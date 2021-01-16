Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Нед 17 січ, 2021 12:29

_hunter написав: Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного?

-- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?.. Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более-- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..

_hunter написав: А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?.. А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..

Ты оправдывал воровоство газа у населения чиновниками и олигархами?Поддерживаешь повышение пенсионного возраста и урезание пенсий?В бюджете огромные расходы на соцвыплаты, они прекрасно покроют и себестоимость коммуналки. Налогов в госбюджет собирают столько, что денег в бюджете куры не клюют. Достаточно просто дармоедов не кормить и не растрачивать на никому не нужную хрень по космическим ценам.Да и не обязательно из бюджета их оплачивать. Достаточно ограничить норму прибыли для монополий. От того что монополисты получат просто высокий доход, а не сверх-доход, ничего страшного не случится.Тебе напомнить по какой цене закупался газ, который сейчас по 7+3 грн продают?Может напомнить по какой цене электричество АЭС закупается, которое сейчас по 1.68 грн продают?Не так давно тарифы были в десятки раз ниже, не было никаких левых платежей за доставку и тому подобное. И уровень жизни был гораздо выше. Зарплаты были выше, предприятия работали. Люди встречали новый год и радовались.