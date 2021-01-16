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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:17

  _hunter написав:Так чего ты за них вспомнил? -- вот то вот все "как должно быть в нормальной капиталистической стране"?


Потому что сравниваю с тем как живут в США и вижу огромную разницу и негативный тренд в Украине. Хотелось-бы чтобы тут было также как в США. А не та задница и песец в который ты предлагаешь двигаться.

  _hunter написав:А украинский минимальщик вторую половину ЗП получит в конверте...


разве в Украине, если не считать предприятий олигархов и госструктур, еще остались ЗП в конверте?
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:29

  _hunter написав:Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного?
-- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..


Ты оправдывал воровоство газа у населения чиновниками и олигархами?
Поддерживаешь повышение пенсионного возраста и урезание пенсий?

  _hunter написав:А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..


В бюджете огромные расходы на соцвыплаты, они прекрасно покроют и себестоимость коммуналки. Налогов в госбюджет собирают столько, что денег в бюджете куры не клюют. Достаточно просто дармоедов не кормить и не растрачивать на никому не нужную хрень по космическим ценам.

Да и не обязательно из бюджета их оплачивать. Достаточно ограничить норму прибыли для монополий. От того что монополисты получат просто высокий доход, а не сверх-доход, ничего страшного не случится.

Тебе напомнить по какой цене закупался газ, который сейчас по 7+3 грн продают?
Может напомнить по какой цене электричество АЭС закупается, которое сейчас по 1.68 грн продают?

Не так давно тарифы были в десятки раз ниже, не было никаких левых платежей за доставку и тому подобное. И уровень жизни был гораздо выше. Зарплаты были выше, предприятия работали. Люди встречали новый год и радовались.
Амвросий
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