Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:>>> в Конституции ни о какой передаче права собственности органам государственной власти речи не идет. идет: >>> Там ясно написано - осуществляют право от имени народа
да, написано "осуществляют право от имени", но это не передача права собственности. Это только осуществление права от имени собственника.
Когда право собственности передается, никакого "от имени" уже не нужно. Новый собственник может от своего имени осуществлять право собственности.
"от имени" используется когда право собственности не передается.
_hunter написав:-- не важно от чьего имени -- главное у кого "руль"
Тот у кого "руль" несет ответственность за растрату газа.
А кому принадлежит право собственности, тому по закону и положена компенсация за газ и право пользования.
_hunter написав:>>> Тоесть право остается у народа, а органы государственной власти выступают в роли наёмных управляющих. Право -- остается. Реализация -- переходит.
Ничего не переходит. Собственность остается у народа и органы государственной власти не могут использовать право от имени собственника для нанесения ущерба правам, свободам и достоинству граждан. Почитай ГКУ внимательнее
Стаття 319. Здійснення права власності 3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.
4. Власність зобов'язує.
5. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
6. Держава не втручається у здійснення власником права власності.
_hunter написав:>>> в Конституции ни слова не сказано о передаче права собственности на газ.
... права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления ...
осуществляют от имени, но право не передается. После передачи права от чужого имени его осуществлять уже не нужно, можно спокойно от своего осуществлять.
_hunter написав:>>> Ставится на трубу газовый хроматограф и счетчик с корректором объема. И всё считается автоматически. Никаких экспертных комиссий не нужно. а счетчики эти где брать? -- на дереве они не растут.
они уже давно установлены за счет налогов уплаченных гражаданами Украины. Тоесть тоже являются собственностью граждан Украины.
_hunter написав:-- при этом придется строить газопроводы низкого давления, обеспечивать мероприятия безопасности. Продумывать газохранилища для возврата газа -- или реверсные газопроводы.
да не нужно ничего менять, никто в конфорку газ вдувать не будет. Если ктото задумает вернуть газ, то скорее закупит его где-то за границей и заведет по магистральным газопроводам.
Обычный гражданин газ использует в бытовых целях, т.е. потребил - оплатил, получил на карту доход от продажи газа государственными органами (по сути получил назад кешбек в размере оплаты за газ за вычетом себестоимости добычи).
_hunter написав:И зачем это все -- если можно просто передать осуществление арава собственника?..
осуществление права собственности не отменяет необходимости осуществлять это право в рамках закона. А закон требует осуществлять право не нанося ущерб правам граждан.
Продажа газа без компенсации его стоимости всем гражданам - это нарушение конституционного права собственности граждан Украины на газ добываемый в пределах Украины.
_hunter написав:считай это генеральной доверенностью.
Статья 319 ГКУ не дает возможности осуществлять право собственности для нанесения ущерба правам собственника в лице народа Украины.
И тут не важно генеральная доверенность или не генеральная. Осуществлять право нужно в рамках законодательства. А это влечет необходимость компенсировать стоимость проданного газа собственникам, т.е. всем гражданам Украины. Иначе будет нарушено конституционное право собственности граждан Украины на газ добытый на территории Украины.
>>> да, написано "осуществляют право от имени", но это не передача права собственности. Это только осуществление права от имени собственника. написанно. Но ни слова не написанно про осуществление права собственности народом. Отсюда вывод -- нет у народа таких механизмов. -- они все у органов властию
>>> они уже давно установлены за счет налогов уплаченных гражаданами Украины. далеко не в каждой квартире/доме. Сильно далеко не в каждой.
>>> ГКУ не дает возможности осуществлять право собственности для нанесения ущерба правам собственника в лице народа Украины. наличие и размер ущерба может установить только суд. Пока решения суда нет -- нет и никакого "для нанесения ущерба правам собственника в лице народа Украины." -- значит Генеральной доверенностью пользоваться можно
Luk_v написав:Позволю себе вмешаться в спор. Ув. _hunter, вот как я вижу ситуацию.
Жили-были учредители (народ), которые создали предприятие (страна), учредили уставной фонд (газ, лес, нефть и т.д.), написали устав (конституция), наняли директора (государство) и работников (чиновники). Вот, предприятие работает, призводит продукцию, директор нашел покупателя, продал продукцию. Пока всё верно? Идём дальше. Из денег вырученных за товар, директор уплатил все налоги, заплатил зарплату. А вот дальше взял... и раздал всю прибыль в виде премий работникам (отдал в бюджет). Приходят учредители, и охреневают - средства потрачены, товар продан, работники веселы, а учредителям шиш! Да ещё и новые ресурсы для дальнейшего производства не куплены, а взяты в кредит! Кстати, со стороны налоговой (МВФ) претензий нет, предприятие работает как надо. Хуже всего, когда прогорит предприятие, банкротить будут учредителей.
Вот так понятно?
Так спор не об этом: та учетка пытается рассказывать сказки, что любой из учредителей в любое время дня и ночи может придти на склад предприятия и взять (попользоваться? -- он там постоянно про возврат что-то писал) любой товар. Я ему уже 5-ю страницу пытаюсь объяснить, что так только при коммунизме можно было. Да и то с "несунами" бороться пытались...
lapay написав:Засновники вже шість директорів поміняли. Це як в анекдоті: Перший чоловік пику бив, другий бив, третій б'є. Може, таки, пика не така? А тут вже шостий, і все отримує засновник в пику і отримує...
Это называется Стокгольмский синдром. Когда жертва негативных действий других людей или обстоятельств начинает винить в них себя.
Например, если женщина жила с мужем алкоголиком, который её избвивал, то она и нового мужа алкаша выберет. Потому что привыкла что предыдущий алкашом был и винит в алкоголизме себя, а не мужа. Поэтому и нового мужа алкоголика выберет, думая что алкоголизм мужа - это её вина.
Это всё объясняет...почему любой кого мы не выберем лезет в народный карман не стесняясь. Налоги нужны на богатство, а не на бедность. Но когда за первых 100 киловатт хотят содрать две шкуры мой мозг отказывается это понимать, тк до 100 квт потребляют ну очень бедные слои населения. Мой кондиционер под 300 квт накручивает.
Так если "их" -- большинство -- что еще делать? -- на халяву ЭЭ раздавать? -- так уже раздают через субсидии. Тут пишут -- среднее по стране потребление -- 164 https://delo.ua/business/a-351827/ -- жаль подробной статистики не дают...