Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:46

_hunter написав: >>> Продажа газа с целью завладевания маржой от его продажи наносит вред правам граждан

Нафтогаз в прошлом году 15 лярдов в бюджет -- т.е. каждому гражданину -- заплатил. Нифига себе вред... >>> Продажа газа с целью завладевания маржой от его продажи наносит вред правам гражданНафтогаз в прошлом году 15 лярдов в бюджет -- т.е. каждому гражданину -- заплатил. Нифига себе вред...

_hunter написав: >>> Право гражданина на газ может быть восстановлено путем уплаты гражданину маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи газа

Я эту строку в Конституции что-то найти не могу. >>> Право гражданина на газ может быть восстановлено путем уплаты гражданину маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи газаЯ эту строку в Конституции что-то найти не могу.

_hunter написав: >>> Нет. Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи.

Повторяемся? -- маржа уходит на налоги. >>> Нет. Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи.Повторяемся? -- маржа уходит на налоги.

Во первых ты путаешь доходы с расходами.А во вторых ты путаешь госбюджет с гражданами.Госбюджет - этограждан на содержание государства, аграждан. Чувствуешь разницу?Собственник газа -, аПо сути каждого украинца лишили его конституционного права на газ, газ принадлежащий гражданам Украины продали, а деньги растратили нецелевым образом.Как бы там ни было, это не снимает долговых обязательств перед собственниками, т.е. перед всеми гражданами Украины, которым пока-что ничего не выплатили.Граждане были лишены конституционного права собственности на газ? Да.После продажи этого газа, граждане Украины теряют на него право собственности и право пользования.Это незаконно, т.к. нарушает ст.13 Конституции Украины - Основного Закона Украины, в котором прописаны права всех граждан Украины на природные ресурсы, к которым относится газ, а именно - право собственности на газ и право пользоваться газом.Восстановление законности требует выплаты стоимости газа по рыночной цене на европейском хабе, за вычетом себестоимости добычи на зарплату тем кто его добывал.Смотрим цену на европейском хабе, умножаем на объемы всего газа, который за 30 лет был добыт на территории Украины и продан куда-либо. Вычитаем себестоимость добычи. Сумма, которую получим - это и есть доход граждан Украины, который должен быть выплачен равными долями всем гражданам Украины.Налог платится как процент от дохода граждан. Берем маржу - разницу между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи. Это и есть доход граждан Украины.Из суммы дохода граждан Украины:- 18% должно быть уплачено в виде налога НДФЛ на содержание государства.- 82% должно быть уплачено всем гражданам Украины в виде денежных переводов на личные счета, либо выплачено адресными переводами каждому гражданину.Выплата в госбюджет, о которой ты пишешь - это НДФЛ.А 82% дохода, которые должны были быть перечислены на личные счета всех граждан Украины так и не были перечислены. За 30 лет с 1991 года ни одной гривны гражданам за доходы от продажи газа не перечислено. Долг перед гражданами за газ только растёт.