Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Позволю себе вмешаться в спор. Ув. _hunter, вот как я вижу ситуацию.
Жили-были учредители (народ), которые создали предприятие (страна), учредили уставной фонд (газ, лес, нефть и т.д.), написали устав (конституция), наняли директора (государство) и работников (чиновники). Вот, предприятие работает, призводит продукцию, директор нашел покупателя, продал продукцию. Пока всё верно? Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет). Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены, а взяты в кредит! Кстати, со стороны налоговой (МВФ) претензий нет, предприятие работает как надо. Хуже всего, когда прогорит предприятие, банкротить будут учредителей.
Luk_v написав:Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет). Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены, а взяты в кредит!
Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така? А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така? А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...
Найцікавіше, що пробували в правління брати і засновника, і сторонню людину (міністри-іноземці). Нічого не змінюється. Може, місце прокляте?
lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така? А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...
Это называется Стокгольмский синдром. Когда жертва негативных действий других людей или обстоятельств начинает винить в них себя.
Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.
Амвросий написав:Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.
Не треба Брєжнєва обзивати алкашем.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така? А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...
Это называется Стокгольмский синдром. Когда жертва негативных действий других людей или обстоятельств начинает винить в них себя.
Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.
Это всё объясняет...почему любой кого мы не выберем лезет в народный карман не стесняясь. Налоги нужны на богатство, а не на бедность. Но когда за первых 100 киловатт хотят содрать две шкуры мой мозг отказывается это понимать, тк до 100 квт потребляют ну очень бедные слои населения. Мой кондиционер под 300 квт накручивает.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 січ, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$