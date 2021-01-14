Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:>>> Нет, собственник госбюджета - государство. Это какая статья Конституции?
это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.
Право собственности определено в ГК Украины как:
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.
Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников.
_hunter написав:>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации? я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.
Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" (в понимании организации), тот на кого организация тратит деньги правом собственности всеравно не обладает. Потому что такая трата происходит по воле организации, а не по воле человека.
Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит у того, за кого решают нет права собственности.
Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.
Государство - это организация. И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.
Ты ведь не путаешь бюджет компании в которой ты работаешь и свой личный бюджет. А государство с народом почему-то путаешь.
Ты так и не ответил - у тебя гражданство Великобритании?
_hunter написав:>>> Нет, собственник госбюджета - государство. Это какая статья Конституции?
это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.
Право собственности определено в ГК Украины как:
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.
Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников.
_hunter написав:>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации? я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.
Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" в понимании организации, право собственности от этого не переходит от организации к кому-то другому.
Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит права собственности у того, за кого решают уже нет.
Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.
Государство - это организация. И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.
>>> Право собственности определено в ГК Украины как: опять ты не понял. Вопрос был не о праве собственности:
>>> Нет, собственник госбюджета - государство. Это какая статья Конституции?
>>> Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство. А государством кто "управляет"? -- 5-я статья:
... единственным источником власти в Украине является народ ...
>>> Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение Хм... что-то мне это напоминает... Ах да: "Будь иначе, граждане получили-бы право свободно бурить газовые скважины" -- ну и дальше по методичке.
>>> Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. но этой организацией управляет народ (опять 5-я статья) -- значит народ обладает этой организацией.
>>> Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит права собственности у того, за кого решают уже нет. ну, тут все претензии к Конституции:
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
неотъемлемых прав на недра она не дает.
>>> Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. (опять 5-я статья) -- организация принадлежит народу.