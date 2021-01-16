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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:17

  _hunter написав:Так чего ты за них вспомнил? -- вот то вот все "как должно быть в нормальной капиталистической стране"?


Потому что сравниваю с тем как живут в США и вижу огромную разницу и негативный тренд в Украине. Хотелось-бы чтобы тут было также как в США. А не та задница и песец в который ты предлагаешь двигаться.

  _hunter написав:А украинский минимальщик вторую половину ЗП получит в конверте...


разве в Украине, если не считать предприятий олигархов и госструктур, еще остались ЗП в конверте?
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:29

  _hunter написав:Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного?
-- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..


Ты оправдывал воровоство газа у населения чиновниками и олигархами?
Поддерживаешь повышение пенсионного возраста и урезание пенсий?

  _hunter написав:А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..


В бюджете огромные расходы на соцвыплаты, они прекрасно покроют и себестоимость коммуналки. Налогов в госбюджет собирают столько, что денег в бюджете куры не клюют. Достаточно просто дармоедов не кормить и не растрачивать на никому не нужную хрень по космическим ценам.

Да и не обязательно из бюджета их оплачивать. Достаточно ограничить норму прибыли для монополий. От того что монополисты получат просто высокий доход, а не сверх-доход, ничего страшного не случится.

Тебе напомнить по какой цене закупался газ, который сейчас по 7+3 грн продают?
Может напомнить по какой цене электричество АЭС закупается, которое сейчас по 1.68 грн продают?

Не так давно тарифы были в десятки раз ниже, не было никаких левых платежей за доставку и тому подобное. И уровень жизни был гораздо выше. Зарплаты были выше, предприятия работали. Люди встречали новый год и радовались.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так чего ты за них вспомнил? -- вот то вот все "как должно быть в нормальной капиталистической стране"?


Потому что сравниваю с тем как живут в США и вижу огромную разницу и негативный тренд в Украине. Хотелось-бы чтобы тут было также как в США. А не та задница и песец в который ты предлагаешь двигаться.

  _hunter написав:А украинский минимальщик вторую половину ЗП получит в конверте...


разве в Украине, если не считать предприятий олигархов и госструктур, еще остались ЗП в конверте?

Так может это как раз благодаря отсуствию левацкого бреда в головах/Конституции (все отнять и поделить) -- они так живут?..

Точно остались: есть куча знакомых, работающих в фирмочках на 20 человек -- или ЗП в конвертах или ФОПы. -- тут, кстати, Штатовскте бомжы с ихними 10% черной завистью 5-ти процентам завидуют...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:07

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Где я выступаю за отъем чего бы то ни было? -- тем более честно заработанного?
-- сслыку можно? -- или опять мелкий брэхунец скажет "ой, я перепутал"?..


Ты оправдывал воровоство газа у населения чиновниками и олигархами?
Поддерживаешь повышение пенсионного возраста и урезание пенсий?

  _hunter написав:А ты, кстати, понимаешь, что если твою любимую комуналку всем персионерам "раздавать нашарик" -- а это примерно половина всего населения (не считая детей) -- "простые работяги" должны будут платить в два раза больше?..


В бюджете огромные расходы на соцвыплаты, они прекрасно покроют и себестоимость коммуналки. Налогов в госбюджет собирают столько, что денег в бюджете куры не клюют. Достаточно просто дармоедов не кормить и не растрачивать на никому не нужную хрень по космическим ценам.

Да и не обязательно из бюджета их оплачивать. Достаточно ограничить норму прибыли для монополий. От того что монополисты получат просто высокий доход, а не сверх-доход, ничего страшного не случится.

Тебе напомнить по какой цене закупался газ, который сейчас по 7+3 грн продают?
Может напомнить по какой цене электричество АЭС закупается, которое сейчас по 1.68 грн продают?

Не так давно тарифы были в десятки раз ниже, не было никаких левых платежей за доставку и тому подобное. И уровень жизни был гораздо выше. Зарплаты были выше, предприятия работали. Люди встречали новый год и радовались.

Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.

