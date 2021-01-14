Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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ruvex написав:Просто, прав Амвросий, только научными терминами объяснения для тебя пустой звук. Простым языком твое поведение не выходит за рамки обычного терпилы.
Не хами, совкодрочер. Можеш свій науковий термін до себе застосувати, бо ти не можеш жити без комунальної халяви, а я можу, як і ті, хто на Захід від нас.
Ты привык быть в коленно-локтевой поэтому отстаивать права в ней тебе сложно, тебя не слышно, все это называешь для собственного успокоения европейским маршем, только вот то, за что реально стоило бы высказаться, уже нет. Все продано. И дети твои в долгах на всю жизнь, если они здесь когда будут жить. Потому и наняли таких пустоголовых, без собственного мнения, чтобы дурманили остатки достоинства у людей нормальных. Запиши в свою тетрадку, писать второй раз не буду.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex написав:Ты привык быть в коленно-локтевой поэтому отстаивать права в ней тебе сложно, тебя не слышно, все это называешь для собственного успокоения европейским маршем, только вот то, за что реально стоило бы высказаться, уже нет. Все продано. И дети твои в долгах на всю жизнь, если они здесь когда будут жить.
А ну розкажи, революціонер, як ти не платиш за комуналку і зробив камбек тарифного геноциду? Тим що Зелю вибрав? Тільки обісрався, з вибором, бо до тебе ніяк не доходить, що комуналку буде підвищувати і Зеленський, і Рабінович з Бойком, навіть Лукашенко вже підвищив. Ти ж ні бе, ні ме в цих питаннях. Тому тебе всі, начебто, мають, з комуналкою, за твоє совкове бажання халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А ну розкажи, революціонер, як ти не платиш за комуналку і зробив камбек тарифного геноциду? Тим що Зелю вибрав? Тільки обісрався, з вибором, бо до тебе ніяк не доходить, що комуналку буде підвищувати і Зеленський, і Рабінович з Бойком, навіть Лукашенко вже підвищив. Ти ж ні бе, ні ме в цих питаннях. Тому тебе всі, начебто, мають, з комуналкою, за твоє совкове бажання халяви.
Вот если посмотреть на ситуацию объективно, рассудительно, то избирательного права в этой стране уже нет давно, это право попрано. Т.е. твой голос ничего не значит в деструктивном векторе заданном в 2013 твоим кумиром, и сейчас тренд не изменился, "армовир" шагает по стране, и ты бы порадовался если что-то понимал. Теперь другой обком правит бал, и в ближайшей перспективе не о коммуналке стоит думать, этот инструмент отжима будет несостоятелен в системе полной деградации. Многое уйдет в прошлое, в том числе из-за подобных циничных решений, поддерживаемых глашатаями-тугоумами.
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ruvex написав:если посмотреть на ситуацию объективно, рассудительно,
так он за рост тарифов.. Его кумиры еще в 2015 годах стали закупать газ у Газпрома не напрямую а через фирмы-прокладки.. назвали это Роттердам + влупили цены на газ в три четыре раза дороже--типа европейский... хотя кто помнет вопли Барыги с акцией -- Прикрути--Прикрути..то тот хорошо осознает что весь этот "европейский газ" из труб Газпрома идет..и тогда шел. А вот сейчас запахло что фирмы прокладки окажутся не удел. Кормушка оскудеет.. и тут же проплаченные "патриоты" вспоминают про "патриотизм".. Ведь есть риск остаться без кормушки и финансирования... PS Вы этого эВропейца спросите сколько долгосрочных контракитов с Катаром или США на постаку сжиженного газа его шеф за срок президенства заключил.. на сколько выросла собственная газодобыча, а может газ напрямую с Норвегии нам стали гнать через польские терминалы или Черным морем с Азербайджана?? Они НИЧЕГО не сделила тупо просрав эти года. Так что права кого то обсуждать не имеют.
Джон написав:Они НИЧЕГО не сделила тупо просрав эти года.
А ну розкажи - скільки газу імпортували при Янику, і по якій ціні, і зараз? А платити, по ринковим цінам, будуть при любому портреті, тим паче при портреті Пуйла, на який ви так молитесь. Бо Україні халявного газу, як не було при Янику, так не буде і при Медведчуку, навіть Білорусі скоро не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Объясню на пальцах. Читаем топик "Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн". Из чего следует, что согласно статистике меморандума ООН, в Украине до 80% людей живут за чертой бедности. Ватные тролли, как ты выражаешься, против украинского геноцида, значит методом исключения получаем, что ты как проукраинский тролль - не против? Подумай на досуге чудик.
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