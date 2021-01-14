Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:Объясняю: "приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам" сами украинцы с совковским инфантилизмом "мне все должны". При этом эти же укнаинцы даже не могут объяснить кто именно и почему им должен.
То, что весь народ Украины является собственниками всех этих ресурсов, для тебя это не достаточное обоснование за что именно им должны заплатить те, кто их газ потребляет и пользуется трубопроводом?
Или ты право собственности не признаешь и считаешь совками тех кто требует соблюдать право собственности? Может ты считаешь, что раз чтото принадлежит многим людям, а не одному, значит это ничьё и можно на халяву присвоить это себе?
Представь, что ты сдаешь свою квартиру в аренду, ктото ею пользуется, потребляет электричество, газ и воду, а деньги тебе за это не платит. Ни за аренду квартиры, ни за электричество, ни за газ, ни за воду. Да еще и впаривает тебе твою-же воду из под крана по цене магазинной, требуя оплатить доставку из магазина.
Ты требуешь деньги, а тебе в ответ заявляют, что ты страдаешь совковым инфантилизмом "мне все должны" и не можешь даже объяснить кто и почему тебе должен деньги...
Что ты такому чудику скажешь?
_hunter написав:А чтобы стать олигархом (хоть мелкой руки) -- это, как раз, тяжкий труд и бессонные ночи...
Ты путаешь "тяжкий труд" производящего что-либо человека с "тяжкой работой" вора, который "тяжко работает" чтобы украсть чтото у других. Или ввести кого-то в заблуждение, чтобы на халяву завладеть тем, что принадлежит кому-то другому.
_hunter написав:ссылочку где я зеленый тариф защищал -- в студию.
окей, возможно спутал тебя с твоими коллегами.
_hunter написав:Сфигли "линии электропередач принадлежат гражданам"? -- давно приватизированы.
Кем и на основании чего приватизированы? Я не давал согласия на приватизацию своей доли.
Так из какой ты страны?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 14 січ, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Объясняю: "приносит проблемы и снижает уровень жизни украинцам" сами украинцы с совковским инфантилизмом "мне все должны". При этом эти же укнаинцы даже не могут объяснить кто именно и почему им должен.
То, что украинцы являются собственниками всех этих ресурсов, для тебя это не достаточное объяснение за что им должны заплатить те, кто их газ потребляет и пользуется трубопроводом?
Или ты право собственности не признаешь и считаешь, что раз принадлежит многим людям, а не одному, значит ничьё?
Представь, что ты сдаешь свою квартиру в аренду, ктото ею пользуется, потребляет электричество, газ и воду, а деньги тебе за это не платит. Ни за аренду квартиры, ни за электричество, ни за газ, ни за воду. Да еще и впаривает тебе твою-же воду из под крана по цене магазинной, требуя оплатить доставку из магазина.
Ты требуешь деньги, а тебе в ответ заявляют, что ты страдаешь совковым инфантилизмом "мне все должны" и не можешь даже объяснить кто и почему тебе должен деньги...
Что ты такому чудику скажешь?
_hunter написав:А чтобы стать олигархом (хоть мелкой руки) -- это, как раз, тяжкий труд и бессонные ночи...
Ты путаешь "тяжкий труд" производящего что-либо человека с "тяжкой работой" вора, который "тяжко работает" чтобы украсть чтото у других. Или ввести кого-то в заблуждение, чтобы на халяву завладеть тем, что принадлежит кому-то другому.
_hunter написав:ссылочку где я зеленый тариф защищал -- в студию.
окей, возможно спутал тебя с твоими коллегами.
_hunter написав:Сфигли "линии электропередач принадлежат гражданам"? -- давно приватизированы.
Кем и на основании чего приватизированы? Я не давал согласия на приватизацию своей доли.
Так из какой ты страны? Тебе бы понравилось если бы то что ты пишешь писали про твою страну?
Т.е. второе предложение 13-й статьи, как я и говорил, ты не осилил?..
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
-- как "управляющий" решит -- выплачивать ли конкретно учетке Амвросий (или всему "народу") "дивиденты" или пустить их на развитие (или еще куда) -- так и будет.
Ты один "тонкий" момент забыл -- договор оренды -- в котором как раз и прописана обязанность компенсировать всю комуналку. Поэтому все эти рассуждения о квартире смысла не имеют.
