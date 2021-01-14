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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:28

  _hunter написав:>>> Собственник газа - народ Украины, а не госбюджет.
А собственник госбюджета кто? -- не народ ли?


Нет, собственник госбюджета - государство.


  _hunter написав:>>> Восстановление законности требует выплаты стоимости газа по рыночной цене на европейском хабе
я уже спрашивал -- это какая статья Конституции?


Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?

  _hunter написав:>>> Сумма, которую получим - это и есть доход граждан Украины, который должен быть выплачен равными долями всем гражданам Украины.
Это какая статья Конституции


всё та-же 13-ая статья:
Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.


т.е. все граждане Украины имеют равное право на газ. Соответственно доходы от продаж газа должны быть поделены равными долями на каждого гражданина Украины.

  _hunter написав:>>> После продажи этого газа, граждане Украины теряют на него право собственности и право пользования.
взамен получает денежную компенсацию -- так что все "почесноку".


Но компенсация собственникам до сих пор не выплачена, задолженность за газ перед гражданами накопилась с 1991 года.

Можем прикинуть примерный уровень задолженности на сегодняшний день.

Добыча газа с 1991 года, судя по отчетам Нафтогаза, была примерно на уровне 20 млрд.куб.м ежегодно:

https://i.imgur.com/LFAMMb1.jpg

https://i.imgur.com/jiDu1xG.jpg

Итого с 1991 года было добыто 30*20 = 600 млрд.куб.м.

Нафтогаз оценивает цену на газ как 7.22 грн за куб.м:
https://gas.ua/uk/home/tariffs

Таким образом задолженность за газ перед гражданами Украины на сегодня составляет:

600 млрд * 7.22 грн = 4332 млрд. грн.

Население Украины на сегодняшний день по данным МВФ 41.37 млн.человек:
https://www.imf.org/en/Countries/UKR

Таким образом задолженность за газ перед каждым гражданином Украины на январь 2021 года составляет:

4332 / 0.04137 = 104713 грн 56 коп

Из них налогов в госбюджет должно было быть уплачено:

104713.56 * 0.18 = 18848.44 грн

А на личную карту каждому гражданину Украины должно было быть перечислено:

104713.56 * 0.82 = 85865.12 грн.

Из этих 85.9 тысяч гривен, мне на карту ни копейки до сих пор не перечислили.

И это только за газ. А если посчитать задолженность перед гражданами за другие ресурсы, за землю и прочее, там огромные суммы долгов набежали за 30 лет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:45

  Амвросий написав:
  _hunter написав:>>> Собственник газа - народ Украины, а не госбюджет.
А собственник госбюджета кто? -- не народ ли?


Нет, собственник госбюджета - государство.


  _hunter написав:>>> Восстановление законности требует выплаты стоимости газа по рыночной цене на европейском хабе
я уже спрашивал -- это какая статья Конституции?


Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?

  _hunter написав:>>> Сумма, которую получим - это и есть доход граждан Украины, который должен быть выплачен равными долями всем гражданам Украины.
Это какая статья Конституции


всё та-же 13-ая статья:
Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.


т.е. все граждане Украины имеют равное право на газ. Соответственно доходы от продаж газа должны быть поделены равными долями на каждого гражданина Украины.

  _hunter написав:>>> После продажи этого газа, граждане Украины теряют на него право собственности и право пользования.
взамен получает денежную компенсацию -- так что все "почесноку".


Но компенсация собственникам до сих пор не выплачена, задолженность за газ перед гражданами накопилась с 1991 года.

Можем прикинуть примерный уровень задолженности на сегодняшний день.

Добыча газа с 1991 года, судя по отчетам Нафтогаза, была примерно на уровне 20 млрд.куб.м ежегодно:

https://i.imgur.com/LFAMMb1.jpg

https://i.imgur.com/jiDu1xG.jpg

Итого с 1991 года было добыто 30*20 = 600 млрд.куб.м.

Нафтогаз оценивает цену на газ как 7.22 грн за куб.м:
https://gas.ua/uk/home/tariffs

Таким образом задолженность за газ перед граждами Украины на сегодня составляет:

600 млрд * 7.22 грн = 4332 млрд. грн.

Население Украины на сегодняшний день по данным МВФ 41.37 млн.человек:
https://www.imf.org/en/Countries/UKR

Таким образом задолженность за газ перед каждым гражданином Украины на январь 2021 года составляет:

4332 / 0.04137 = 104713 грн 56 коп

Из них налогов в госбюджет должно было быть уплачено:

104713.56 * 0.18 = 18848.44 грн

А на личную карту каждому гражданину Украины должно было быть перечислено:

104713.56 * 0.82 = 85865.12 грн.

Из этих 85.9 тысяч гривен, мне на карту ни копейки до сих пор не перечислили.

И это только за газ. А если посчитать задолженность перед гражданами за другие ресурсы, за землю и прочее, там огромные суммы долгов набежали за 30 лет.



>>> Нет, собственник госбюджета - государство.
Это какая статья Конституции?

>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?
я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.

>>> т.е. все граждане Украины имеют равное право на газ
ты не понял -- вопрос не к долям. Вопрос к "доходы от продаж газа должны быть поделены"
-- это где в Конституции такое говорится?

>>> Можем прикинуть примерный уровень задолженности на сегодняшний день.
не стоит. Ибо нет никакой задолженности.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:25

  _hunter написав:>>> Нет, собственник госбюджета - государство.
Это какая статья Конституции?


это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.

Право собственности определено в ГК Украины как:
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.


Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.

Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников. :wink:


  _hunter написав:>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?
я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.


Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" (в понимании организации), тот на кого организация тратит деньги правом собственности всеравно не обладает. Потому что такая трата происходит по воле организации, а не по воле человека.

Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит у того, за кого решают нет права собственности. :wink:

Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.

Государство - это организация.
И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.

Ты ведь не путаешь бюджет компании в которой ты работаешь и свой личный бюджет. А государство с народом почему-то путаешь.


Ты так и не ответил - у тебя гражданство Великобритании?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:47

  Амвросий написав:
  _hunter написав:>>> Нет, собственник госбюджета - государство.
Это какая статья Конституции?


это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.

Право собственности определено в ГК Украины как:
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.


Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.

Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников. :wink:


  _hunter написав:>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?
я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.


Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" в понимании организации, право собственности от этого не переходит от организации к кому-то другому.

Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит права собственности у того, за кого решают уже нет. :wink:

Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.

Государство - это организация.
И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.


>>> Право собственности определено в ГК Украины как:
опять ты не понял.
Вопрос был не о праве собственности:
>>> Нет, собственник госбюджета - государство.
Это какая статья Конституции?



>>> Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.
А государством кто "управляет"? -- 5-я статья:
... единственным источником власти в Украине является народ ...



>>> Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение
Хм... что-то мне это напоминает... Ах да: "Будь иначе, граждане получили-бы право свободно бурить газовые скважины" -- ну и дальше по методичке.


>>> Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит.
но этой организацией управляет народ (опять 5-я статья) -- значит народ обладает этой организацией.


>>> Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит права собственности у того, за кого решают уже нет.
ну, тут все претензии к Конституции:
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.

неотъемлемых прав на недра она не дает.


>>> Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации.
(опять 5-я статья) -- организация принадлежит народу.
_hunter
 
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