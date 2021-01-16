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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:21

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так если "их" -- большинство -- что еще делать?


То, как человек относится к сильным мало что говорит о нём. А вот то, как человек относится к пожилым и беззащитным, которые слабее его - хорошо раскрывает всё его нутро и уровень морального разложения.

Блин, эти детские подколки такие забавные: "кончились аргументы? -- скажи на оппонента сам-дурак -- так победимъ!" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так спор не об этом: та учетка пытается рассказывать сказки, что любой из учредителей в любое время дня и ночи может придти на склад предприятия и взять (попользоваться? -- он там постоянно про возврат что-то писал) любой товар. Я ему уже 5-ю страницу пытаюсь объяснить, что так только при коммунизме можно было. Да и то с "несунами" бороться пытались...


Вообщето тут только ты про коммунизм для олигархов сказки рассказываешь. Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.

А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-14/conv

Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України 254к/96-ВР Верховна Рада України постановляє:
...


Тоесть коммунальные услуги не должны превышать 15% от фактически полученного общего дохода семьи :wink:

Все что больше - это нарушение конституционных прав граждан Украины. Так сказано в законе.



>>> Я тебе объяснил как это должно-бы было по рыночному в цивилизованной капиталистической стране работать.
Ты поделился своим, довольно-таки забавным, мнением о ситуации. Не более.
И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)


>>> А вообще, есть постанова Про оплату житлово-комунальних послуг населенням
О! -- не прошло и недели -- наконец-то понял смысл того второго предложения?.. -- и решил на "вечное переключится" -- комуналка?..

Я тебя расстрою, но то, что ВРУ в _преамбуле_ постановы испльзовала знакомые тебе слова (вроде Конституция/граждане/права) -- не имеет никакого отношения ни к Конституции ни к гражданам с их правами: это не более чем литературное вступление. А вот то, что Постанова, собственно, постановляэ -- начинается (как ни странно) после слов "постановляє" -- специально для тебя выделил -- где оно начинается.


>>> Все что больше - это нарушение конституционных прав граждан
Факт наличия нарушения Конституционных прав может установить _только_ КСУ. Ну или любой суд более мелкой инстанции может иметь свое _мнение_ на этот счет -- которое КСУ в любой момент может оспорить.
И мнение учетки Амвросий на этот счет мало кого интересует...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:49

  EKO написав:
  Амвросий написав:коммунальные услуги не должны превышать

Сча они тебе про субсидию скажут. :mrgreen:

Правда, "забудут" сказать, что правда в том, что все эти новомодные транпсортировки-доставки с ежеквартальными "обслуживаниями" провала, чтоб не проваливался и вывозом прочего мусора, при расчете субсидии "совершенно случайно" не учитываются.
...

Именно -- скажем.
Как это не учитываются?
На какие услуги дается субсидия
управление многоквартирным домом, в том числе ОСМД;
поставка и распределение газа, электрической и тепловой энергии (отопление), централизованное снабжение горячей и холодной водой и водоотведение, вывоз бытовых отходов (мусор);
взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (общедомовых счетчиков газа, тепла, воды);
на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива – раз в год.

https://protocol.ua/ru/subsidii_na_komm ... _voprosov/

Транспортировку газа -- согласен -- не учитывают. Но если это готовка еды -- там суммы из разряда пол бакса за год.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:07

  _hunter написав:И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)


В Штатах налоги для среднего класса в два раза ниже, чем в Украине. А для бедных (коих в Украине 90%) ещё ниже.

Если ты про цены на энергоресурсы, тот-же бензин в Штатах в два раза дешевле.

О средней зарплате в Штатах ты в курсе?

В Штатах в магазинах полно качественных фирменных товаров по ценам значительно ниже, чем в Украине. Одежду в США можно запросто купить 2 раза дешевле, чем в Украине. О том что покупатель в Штатах защищен законом и может свободно вернуть назад покупку просто потому что она ему не понравилась, я уж не говорю.

В Штатах практически на каждого гражданина приходится по одному автомобилю. Для сравнения в Украине 1 автомобиль на 5 человек.

И можно долго продолжать перечисление разницы... :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:23

  Амвросий написав:
  _hunter написав:И раз уж ты вспомнил про рыночность и вот это все -- а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что)


В Штатах налоги для среднего класса ...

Блин, кусок забыл дописать перед отправкой :(

Там планировалось
а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что) гражданин может взять "народного газа" (нефти) на по-пользоваться.
Ну и про экономику №2 (Китай) можешь попробовать рассказать -- как там "пользование" газом происходит...


Про штатовские налоги -- не нужно. Там налоги самый распоследний бомж платит.
При этом один только НДФЛ (не считаю кучи других) у них 28..31 (если ты за средний класс вспомнил). И даже минимальная ставка в 15 не сильно отличается от украинской 18.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:46

  Амвросий написав:О средней зарплате в Штатах ты в курсе?

В Штатах в магазинах полно качественных фирменных товаров по ценам значительно ниже, чем в Украине. Одежду в США можно запросто купить 2 раза дешевле, чем в Украине. О том что покупатель в Штатах защищен законом и может свободно вернуть назад покупку просто потому что она ему не понравилась, я уж не говорю.

В Штатах практически на каждого гражданина приходится по одному автомобилю. Для сравнения в Украине 1 автомобиль на 5 человек.