Нет -- это ты что-то недопонял и вытащил какого-то "производящего что-либо человека". Или сейчас пойдет совко-бред вида "певцы/актеры -- трутни и тунеядцы"? -- трудится, если что, можно и "головой" -- ничего осязаемого, собственно, не производя.
Кем приватизированы? -- собственниками. На каком основании? -- закон «О приватизации имущества государственных предприятий». А твое согласие, как минаритарного собственника -- после сбора мажоритарных -- и появления контрольного пакета нафиг никому не нужно было.
_hunter написав:Т.е. второе предложение 13-й статьи, как я и говорил, ты не осилил?..
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
В указанной цитате речь идет об осуществлении прав от имени народа, а не о передаче права собственности. В ст.319, ч.5 ГК Украины сказано, что:
5. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
Продажа газа с целью завладевания маржой от его продажи наносит вред правам граждан, т.к. лишает граждан права на проданный газ, даже не возмещая маржу от его продажи.
Согласно ст.13 Конституции Украины:
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Если газ продать, гражданин теряет на него право собственности и право пользоваться этим газом. Это наносит вред правам гражданина.
Право гражданина на газ может быть восстановлено путем уплаты гражданину маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи газа. Либо компенсировать поставкой газа по цене себестоимости газа на сумму маржи. На усмотрение гражданина.
_hunter написав:-- как "управляющий" решит -- выплачивать ли конкретно учетке Амвросий (или всему "народу") "дивиденты" или пустить их на развитие (или еще куда) -- так и будет.
Нет. Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи. Задача управляющего имуществом заключается в управлении этим газом, не используя его во вред людям и обществу. Так сказано в Основном Законе Украины.
Если управляющий продал доверенный ему в управление газ, то он обязан выплатить собственнику, т.е. всему народу Украины маржу между ценой на еврохабе и себестоимостью.
_hunter написав:Ты один "тонкий" момент забыл -- договор оренды -- в котором как раз и прописана обязанность компенсировать всю комуналку.
Тоесть ты намекаешь на то, что для выплаты граждане должны написать письменное требование на выплату их доли маржи от продажи газа?
_hunter написав:Нет -- это ты что-то недопонял и вытащил какого-то "производящего что-либо человека". Или сейчас пойдет совко-бред вида "певцы/актеры -- трутни и тунеядцы"? -- трудится, если что, можно и "головой" -- ничего осязаемого, собственно, не производя.
Нет. Это ты недопонял разницу между трудом и работой. Поясню:
Труд - целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая умственного и физического напряжения.
Работа - нахождение в действии, деятельность чего-н.
Разница заключается в том, что результат труда - это создание каких-то общественно полезных ценностей, а работа - это просто какая-то активность. Например смотреть телевизор - это работа, но не труд.
Труд - это работа. Но не всякая работа является трудом.
То что ты назвал "тяжким трудом олигархов" на самом деле является общественно вредной работой. Так как наносит ущерб обществу.
_hunter написав:А твое согласие, как минаритарного собственника -- после сбора мажоритарных -- и появления контрольного пакета нафиг никому не нужно было.
где деньги от приватизации моей доли?
У тебя гражданство какой страны?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 14 січ, 2021 18:24, всього редагувалось 4 разів.
За статистикою в Україні витрати на комуналку у відсотковому відношенні до загальних витрат менше, ніж в ЄС у два рази. Тому середній громадянин платити за комунальні витрати може і повинен. У кого дійсно немає можливості (з об'єктивних причин), для цього є субсидії. Врешті-решт можна переїхати у квартиру на 5 квадратів менше і за отриману різницю платити комуналку до кінця життя. А перекладати своє "тупо не хочу платити", "якось воно буде", це неприпустимо. У таких треба відбирати житло, нехай ідуть бомжувати.
espanol Статистику в студию, и поясните, только в евро, а не в % вашу фразу
витрати на комуналку у відсотковому відношенні до загальних витрат менше, ніж в ЄС у два рази
Кто чего должен ... начни с пенсионеров. Вот когда ты объясниш почему они получают в основной массе нищенские пенсии и вынуждены сидеть на субсидии дабы не протянуть ноги, вот тогда поговорим кто кому и чего должен за остальных граждан
Врешті-решт можна переїхати у квартиру на 5 квадратів менше і за отриману різницю платити комуналку до кінця життя.
