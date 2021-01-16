Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Блин, эти детские подколки такие забавные: "кончились аргументы? -- скажи на оппонента сам-дурак -- так победимъ!"
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Додано: Нед 17 січ, 2021 10:21
Блин, эти детские подколки такие забавные: "кончились аргументы? -- скажи на оппонента сам-дурак -- так победимъ!"
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41
>>> Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.
Ты поделился своим, довольно-таки забавным, мнением о ситуации. Не более.
И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)
>>> А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням
О! -- не прошло и недели -- наконец-то понял смысл того второго предложения?.. -- и решил на "вечное переключится" -- комуналка?..
Я тебя расстрою, но то, что ВРУ в _преамбуле_ постановы испльзовала знакомые тебе слова (вроде Конституция/граждане/права) -- не имеет никакого отношения ни к Конституции ни к гражданам с их правами: это не более чем литературное вступление. А вот то, что Постанова, собственно, постановляэ -- начинается (как ни странно) после слов "постановляє" -- специально для тебя выделил -- где оно начинается.
>>> Все что больше - это нарушение конституционных прав граждан
Факт наличия нарушения Конституционных прав может установить _только_ КСУ. Ну или любой суд более мелкой инстанции может иметь свое _мнение_ на этот счет -- которое КСУ в любой момент может оспорить.
И мнение учетки Амвросий на этот счет мало кого интересует...
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:49
Именно -- скажем.
Как это не учитываются?
Транспортировку газа -- согласен -- не учитывают. Но если это готовка еды -- там суммы из разряда пол бакса за год.
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:07
В Штатах налоги для среднего класса в два раза ниже, чем в Украине. А для бедных (коих в Украине 90%) ещё ниже.
Если ты про цены на энергоресурсы, тот-же бензин в Штатах в два раза дешевле.
О средней зарплате в Штатах ты в курсе?
В Штатах в магазинах полно качественных фирменных товаров по ценам значительно ниже, чем в Украине. Одежду в США можно запросто купить 2 раза дешевле, чем в Украине. О том что покупатель в Штатах защищен законом и может свободно вернуть назад покупку просто потому что она ему не понравилась, я уж не говорю.
В Штатах практически на каждого гражданина приходится по одному автомобилю. Для сравнения в Украине 1 автомобиль на 5 человек.
И можно долго продолжать перечисление разницы...
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