>>> О средней зарплате в Штатах ты в курсе?
Так не вопрос: открывай свою фирму -- и плати Штатовские зарплаты.
Или тут тоже государство виновато -- что частные предприятия низкие ЗП платят? :shock:

>>> В Штатах практически на каждого гражданина приходится по одному автомобилю.
Ну так опять же: открывай свой "свечной заводик" -- и хоть бесплатно авто раздавай. Гос-предприятий автомобилестроения в Штатах нет, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:47

  _hunter написав:а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что) гражданин может взять "народного газа" (нефти) на по-пользоваться.
Ну и про экономику №2 (Китай) можешь попробовать рассказать -- как там "пользование" газом происходит...


А что в Штатах и Китае газ по Конституции принадлежит народу?

В Украине газ по Конституции принадлежит именно народу Украины.
Таков закон, нравится тебе это или нет, но закон нужно соблюдать.

  _hunter написав:Про штатовские налоги -- не нужно. Там налоги самый распоследний бомж платит.


И сколько налогов за год заплатит в США распоследний бомж, скажем с минимальным доходом 1160 долларов в месяц?

В Украине тоже все налоги платят, кроме олигархов-монополистов, которых ты защищаешь и оправдываешь.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:52

  _hunter написав:Так не вопрос: открывай свою фирму -- и плати Штатовские зарплаты.
Или тут тоже государство виновато -- что частные предприятия низкие ЗП платят? :shock:


Тут вина не в низких зарплатах, а в том что государство всячески изживает нормальные предприятия и компании. А вместо них создает монополии для узкого круга олигархов, которые ещё и дотирует из госбюджета деньгами налогоплательщиков. Тех самых налогоплательщиков, которых эти монополии обдирают как липку, используя госресурсы в целях обогащения.

Короче говоря проблема в коррупции и воровстве, за которые ты так усердно топишь и оправдываешь.

Вот ты можешь объяснить - почему ты всегда двумя руками за любое воровство и ограбление населения Украины выступаешь? Почему ты оправдываешь коррупцию и преступников? Почему ты оправдываешь развал страны и путь на деградацию?

Почему ты выступаешь за то чтобы отнять деньги у пенсионеров и тех кто честно зарабатывает себе на жизнь?

Ты напоминаешь коммуняк из 17-30 годов прошлого века, те тоже как и ты оправдывали почему у кого-то нужно отбирать то что люди честно зарабатывают.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:05

  Амвросий написав:
  _hunter написав:а ну-ка расскажи нам (повесели народ) как в "локомотиве мировой экономики" №1 (Штаты, если что) гражданин может взять "народного газа" (нефти) на по-пользоваться.
Ну и про экономику №2 (Китай) можешь попробовать рассказать -- как там "пользование" газом происходит...


А что в Штатах и Китае газ по Конституции принадлежит народу?

В Украине газ по Конституции принадлежит именно народу Украины.
Таков закон, нравится тебе это или нет, но закон нужно соблюдать.

  _hunter написав:Про штатовские налоги -- не нужно. Там налоги самый распоследний бомж платит.


И сколько налогов за год заплатит в США распоследний бомж, скажем с минимальным доходом 1160 долларов в месяц?

В Украине тоже все налоги платят, кроме олигархов-монополистов, которых ты защищаешь и оправдываешь.

Так чего ты за них вспомнил? -- вот то вот все "как должно быть в нормальной капиталистической стране"?
Где еще, кроме пост-совка, есть страны, в которых газ по Конституции принадлежит народу? -- или если удобно -- вспоминаем про Конституцию, если не удобно -- про "мировой опыт".

Этот бомж заплатит грубо говоря (1000*12-9000*)0.1 = 300баксов.
Украинский "минимальщик" -- 460
При этом их "минимальщик" (7.25 за час) уже заплатит 762 бакса.
А украинский минимальщик вторую половину ЗП получит в конверте...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:14

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так не вопрос: открывай свою фирму -- и плати Штатовские зарплаты.
Или тут тоже государство виновато -- что частные предприятия низкие ЗП платят? :shock:


Тут вина не в низких зарплатах, а в том что государство всячески изживает нормальные предприятия и компании. А вместо них создает монополии для узкого круга олигархов, которые ещё и дотирует из госбюджета деньгами налогоплательщиков. Тех самых налогоплательщиков, которых эти монополии обдирают как липку, используя госресурсы в целях обогащения.

Короче говоря проблема в коррупции и воровстве, за которые ты так усердно топишь и оправдываешь.

Вот ты можешь объяснить - почему ты всегда двумя руками за любое воровство и ограбление населения Украины выступаешь? Почему ты оправдываешь коррупцию и преступников? Почему ты оправдываешь развал страны и путь на деградацию?

Почему ты выступаешь за то чтобы отнять деньги у пенсионеров и тех кто честно зарабатывает себе на жизнь?

Ты напоминаешь коммуняк из 17-30 годов прошлого века, те тоже как и ты оправдывали почему у кого-то нужно отбирать то что люди честно зарабатывают.

Ну началось... сел на любимого конька "алегархе эксплуататоры"...

Газ/комуналка тут при чем?.. Какие эпицентры/ашаны изживают?


>>> Почему ты выступаешь за то чтобы отнять деньги у пенсионеров и тех кто честно зарабатывает себе на жизнь?
Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного?
-- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..

А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..
_hunter
 
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