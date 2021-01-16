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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.


не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.

Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.

Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:43

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.


Газ по Конституции изначально является собственностью народа. Народ не должен газ зарабатывать, он и так у него в собственности. Что требуется оплатить - это только себестоимость на добычу газа, которая состоит из зарплат на труд тех кто добывает и налогов.
...

Это не тебе решать -- а сруктурам, осуществляющим право собственности. Повторяю: выдыхай.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:45

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Я тебе уже про 20% _всего гос-бюджета_ от Нафтогаза говорил. После этого будет 10% -- офигеть решение... :lol:


тебе подсказать где нужно оптимизировать или сам догадаешься?

Зображення

Я тебе уже объяснял принцип оптимизации чего угодно. Алгоритм простой:
1) смотрим кто ест больше всего
2) урезаем расходы по этому пункту
3) переходим к п.1.

Пока максимальный едок не оптимизирован по максимуму, к следующим переходить нельзя.

И? -- где на этой картинке "крадуны, народный газ крадущие"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:49

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.


не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.

Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.

Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?

Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"... Так за удобства -- сюрприз -- нужно платить. Фиг с ним с "народным газом". То, что "труба" -- не народная -- спорить не будешь? -- или тебе еще раз про приватизацию рассказать нужно будет?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:02

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.


не поможет, за доставку всеравно нужно платить.

Ниже написано - отказываешься от газа вообще и не платишь за доставку.


  Амвросий написав:Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами.

Вот видишь - сам же знаешь решение. Да, в этом стрёмном мире взрослых надо делать какие-то действия, оформлять документы. То ли дело в нашем детском мирке: сказал "нехочу и небуду" и всё - свободен от всех обязательств.

  Амвросий написав:Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.

За то что другие люди будут бегать отключать и подключать капризную прицессу которая никак не поймёт хочёт она отопления или нет - кто-то должен заплатить. О этот жыстокий взрослый мир.

  Амвросий написав:Можно купить газовый баллон или перейти на дрова.

Замечательное решение. Но хочу сразу расстроить: дрова не бесплатны, за них тоже надо платить.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:07

  _hunter написав:То, что "труба" -- не народная -- спорить не будешь? -- или тебе еще раз про приватизацию рассказать нужно будет?


Я добро на продажу своей доли труб не давал и денег за них не получал.

  vitaliy_berdinskikh написав:Ниже написано - отказываешься от газа вообще и не платишь за доставку.


Отключение/подключение стоит немалых денег и времени. В чём его смысл, если кран перекрыт, стоит счетчик и показывает ноль, за что платить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 17 січ, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:08

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:Я добро на продажу своей доли труб не давал и денег за них не получал.

Тебя обманули когда сказали что ты должен получить деньги за продажу трубы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:11

  vitaliy_berdinskikh написав:Тебя обманули когда сказали что ты должен получить деньги за продажу трубы.


ну и тех кто платил за приватизацию тоже обманули, когда сказали что труба станет ихней, т.к. тот кто говорил не имел права собственности на трубу :)

Есть такая интересная статья в Конституции:
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.



  vitaliy_berdinskikh написав:Но хочу сразу расстроить: дрова не бесплатны, за них тоже надо платить.


право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:46

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.

А як же так - дрова народні, а за незаконну вирубку - штраф? Чи лісники повинні задарма розвозити дрова всім бажаючим? Так тоді і зерно, і воду в кранах. Бо все народне.
Просто, у деяких перезбуджених мізках народне дорівнює халявному, забуваючи, що при Сталіні саджали за десять колосків і солому (навіть не дрова) для пічкі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 18:59

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.

В конституции ни слова о бесплатных дровах, как и собственно о собственности на дрова. В собтственности лес, но попытка взять из общего леса дрова лично на свои потребности должны быть оплачены жаждущим дров. Как за собсвенно право использовать общее достояние на свои нужды, так и за рубку, распил, доставку.
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