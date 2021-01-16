Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Нед 17 січ, 2021 14:22

vitaliy_berdinskikh написав: Но тема про коммуналку, а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане. Но тема про коммуналку, а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.

vitaliy_berdinskikh написав: а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане. а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.

У нас коммуналка - это скрытый налог. Чтобы люди не бунтовали против повышения налогов, его просто завернули в фантик повышения тарифов.Государство повышает тарифы и показывая пальцем на монополию рассказывают - это не мы, это "рынок". А суперприбыли сливают в бюджет, попутно растаскивая по карманам. Ну вот для примера:Не такая-же. Тот-же газ принадлежит народу, а его тупо крадут и продают народу в 3 раза дороже стоимости.Это как если бы ты приготовил себе ужин, а к тебе ктото пришел, забрал твой ужин и продал его тебе-же в 3 раза дороже, чем он стоит. И его не смущает, что у тебя есть все документы, что ужин и так твой.Безусловно добыча газа стоит денег на зарплату тем кто добывает. Но эта зарплата копеешная. А газ гражданам продают далеко не по себестоимости добычи. И взамен украденного газа ничего не дают.Был газ у народа и нету газа у народа. Только долг у гражданина образовался, за то что ему этим газом при +20 на улице топили на +50 градусов квартиру и ему приходилось пересушенным воздухом дышать.