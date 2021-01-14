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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:56

Позволю себе вмешаться в спор.
Ув. _hunter, вот как я вижу ситуацию.

Жили-были учредители (народ), которые создали предприятие (страна), учредили уставной фонд (газ, лес, нефть и т.д.), написали устав (конституция), наняли директора (государство) и работников (чиновники).
Вот, предприятие работает, призводит продукцию, директор нашел покупателя, продал продукцию. Пока всё верно?
Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет).
Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены, а взяты в кредит!
Кстати, со стороны налоговой (МВФ) претензий нет, предприятие работает как надо.
Хуже всего, когда прогорит предприятие, банкротить будут учредителей.

Вот так понятно?
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:31

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Luk_v написав:Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет).
Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены, а взяты в кредит!

Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така?
А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:38

  lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така?
А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...

Найцікавіше, що пробували в правління брати і засновника, і сторонню людину (міністри-іноземці). Нічого не змінюється.
Може, місце прокляте?
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:47

  lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така?
А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...


Это называется Стокгольмский синдром. Когда жертва негативных действий других людей или обстоятельств начинает винить в них себя.

Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:47

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Luk_v написав:Найцікавіше, що пробували в правління брати і засновника, і сторонню людину (міністри-іноземці). Нічого не змінюється.
Може, місце прокляте?

Просто звикли до совкової комуналки, практично безкоштовної. Типу, безліміту на карті чоловіка. Але ж не буває нескінченної халяви, є тільки нескінченне бажання подовжити лафу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:49

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.

Не треба Брєжнєва обзивати алкашем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:54

  lapay написав:Просто звикли до совкової комуналки, практично безкоштовної. Типу, безліміту на карті чоловіка. Але ж не буває нескінченної халяви, є тільки нескінченне бажання подовжити лафу.

Просто, прав Амвросий, только научными терминами объяснения для тебя пустой звук. Простым языком твое поведение не выходит за рамки обычного терпилы.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:58

  Амвросий написав:
  lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така?
А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...


Это называется Стокгольмский синдром. Когда жертва негативных действий других людей или обстоятельств начинает винить в них себя.

Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.

Это всё объясняет...почему любой кого мы не выберем лезет в народный карман не стесняясь. Налоги нужны на богатство, а не на бедность. Но когда за первых 100 киловатт хотят содрать две шкуры мой мозг отказывается это понимать, тк до 100 квт потребляют ну очень бедные слои населения. Мой кондиционер под 300 квт накручивает.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 січ, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:59

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  ruvex написав:Просто, прав Амвросий, только научными терминами объяснения для тебя пустой звук. Простым языком твое поведение не выходит за рамки обычного терпилы.

Не хами, совкодрочер. Можеш свій науковий термін до себе застосувати, бо ти не можеш жити без комунальної халяви, а я можу, як і ті, хто на Захід від нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:05

  andrein написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Джон написав:Рынка услуг нет

Вам же сделали рынок газа, а вы всё хотите госрегулирования и дешевых тарифов за счёт компенсаций бюджета.

Чего-то при Януковиче и Азарова денег на все хватало и на дешёвую коммуналку хватало компенсаций из бюджета, а потом бац и Грошей Немае.
:)

При них и проели звр
Если денег хватало зачем у рф 3 ярда выклянчили?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 січ, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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