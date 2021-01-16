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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:21

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так если "их" -- большинство -- что еще делать?


То, как человек относится к сильным мало что говорит о нём. А вот то, как человек относится к пожилым и беззащитным, которые слабее его - хорошо раскрывает всё его нутро и уровень морального разложения.

Блин, эти детские подколки такие забавные: "кончились аргументы? -- скажи на оппонента сам-дурак -- так победимъ!" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так спор не об этом: та учетка пытается рассказывать сказки, что любой из учредителей в любое время дня и ночи может придти на склад предприятия и взять (попользоваться? -- он там постоянно про возврат что-то писал) любой товар. Я ему уже 5-ю страницу пытаюсь объяснить, что так только при коммунизме можно было. Да и то с "несунами" бороться пытались...


Вообщето тут только ты про коммунизм для олигархов сказки рассказываешь. Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.

А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-14/conv

Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України 254к/96-ВР Верховна Рада України постановляє:
...


Тоесть коммунальные услуги не должны превышать 15% от фактически полученного общего дохода семьи :wink:

Все что больше - это нарушение конституционных прав граждан Украины. Так сказано в законе.



>>> Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.
Ты поделился своим, довольно-таки забавным, мнением о ситуации. Не более.
И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)


>>> А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням
О! -- не прошло и недели -- наконец-то понял смысл того второго предложения?.. -- и решил на "вечное переключится" -- комуналка?..

Я тебя расстрою, но то, что ВРУ в _преамбуле_ постановы испльзовала знакомые тебе слова (вроде Конституция/граждане/права) -- не имеет никакого отношения ни к Конституции ни к гражданам с их правами: это не более чем литературное вступление. А вот то, что Постанова, собственно, постановляэ -- начинается (как ни странно) после слов "постановляє" -- специально для тебя выделил -- где оно начинается.


>>> Все что больше - это нарушение конституционных прав граждан
Факт наличия нарушения Конституционных прав может установить _только_ КСУ. Ну или любой суд более мелкой инстанции может иметь свое _мнение_ на этот счет -- которое КСУ в любой момент может оспорить.
И мнение учетки Амвросий на этот счет мало кого интересует...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:49

  EKO написав:
  Амвросий написав:коммунальные услуги не должны превышать

Сча они тебе про субсидию скажут. :mrgreen:

Правда, "забудут" сказать, что правда в том, что все эти новомодные транпсортировки-доставки с ежеквартальными "обслуживаниями" провала, чтоб не проваливался и вывозом прочего мусора, при расчете субсидии "совершенно случайно" не учитываются.
...

Именно -- скажем.
Как это не учитываются?
На какие услуги дается субсидия
управление многоквартирным домом, в том числе ОСМД;
поставка и распределение газа, электрической и тепловой энергии (отопление), централизованное снабжение горячей и холодной водой и водоотведение, вывоз бытовых отходов (мусор);
взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (общедомовых счетчиков газа, тепла, воды);
на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива – раз в год.

https://protocol.ua/ru/subsidii_na_komm ... _voprosov/

Транспортировку газа -- согласен -- не учитывают. Но если это готовка еды -- там суммы из разряда пол бакса за год.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:07

  _hunter написав:И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)


В Штатах налоги для среднего класса в два раза ниже, чем в Украине. А для бедных (коих в Украине 90%) ещё ниже.

Если ты про цены на энергоресурсы, тот-же бензин в Штатах в два раза дешевле.

О средней зарплате в Штатах ты в курсе?

В Штатах в магазинах полно качественных фирменных товаров по ценам значительно ниже, чем в Украине. Одежду в США можно запросто купить 2 раза дешевле, чем в Украине. О том что покупатель в Штатах защищен законом и может свободно вернуть назад покупку просто потому что она ему не понравилась, я уж не говорю.

В Штатах практически на каждого гражданина приходится по одному автомобилю. Для сравнения в Украине 1 автомобиль на 5 человек.

И можно долго продолжать перечисление разницы... :wink:
Амвросий
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