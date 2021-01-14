Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:17

ruvex написав: если посмотреть на ситуацию объективно, рассудительно, если посмотреть на ситуацию объективно, рассудительно,

так он за рост тарифов.. Его кумиры еще в 2015 годах стали закупать газ у Газпрома не напрямую а через фирмы-прокладки.. назвали это Роттердам + влупили цены на газ в три четыре раза дороже--типа европейский... хотя кто помнет вопли Барыги с акцией -- Прикрути--Прикрути..то тот хорошо осознает что весь этот "европейский газ" из труб Газпрома идет..и тогда шел. А вот сейчас запахло что фирмы прокладки окажутся не удел.Кормушка оскудеет.. и тут же проплаченные "патриоты" вспоминают про "патриотизм"..Ведь есть риск остаться без кормушки и финансирования...PS Вы этого эВропейца спросите сколько долгосрочных контракитов с Катаром или США на постаку сжиженного газа его шеф за срок президенства заключил.. на сколько выросла собственная газодобыча, а может газ напрямую с Норвегии нам стали гнать через польские терминалы или Черным морем с Азербайджана?? Они НИЧЕГО не сделила тупо просрав эти года. Так что права кого то обсуждать не имеют.