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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.


не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.

Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.

Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:43

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.


Газ по Конституции изначально является собственностью народа. Народ не должен газ зарабатывать, он и так у него в собственности. Что требуется оплатить - это только себестоимость на добычу газа, которая состоит из зарплат на труд тех кто добывает и налогов.
...

Это не тебе решать -- а сруктурам, осуществляющим право собственности. Повторяю: выдыхай.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:45

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Я тебе уже про 20% _всего гос-бюджета_ от Нафтогаза говорил. После этого будет 10% -- офигеть решение... :lol:


тебе подсказать где нужно оптимизировать или сам догадаешься?

Зображення

Я тебе уже объяснял принцип оптимизации чего угодно. Алгоритм простой:
1) смотрим кто ест больше всего
2) урезаем расходы по этому пункту
3) переходим к п.1.

Пока максимальный едок не оптимизирован по максимуму, к следующим переходить нельзя.

И? -- где на этой картинке "крадуны, народный газ крадущие"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:49

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.


не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.

Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.

Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?

Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"... Так за удобства -- сюрприз -- нужно платить. Фиг с ним с "народным газом". То, что "труба" -- не народная -- спорить не будешь? -- или тебе еще раз про приватизацию рассказать нужно будет?
_hunter
 
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  #<1 ... 891011
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