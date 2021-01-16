Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного? -- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..
Ты оправдывал воровоство газа у населения чиновниками и олигархами? Поддерживаешь повышение пенсионного возраста и урезание пенсий?
_hunter написав:А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..
В бюджете огромные расходы на соцвыплаты, они прекрасно покроют и себестоимость коммуналки. Налогов в госбюджет собирают столько, что денег в бюджете куры не клюют. Достаточно просто дармоедов не кормить и не растрачивать на никому не нужную хрень по космическим ценам.
Да и не обязательно из бюджета их оплачивать. Достаточно ограничить норму прибыли для монополий. От того что монополисты получат просто высокий доход, а не сверх-доход, ничего страшного не случится.
Тебе напомнить по какой цене закупался газ, который сейчас по 7+3 грн продают? Может напомнить по какой цене электричество АЭС закупается, которое сейчас по 1.68 грн продают?
Не так давно тарифы были в десятки раз ниже, не было никаких левых платежей за доставку и тому подобное. И уровень жизни был гораздо выше. Зарплаты были выше, предприятия работали. Люди встречали новый год и радовались.
_hunter написав:Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного? -- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..
Ты оправдывал воровоство газа у населения чиновниками и олигархами? Поддерживаешь повышение пенсионного возраста и урезание пенсий?
_hunter написав:А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..
В бюджете огромные расходы на соцвыплаты, они прекрасно покроют и себестоимость коммуналки. Налогов в госбюджет собирают столько, что денег в бюджете куры не клюют. Достаточно просто дармоедов не кормить и не растрачивать на никому не нужную хрень по космическим ценам.
Да и не обязательно из бюджета их оплачивать. Достаточно ограничить норму прибыли для монополий. От того что монополисты получат просто высокий доход, а не сверх-доход, ничего страшного не случится.
Тебе напомнить по какой цене закупался газ, который сейчас по 7+3 грн продают? Может напомнить по какой цене электричество АЭС закупается, которое сейчас по 1.68 грн продают?
Не так давно тарифы были в десятки раз ниже, не было никаких левых платежей за доставку и тому подобное. И уровень жизни был гораздо выше. Зарплаты были выше, предприятия работали. Люди встречали новый год и радовались.
Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.
В бюджете так же присутствует не менее огромная дыра. Если туда еще всю комуналку "ухнуть" -- дыра, как бы, не уменьшится.
Я тебе уже про 20% _всего гос-бюджета_ от Нафтогаза говорил. После этого будет 10% -- офигеть решение...
_hunter написав:Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.
Газ по Конституции изначально является собственностью народа. Народ не должен газ зарабатывать, он и так у него в собственности. Что требуется оплатить - это только себестоимость на добычу газа, которая состоит из зарплат на труд тех кто добывает и налогов.
_hunter написав:В бюджете так же присутствует не менее огромная дыра. Если туда еще всю комуналку "ухнуть" -- дыра, как бы, не уменьшится.
Любой бюджет можно очень быстро растратить на ненужные траты. Какую сумму не возьми, всеравно будет дыра. Дыра в бюджете только для отвода глаз. Там денег куры не клюют. Посмотри как часто зарплаты чиновникам повышают. И как деньги на всякую ненужную хрень миллиардами сливают.
При наличии желания, можно и со 100 гривнами в бюджете страной управлять и экономику развивать. А если желания нет, то никаких триллионов не хватит, всегда будет дыра. И чем больше сумма бюджета, тем больше будет дыра.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh написав:а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.
Не такая-же. Тот-же газ принадлежит народу, а его тупо крадут и продают народу в 3 раза дороже стоимости.
Это как если бы ты приготовил себе ужин, а к тебе ктото пришел, забрал твой ужин и продал его тебе-же в 3 раза дороже, чем он стоит. И его не смущает, что у тебя есть все документы, что ужин и так твой.
Безусловно добыча газа стоит денег на зарплату тем кто добывает. Но эта зарплата копеешная. А газ гражданам продают далеко не по себестоимости добычи. И взамен украденного газа ничего не дают.
Был газ у народа и нету газа у народа. Только долг у гражданина образовался, за то что ему этим газом при +20 на улице топили на +50 градусов квартиру и ему приходилось пересушенным воздухом дышать.
vitaliy_berdinskikh написав:Но тема про коммуналку, а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.
Расскажите, как можно отказаться от отопления? Можно ли не платить "доставку", а забрать самовывозом? Можно ли не платить за доставку, если сейчас потребление 0 - а счета выставляются исходя из потребления предыдущего периода?
Так правильно выше сказали, что коммуналка - это скрытый налог