Про почки, про почки забыли, можно продать одну и какое то время пожить как человек
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 15 січ, 2021 10:42, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий написав:Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи. Задача управляющего имуществом заключается в управлении этим газом, не используя его во вред людям и обществу. Так сказано в Основном Законе Украины.
Если управляющий продал доверенный ему в управление газ, то он обязан выплатить собственнику, т.е. всему народу Украины маржу между ценой на еврохабе и себестоимостью[/b].
Именно так это и должно работать. И ведь работает, например, в Норвегии и ОАЕ.
По большому счету, то что сейчас творят наши чиновники - нарушение Конституции и УК, ведь они не просто управляют, а продают (приватизируют) без согласия собственника (народа Украины) народное (государственное) имущество - без последующих прямых выплат за это каждому гражданину. Но при этом не забывая выписывать себе самим различные премии и бонусы. Хотите продавать собственность - выносите вопрос на референдум. Такие действия можно смело квалифицировать, как минимум, по ст 191 ч.5 и ст 365 УК, как то: превышение служебных полномочий и присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении
По большому счету, все эти карманные "приватизации" облгазов за 3 копейки можно повернуть вспять, а тех кто их проводил и утверждал, посадить надолго Было бы желание и фаберже
И кстати, это не только облгазов касается.
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
_hunter написав:Т.е. второе предложение 13-й статьи, как я и говорил, ты не осилил?..
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
В указанной цитате речь идет об осуществлении прав от имени народа, а не о передаче права собственности. В ст.319, ч.5 ГК Украины сказано, что:
5. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
Продажа газа с целью завладевания маржой от его продажи наносит вред правам граждан, т.к. лишает граждан права на проданный газ, даже не возмещая маржу от его продажи.
Согласно ст.13 Конституции Украины:
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Если газ продать, гражданин теряет на него право собственности и право пользоваться этим газом. Это наносит вред правам гражданина.
Право гражданина на газ может быть восстановлено путем уплаты гражданину маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи газа. Либо компенсировать поставкой газа по цене себестоимости газа на сумму маржи. На усмотрение гражданина.
_hunter написав:-- как "управляющий" решит -- выплачивать ли конкретно учетке Амвросий (или всему "народу") "дивиденты" или пустить их на развитие (или еще куда) -- так и будет.
Нет. Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи. Задача управляющего имуществом заключается в управлении этим газом, не используя его во вред людям и обществу. Так сказано в Основном Законе Украины.
Если управляющий продал доверенный ему в управление газ, то он обязан выплатить собственнику, т.е. всему народу Украины маржу между ценой на еврохабе и себестоимостью.
_hunter написав:Ты один "тонкий" момент забыл -- договор оренды -- в котором как раз и прописана обязанность компенсировать всю комуналку.
Тоесть ты намекаешь на то, что для выплаты граждане должны написать письменное требование на выплату их доли маржи от продажи газа?
_hunter написав:Нет -- это ты что-то недопонял и вытащил какого-то "производящего что-либо человека". Или сейчас пойдет совко-бред вида "певцы/актеры -- трутни и тунеядцы"? -- трудится, если что, можно и "головой" -- ничего осязаемого, собственно, не производя.
Нет. Это ты недопонял разницу между трудом и работой. Поясню:
Труд - целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая умственного и физического напряжения.
Работа - нахождение в действии, деятельность чего-н.
Разница заключается в том, что результат труда - это создание каких-то общественно полезных ценностей, а работа - это просто какая-то активность. Например смотреть телевизор - это работа, но не труд.
Труд - это работа. Но не всякая работа является трудом.
То что ты назвал "тяжким трудом олигархов" на самом деле является общественно вредной работой. Так как наносит ущерб обществу.
_hunter написав:А твое согласие, как минаритарного собственника -- после сбора мажоритарных -- и появления контрольного пакета нафиг никому не нужно было.
где деньги от приватизации моей доли?
>>> Т.е. второе предложение 13-й статьи, как я и говорил, ты не осилил?.. >>> >>> В указанной цитате речь идет об осуществлении прав от имени народа, а не о передаче права собственности. В ст.319, ч.5 ГК Украины сказано, что: Таки не осилил... Никто и не говорит о передаче права собственности.
