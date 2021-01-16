Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41

Амвросий написав: _hunter написав: Так спор не об этом: та учетка пытается рассказывать сказки, что любой из учредителей в любое время дня и ночи может придти на склад предприятия и взять (попользоваться? -- он там постоянно про возврат что-то писал) любой товар. Я ему уже 5-ю страницу пытаюсь объяснить, что так только при коммунизме можно было. Да и то с "несунами" бороться пытались... Так спор не об этом: та учетка пытается рассказывать сказки, что любой из учредителей в любое время дня и ночи может придти на склад предприятия и взять (попользоваться? -- он там постоянно про возврат что-то писал) любой товар. Я ему уже 5-ю страницу пытаюсь объяснить, что так только при коммунизме можно было. Да и то с "несунами" бороться пытались...



Вообщето тут только ты про коммунизм для олигархов сказки рассказываешь. Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.



А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-14/conv



Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України 254к/96-ВР Верховна Рада України постановляє:

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Тоесть коммунальные услуги не должны превышать 15% от фактически полученного общего дохода семьи



Все что больше - это нарушение конституционных прав граждан Украины. Так сказано в законе. Вообщето тут только ты про коммунизм для олигархов сказки рассказываешь. Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:Тоесть коммунальные услуги не должны превышать 15% от фактически полученного общего дохода семьи

>>> Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.Ты поделился своим, довольно-таки забавным, мнением о ситуации. Не более.И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)>>> А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населеннямО! -- не прошло и недели -- наконец-то понял смысл того второго предложения?.. -- и решил на "вечное переключится" -- комуналка?..Я тебя расстрою, но то, что ВРУ в _преамбуле_ постановы испльзовала знакомые тебе слова (вроде Конституция/граждане/права) -- не имеет никакого отношения ни к Конституции ни к гражданам с их правами: это не более чем литературное вступление. А вот то, что Постанова, собственно, постановляэ -- начинается (как ни странно) после слов "постановляє" -- специально для тебя выделил -- где оно начинается.>>> Все что больше - это нарушение конституционных прав гражданФакт наличия нарушения Конституционных прав может установить _только_ КСУ. Ну или любой суд более мелкой инстанции может иметь свое _мнение_ на этот счет -- которое КСУ в любой момент может оспорить.И мнение учеткина этот счет мало кого интересует...