежат гражданам"? -- давно приватизированы.


Кем и на основании чего приватизированы?
Я не давал согласия на приватизацию своей доли.


Так из какой ты страны?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 14 січ, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:47

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Объясняю: "приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам" сами украинцы с совковским инфантилизмом "мне все должны". При этом эти же укнаинцы даже не могут объяснить кто именно и почему им должен.


То, что украинцы являются собственниками всех этих ресурсов, для тебя это не достаточное объяснение за что им должны заплатить те, кто их газ потребляет и пользуется трубопроводом?

Или ты право собственности не признаешь и считаешь, что раз принадлежит многим людям, а не одному, значит ничьё?

Представь, что ты сдаешь свою квартиру в аренду, ктото ею пользуется, потребляет электричество, газ и воду, а деньги тебе за это не платит. Ни за аренду квартиры, ни за электричество, ни за газ, ни за воду. Да еще и впаривает тебе твою-же воду из под крана по цене магазинной, требуя оплатить доставку из магазина.

Ты требуешь деньги, а тебе в ответ заявляют, что ты страдаешь совковым инфантилизмом "мне все должны" и не можешь даже объяснить кто и почему тебе должен деньги...

Что ты такому чудику скажешь?

  _hunter написав:А чтобы стать олигархом (хоть мелкой руки) -- это, как раз, тяжкий труд и бессонные ночи...


Ты путаешь "тяжкий труд" производящего что-либо человека с "тяжкой работой" вора, который "тяжко работает" чтобы украсть чтото у других. Или ввести кого-то в заблуждение, чтобы на халяву завладеть тем, что принадлежит кому-то другому.

  _hunter написав:ссылочку где я зеленый тариф защищал -- в студию.


окей, возможно спутал тебя с твоими коллегами.

  _hunter написав:Сфигли "линии электропередач принадлежат гражданам"? -- давно приватизированы.


Кем и на основании чего приватизированы?
Я не давал согласия на приватизацию своей доли.


Так из какой ты страны?
Тебе бы понравилось если бы то что ты пишешь писали про твою страну?


Т.е. второе предложение 13-й статьи, как я и говорил, ты не осилил?..
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.


-- как "управляющий" решит -- выплачивать ли конкретно учетке Амвросий (или всему "народу") "дивиденты" или пустить их на развитие (или еще куда) -- так и будет.

Ты один "тонкий" момент забыл :) -- договор оренды -- в котором как раз и прописана обязанность компенсировать всю комуналку. Поэтому все эти рассуждения о квартире смысла не имеют.

Нет -- это ты что-то недопонял и вытащил какого-то "производящего что-либо человека". Или сейчас пойдет совко-бред вида "певцы/актеры -- трутни и тунеядцы"? -- трудится, если что, можно и "головой" -- ничего осязаемого, собственно, не производя.

Кем приватизированы? -- собственниками. На каком основании? -- закон «О приватизации имущества государственных предприятий».
А твое согласие, как минаритарного собственника -- после сбора мажоритарных -- и появления контрольного пакета нафиг никому не нужно было.
_hunter
 
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