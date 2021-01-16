Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.
Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.
Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?
_hunter написав:Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.
Газ по Конституции изначально является собственностью народа. Народ не должен газ зарабатывать, он и так у него в собственности. Что требуется оплатить - это только себестоимость на добычу газа, которая состоит из зарплат на труд тех кто добывает и налогов. ...
Это не тебе решать -- а сруктурам, осуществляющим право собственности. Повторяю: выдыхай.
vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.
Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.
Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?
Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"... Так за удобства -- сюрприз -- нужно платить. Фиг с ним с "народным газом". То, что "труба" -- не народная -- спорить не будешь? -- или тебе еще раз про приватизацию рассказать нужно будет?