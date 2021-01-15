Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Амвросий написав:

_hunter написав: >>> в Конституции ни о какой передаче права собственности органам государственной власти речи не идет.

идет:

>>> Там ясно написано - осуществляют право от имени народа >>> в Конституции ни о какой передаче права собственности органам государственной власти речи не идет.идет:>>> Там ясно написано -от имени народа

_hunter написав: -- не важно от чьего имени -- главное у кого "руль" -- не важно от чьего имени -- главное у кого "руль"

_hunter написав: >>> Тоесть право остается у народа, а органы государственной власти выступают в роли наёмных управляющих.

Право -- остается. Реализация -- переходит. >>> Тоесть право остается у народа, а органы государственной власти выступают в роли наёмных управляющих.Право -- остается. Реализация -- переходит.

Стаття 319. Здійснення права власності

3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.



4. Власність зобов'язує.



5. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.



6. Держава не втручається у здійснення власником права власності.

_hunter написав: >>> в Конституции ни слова не сказано о передаче права собственности на газ.

... права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ... >>> в Конституции ни слова не сказано о передаче права собственности на газ.

_hunter написав: >>> Ставится на трубу газовый хроматограф и счетчик с корректором объема. И всё считается автоматически. Никаких экспертных комиссий не нужно.

а счетчики эти где брать? -- на дереве они не растут. >>> Ставится на трубу газовый хроматограф и счетчик с корректором объема. И всё считается автоматически. Никаких экспертных комиссий не нужно.а счетчики эти где брать? -- на дереве они не растут.

_hunter написав: -- при этом придется строить газопроводы низкого давления, обеспечивать мероприятия безопасности. Продумывать газохранилища для возврата газа -- или реверсные газопроводы. -- при этом придется строить газопроводы низкого давления, обеспечивать мероприятия безопасности. Продумывать газохранилища для возврата газа -- или реверсные газопроводы.

_hunter написав: И зачем это все -- если можно просто передать осуществление арава собственника?.. И зачем это все -- если можно просто передать осуществление арава собственника?..

_hunter написав: считай это генеральной доверенностью. считай это генеральной доверенностью.

да, написано "осуществляют право от имени", но это не передача права собственности. Это только осуществление права от имени собственника.Когда право собственности передается, никакого "от имени" уже не нужно. Новый собственник может от своего имени осуществлять право собственности."от имени" используется когда право собственности не передается.Тот у кого "руль" несет ответственность за растрату газа.А кому принадлежит право собственности, тому по закону и положена компенсация за газ и право пользования.Ничего не переходит. Собственность остается у народа и органы государственной власти не могут использовать право от имени собственника для нанесения ущерба правам, свободам и достоинству граждан. Почитай ГКУ внимательнееосуществляют от имени, но право не передается. После передачи права от чужого имени его осуществлять уже не нужно, можно спокойно от своего осуществлять.они уже давно установлены за счет налогов уплаченных гражаданами Украины. Тоесть тоже являются собственностью граждан Украины.да не нужно ничего менять, никто в конфорку газ вдувать не будет. Если ктото задумает вернуть газ, то скорее закупит его где-то за границей и заведет по магистральным газопроводам.Обычный гражданин газ использует в бытовых целях, т.е. потребил - оплатил, получил на карту доход от продажи газа государственными органами (по сути получил назад кешбек в размере оплаты за газ за вычетом себестоимости добычи).осуществление права собственности не отменяет необходимости осуществлять это право в рамках закона. А закон требует осуществлять право не нанося ущерб правам граждан.Продажа газа без компенсации его стоимости всем гражданам - это нарушение конституционного права собственности граждан Украины на газ добываемый в пределах Украины.Статья 319 ГКУ не дает возможности осуществлять право собственности для нанесения ущерба правам собственника в лице народа Украины.И тут не важно генеральная доверенность или не генеральная. Осуществлять право нужно в рамках законодательства. А это влечет необходимость компенсировать стоимость проданного газа собственникам, т.е. всем гражданам Украины. Иначе будет нарушено конституционное право собственности граждан Украины на газ добытый на территории Украины.