В бюджете так же присутствует не менее огромная дыра. Если туда еще всю комуналку "ухнуть" -- дыра, как бы, не уменьшится.

Я тебе уже про 20% _всего гос-бюджета_ от Нафтогаза говорил. После этого будет 10% -- офигеть решение... :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:27

  _hunter написав:Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.


Газ по Конституции изначально является собственностью народа. Народ не должен газ зарабатывать, он и так у него в собственности. Что требуется оплатить - это только себестоимость на добычу газа, которая состоит из зарплат на труд тех кто добывает и налогов.

  _hunter написав:В бюджете так же присутствует не менее огромная дыра. Если туда еще всю комуналку "ухнуть" -- дыра, как бы, не уменьшится.


Любой бюджет можно очень быстро растратить на ненужные траты. Какую сумму не возьми, всеравно будет дыра. Дыра в бюджете только для отвода глаз. Там денег куры не клюют. Посмотри как часто зарплаты чиновникам повышают. И как деньги на всякую ненужную хрень миллиардами сливают.

При наличии желания, можно и со 100 гривнами в бюджете страной управлять и экономику развивать. А если желания нет, то никаких триллионов не хватит, всегда будет дыра. И чем больше сумма бюджета, тем больше будет дыра.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:47

  _hunter написав:Я тебе уже про 20% _всего гос-бюджета_ от Нафтогаза говорил. После этого будет 10% -- офигеть решение... :lol:


тебе подсказать где нужно оптимизировать или сам догадаешься?

Зображення

Я тебе уже объяснял принцип оптимизации чего угодно. Алгоритм простой:
1) смотрим кто ест больше всего
2) урезаем расходы по этому пункту
3) переходим к п.1.

Пока максимальный едок не оптимизирован по максимуму, к следующим переходить нельзя.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:08

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:В Штатах налоги для среднего класса в два раза ниже, чем в Украине. А для бедных (коих в Украине 90%) ещё ниже.

Я обеими руками за низкие налоги.

Но тема про коммуналку, а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:22

  vitaliy_berdinskikh написав:Но тема про коммуналку, а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.


У нас коммуналка - это скрытый налог. Чтобы люди не бунтовали против повышения налогов, его просто завернули в фантик повышения тарифов.

Государство повышает тарифы и показывая пальцем на монополию рассказывают - это не мы, это "рынок". А суперприбыли сливают в бюджет, попутно растаскивая по карманам. Ну вот для примера:
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/6/660192/

  vitaliy_berdinskikh написав:а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.


Не такая-же. Тот-же газ принадлежит народу, а его тупо крадут и продают народу в 3 раза дороже стоимости.

Это как если бы ты приготовил себе ужин, а к тебе ктото пришел, забрал твой ужин и продал его тебе-же в 3 раза дороже, чем он стоит. И его не смущает, что у тебя есть все документы, что ужин и так твой.

Безусловно добыча газа стоит денег на зарплату тем кто добывает. Но эта зарплата копеешная. А газ гражданам продают далеко не по себестоимости добычи. И взамен украденного газа ничего не дают.

Был газ у народа и нету газа у народа. Только долг у гражданина образовался, за то что ему этим газом при +20 на улице топили на +50 градусов квартиру и ему приходилось пересушенным воздухом дышать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Но тема про коммуналку, а коммуналка это такая же услуга/товар как колбаса, стрижка, мойка машины или ужин в ресторане.

Расскажите, как можно отказаться от отопления?
Можно ли не платить "доставку", а забрать самовывозом?
Можно ли не платить за доставку, если сейчас потребление 0 - а счета выставляются исходя из потребления предыдущего периода?

Так правильно выше сказали, что коммуналка - это скрытый налог
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:25

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Вкладчик1234 написав:Расскажите, как можно отказаться от отопления?
Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
  Вкладчик1234 написав:Можно ли не платить "доставку", а забрать самовывозом?

Можно. Главное найти того что будет продавать с самовывозом.
  Вкладчик1234 написав:Можно ли не платить за доставку, если сейчас потребление 0

Можно отказавшись от услуги.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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