Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:25

_hunter написав: >>> Нет, собственник госбюджета - государство.

Это какая статья Конституции? >>> Нет, собственник госбюджета - государство.Это какая статья Конституции?

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

_hunter написав: >>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?

я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа. >>> Ты можешь предложить какие-то другие варианты восстановления законности, кроме денежной компенсации?я уже писал: отправить деньги "в общак" -- в бюджет. И потратить на благо всего народа.

это не Конституция, а Гражданский Кодекс Украины.Право собственности определено в ГК Украины как:Правом собственности на деньги в госбюджете обладает только государство.Будь иначе, граждане получили-бы право свободно распоряжаться деньгами из госбюджета на своё усмотрение, независимо от воли госчиновников.Народ не обладает правом собственности на "общак". Правом собственности на "общак" обладает организация, которой этот "общак" принадлежит. И от того что организация будет тратить свои деньги на "чьё то благо" (в понимании организации), тот на кого организация тратит деньги правом собственности всеравно не обладает. Потому что такая трата происходит по воле организации, а не по воле человека.Право собственности подразумевает, что тот кто обладает таким правом сам решает как распорядиться имуществом. Если за него решает кто-то другой, значит у того, за кого решают нет права собственности.Твое право распоряжаться тем что принадлежит организации зависит от воли этой организации. Поэтому правом собственности на такое имущество обладает организация, а не ты.Государство - это организация.И право собственности на деньги в госбюджете принадлежит государству.Ты ведь не путаешь бюджет компании в которой ты работаешь и свой личный бюджет. А государство с народом почему-то путаешь.