Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:56

Позволю себе вмешаться в спор.

Ув. _hunter, вот как я вижу ситуацию.



Жили-были учредители (народ), которые создали предприятие (страна), учредили уставной фонд (газ, лес, нефть и т.д.), написали устав (конституция), наняли директора (государство) и работников (чиновники).

Вот, предприятие работает, призводит продукцию, директор нашел покупателя, продал продукцию. Пока всё верно?

Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет).

Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены, а взяты в кредит!

Кстати, со стороны налоговой (МВФ) претензий нет, предприятие работает как надо.

Хуже всего, когда прогорит предприятие, банкротить будут учредителей.



Вот так понятно?