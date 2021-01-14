Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:>>> Нет, собственник госбюджета - государство. Это какая статья Конституции?
это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.
Право собственности определено в ГК Украины как:
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.
Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников.
_hunter написав:>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации? я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.
Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" (в понимании организации), тот на кого организация тратит деньги правом собственности всеравно не обладает. Потому что такая трата происходит по воле организации, а не по воле человека.
Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит у того, за кого решают нет права собственности.
Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.
Государство - это организация. И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.
Ты ведь не путаешь бюджет компании в которой ты работаешь и свой личный бюджет. А государство с народом почему-то путаешь.
Ты так и не ответил - у тебя гражданство Великобритании?
_hunter написав:>>> Нет, собственник госбюджета - государство. Это какая статья Конституции?
это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.
Право собственности определено в ГК Украины как:
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.
Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников.
_hunter написав:>>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации? я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.
Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" в понимании организации, право собственности от этого не переходит от организации к кому-то другому.
Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит права собственности у того, за кого решают уже нет.
Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.
Государство - это организация. И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.
>>> Право собственности определено в ГК Украины как: опять ты не понял. Вопрос был не о праве собственности:
>>> Нет, собственник госбюджета - государство. Это какая статья Конституции?
>>> Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство. А государством кто "управляет"? -- 5-я статья:
... единственным источником власти в Украине является народ ...
>>> Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение Хм... что-то мне это напоминает... Ах да: "Будь иначе, граждане получили-бы право свободно бурить газовые скважины" -- ну и дальше по методичке.
>>> Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. но этой организацией управляет народ (опять 5-я статья) -- значит народ обладает этой организацией.
>>> Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит права собственности у того, за кого решают уже нет. ну, тут все претензии к Конституции:
От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
неотъемлемых прав на недра она не дает.
>>> Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. (опять 5-я статья) -- организация принадлежит народу.
_hunter написав:>>> Право собственности определено в ГК Украины как: опять ты не понял. Вопрос был не о праве собственности:
это ты не понял.
Гражданин не может свободно распоряжаться деньгами в госбюджете. Это может делать только государство. Соответственно правом собственности на деньги в госбюджете обладает государство, а не гражданин. Ферштейн?
_hunter написав:>>> Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство. А государством кто "управляет"? -- 5-я статья:
... единственным источником власти в Украине является народ ...
Можно первого встречного с улицы назначить директором предприятия, он будет управлять предприятием, но от этого он не получает право собственности на предприятие.
Ты это не знал?
_hunter написав:но этой организацией управляет народ (опять 5-я статья) -- значит народ обладает этой организацией.
Ты путаешь право на управление и право собственности.
Простой пример - водитель трамвая управляет трамваем, но правом собственности на трамвай водитель трамвая не обладает.
Всё просто, право на управление и право на собственность - это разные права и одно из другого не вытекает. Ты это хоть осознаешь?
_hunter, ты так и не ответил - у тебя гражданство Великобритании?
_hunter написав:>>> Право собственности определено в ГК Украины как: опять ты не понял. Вопрос был не о праве собственности:
это ты не понял.
Гражданин не может свободно распоряжаться деньгами в госбюджете. Свободно распоряжаться деньгами в госбюджете может только государство. Соответственно правом собственности на деньги в госбюджете обладает государство, а не гражданин. Ферштейн?
_hunter написав:>>> Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство. А государством кто "управляет"? -- 5-я статья:
... единственным источником власти в Украине является народ ...
Можно первого встречного с улицы назначить директором предприятия, он будет управлять предприятием, но от этого он не получает право собственности на предприятие.
Ты это не знал?
_hunter написав:но этой организацией управляет народ (опять 5-я статья) -- значит народ обладает этой организацией.
Ты путаешь право на управление и право собственности.
Простой пример - водитель трамвая управляет трамваем, но правом собственности на трамвай водитель трамвая не обладает.
>>> Гражданин не может свободно распоряжаться деньгами в госбюджете. Свободно распоряжаться деньгами в госбюджете может только государство. Соответственно правом собственности на деньги в госбюджете обладает государство, а не Какой "плавный" переход от "распоряжаться" к "правом собственности"... И при чем тут "гражданин"? -- мы же про "народ", вроде? А как раз "народ" (по 5-й статье) может свободно распоряжаться государством. Соответственно правом собственности на деньги в госбюджете обладает народ. (с)
>>> Можно первого встречного с улицы назначить директором предприятия, он будет управлять предприятием, но от этого он не получает право собственности на предприятие. Да кого угодно можно назначить. Но народом он от этого не станет. Ты это не знал?
>>> Простой пример - водитель трамвая управляет трамваем, но правом собственности на трамвай водитель трамвая не обладает. Простые примеры с Конституцией не работают. По одной простой причине: водитель трамвая -- не народ. И далеко не "единственный источник власти". Хотя бы по причине наличия других водителей трамвая. А народ Украины -- единен.
_hunter написав:Какой "плавный" переход от "распоряжаться" к "правом собственности"...
Переход не "плавный", а четко вытекает из действующего законодательства.
Тебе-же выше уже приводились цитаты из ГКУ с определением права собственности:
Стаття 316. Поняття права власності
1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Стаття 319. Здійснення права власності
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
_hunter написав:И при чем тут "гражданин"? -- мы же про "народ", вроде?
А кто по твоему является народом Украины? Это и есть все граждане Украины.
_hunter написав:А как раз "народ" (по 5-й статье) может свободно распоряжаться государством.
Такого в 5-ой статье нет. Наоборот, ты пытаешься подменить понятие "народ" понятием "государство", смешивая эти два разных понятия в одно.
А в 5-ой статье Конституции как-раз подчеркивается обратное:
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Газ по Конституции Украины принадлежит народу Украины. И если ктото взял этот газ у народа и не вернул назад, то это нарушение права собственности народа на газ добытый на территории Украины.
За 30 лет было добыто около 600 млрд.куб.м газа, стоимость которого по оценке Нафтогаза на данный момент составляет 7.22 грн за куб.м. Тоесть имеется пропажа газа принадлежащего народу Украины на сумму 4332 млрд. грн.
Ответственность за пропажу газа лежит на государстве и служебных лицах, т.к. газ находился в управлении государства. Соответственно государство обязано найти пропавшие 600 млрд.куб.м газа и вернуть их назад, либо выдать всему населению компенсацию стоимости пропавшего газа.