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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:56

Позволю себе вмешаться в спор.
Ув. _hunter, вот как я вижу ситуацию.
Жили-были учредители (народ), которые создали предприятие (страна), учредили уставной фонд (газ, лес, нефть и т.д.), написали устав (конституция), наняли директора (государство) и работников (чиновники).
Вот, предприятие работает, призводит продукцию, директор нашел покупателя, продал продукцию. Пока всё верно?
Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет).
Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены!
Кстати, со стороны налоговой (МВФ) претензий нет, предприятие работает как надо.
Хуже всего то, что в случае, когда прогорит предприятие, банкротить будут учредителей.
Вот так понятно?
Luk_v
 
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