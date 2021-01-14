Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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ruvex написав:Просто, прав Амвросий, только научными терминами объяснения для тебя пустой звук. Простым языком твое поведение не выходит за рамки обычного терпилы.
Не хами, совкодрочер. Можеш свій науковий термін до себе застосувати, бо ти не можеш жити без комунальної халяви, а я можу, як і ті, хто на Захід від нас.
Ты привык быть в коленно-локтевой поэтому отстаивать права в ней тебе сложно, тебя не слышно, все это называешь для собственного успокоения европейским маршем, только вот то, за что реально стоило бы высказаться, уже нет. Все продано. И дети твои в долгах на всю жизнь, если они здесь когда будут жить. Потому и наняли таких пустоголовых, без собственного мнения, чтобы дурманили остатки достоинства у людей нормальных. Запиши в свою тетрадку, писать второй раз не буду.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex написав:Ты привык быть в коленно-локтевой поэтому отстаивать права в ней тебе сложно, тебя не слышно, все это называешь для собственного успокоения европейским маршем, только вот то, за что реально стоило бы высказаться, уже нет. Все продано. И дети твои в долгах на всю жизнь, если они здесь когда будут жить.
А ну розкажи, революціонер, як ти не платиш за комуналку і зробив камбек тарифного геноциду? Тим що Зелю вибрав? Тільки обісрався, з вибором, бо до тебе ніяк не доходить, що комуналку буде підвищувати і Зеленський, і Рабінович з Бойком, навіть Лукашенко вже підвищив. Ти ж ні бе, ні ме в цих питаннях. Тому тебе всі, начебто, мають, з комуналкою, за твоє совкове бажання халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А ну розкажи, революціонер, як ти не платиш за комуналку і зробив камбек тарифного геноциду? Тим що Зелю вибрав? Тільки обісрався, з вибором, бо до тебе ніяк не доходить, що комуналку буде підвищувати і Зеленський, і Рабінович з Бойком, навіть Лукашенко вже підвищив. Ти ж ні бе, ні ме в цих питаннях. Тому тебе всі, начебто, мають, з комуналкою, за твоє совкове бажання халяви.
Вот если посмотреть на ситуацию объективно, рассудительно, то избирательного права в этой стране уже нет давно, это право попрано. Т.е. твой голос ничего не значит в деструктивном векторе заданном в 2013 твоим кумиром, и сейчас тренд не изменился, "армовир" шагает по стране, и ты бы порадовался если что-то понимал. Теперь другой обком правит бал, и в ближайшей перспективе не о коммуналке стоит думать, этот инструмент отжима будет несостоятелен в системе полной деградации. Многое уйдет в прошлое, в том числе из-за подобных циничных решений, поддерживаемых глашатаями-тугоумами.
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