>>> Продажа газа с целью завладевания маржой от его продажи наносит вред правам граждан Нафтогаз в прошлом году 15 лярдов в бюджет -- т.е. каждому гражданину -- заплатил. Нифига себе вред...
>>> Если газ продать, гражданин теряет на него право собственности Газ -- теряет. Деньги за газ -- получает (через налоги). Все чесно, вроде.
>>> Право гражданина на газ может быть восстановлено путем уплаты гражданину маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи газа Я эту строку в Конституции что-то найти не могу. Или это личное мнение учетки Амвросий? -- в таком случае мне на него пофиг.
>>> Нет. Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи. Повторяемся? -- маржа уходит на налоги.
>>> Тоесть ты намекаешь на то, что для выплаты граждане должны нет: я тебе уже несколько раз прямог говорил -- нет никакого варианта получить эти "виртуальные" выплаты -- потому как нет никакого закона, обязующего кого бы то ни было эти выплаты осуществлять
>>> Труд - целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая умственного и физического напряжения. >>> Работа - нахождение в действии, деятельность чего-н. >>> Разница заключается в том, что результат труда - это создание каких-то общественно полезных ценностей, а работа - это просто какая-то активность. Например смотреть телевизор - это работа, но не труд. Т.е. ты даже свою же цитату понять не смог??? -- Или, как я подозревал, марксистско-ленненистский бред мозг целиком оккупировал? -- я же там не зря всяких артистов-шахматистов вспоминал.
>>> где деньги от приватизации моей доли? понятия не имею: ты со своими ваучерами что сделал?
_hunter написав:>>> Продажа газа с целью завладевания маржой от его продажи наносит вред правам граждан Нафтогаз в прошлом году 15 лярдов в бюджет -- т.е. каждому гражданину -- заплатил. Нифига себе вред...
Во первых ты путаешь доходы с расходами. А во вторых ты путаешь госбюджет с гражданами.
Госбюджет - это расходы граждан на содержание государства, а не доходы граждан. Чувствуешь разницу?
Собственник газа - народ Украины, а не госбюджет.
По сути каждого украинца лишили его конституционного права на газ, газ принадлежащий гражданам Украины продали, а деньги растратили нецелевым образом.
Как бы там ни было, это не снимает долговых обязательств перед собственниками, т.е. перед всеми гражданами Украины, которым пока-что ничего не выплатили.
_hunter написав:>>> Право гражданина на газ может быть восстановлено путем уплаты гражданину маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи газа Я эту строку в Конституции что-то найти не могу.
Граждане были лишены конституционного права собственности на газ? Да.
После продажи этого газа, граждане Украины теряют на него право собственности и право пользования.
Это незаконно, т.к. нарушает ст.13 Конституции Украины - Основного Закона Украины, в котором прописаны права всех граждан Украины на природные ресурсы, к которым относится газ, а именно - право собственности на газ и право пользоваться газом.
Восстановление законности требует выплаты стоимости газа по рыночной цене на европейском хабе, за вычетом себестоимости добычи на зарплату тем кто его добывал.
Смотрим цену на европейском хабе, умножаем на объемы всего газа, который за 30 лет был добыт на территории Украины и продан куда-либо. Вычитаем себестоимость добычи. Сумма, которую получим - это и есть доход граждан Украины, который должен быть выплачен равными долями всем гражданам Украины.
_hunter написав:>>> Нет. Управляющему доверили в управление газ, а не маржу от его продажи. Повторяемся? -- маржа уходит на налоги.
Налог платится как процент от дохода граждан. Берем маржу - разницу между ценой на еврохабе и себестоимостью добычи. Это и есть доход граждан Украины.
Из суммы дохода граждан Украины:
- 18% должно быть уплачено в виде налога НДФЛ на содержание государства.
- 82% должно быть уплачено всем гражданам Украины в виде денежных переводов на личные счета, либо выплачено адресными переводами каждому гражданину.
Выплата в госбюджет, о которой ты пишешь - это НДФЛ.
А 82% дохода, которые должны были быть перечислены на личные счета всех граждан Украины так и не были перечислены. За 30 лет с 1991 года ни одной гривны гражданам за доходы от продажи газа не перечислено. Долг перед гражданами за газ только растёт.
Ты так и не ответил - ты гражданин Великобритании?