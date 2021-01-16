Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.
Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.
Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?
_hunter написав:Во-первых: когда это газ "заработать" успели? во-вторых -- как я тебе уже третий день талдычу -- никто ни у кого газ не ворует. Выдыхай.
Газ по Конституции изначально является собственностью народа. Народ не должен газ зарабатывать, он и так у него в собственности. Что требуется оплатить - это только себестоимость на добычу газа, которая состоит из зарплат на труд тех кто добывает и налогов. ...
Это не тебе решать -- а сруктурам, осуществляющим право собственности. Повторяю: выдыхай.
vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
не поможет, за доставку всеравно нужно платить. Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами. Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.
Можно купить газовый баллон или перейти на дрова. Но с дровами там своя песня. С баллоном тоже не очень удобно.
Ну ты-же прекрасно понимаешь все эти прописные истины - у олигархов задача поиметь любыми способами граждан, выдоить их по полной программе. Ради спортивного интереса споришь?
Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"... Так за удобства -- сюрприз -- нужно платить. Фиг с ним с "народным газом". То, что "труба" -- не народная -- спорить не будешь? -- или тебе еще раз про приватизацию рассказать нужно будет?
vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
не поможет, за доставку всеравно нужно платить.
Ниже написано - отказываешься от газа вообще и не платишь за доставку.
Амвросий написав:Разве что если трубу физически отрезать и оформить отключение с документами.
Вот видишь - сам же знаешь решение. Да, в этом стрёмном мире взрослых надо делать какие-то действия, оформлять документы. То ли дело в нашем детском мирке: сказал "нехочу и небуду" и всё - свободен от всех обязательств.
Амвросий написав:Но потом, если захочешь подключить на время холодов, прийдется отвалить немалую сумму денег.
За то что другие люди будут бегать отключать и подключать капризную прицессу которая никак не поймёт хочёт она отопления или нет - кто-то должен заплатить. О этот жыстокий взрослый мир.
Амвросий написав:Можно купить газовый баллон или перейти на дрова.
Замечательное решение. Но хочу сразу расстроить: дрова не бесплатны, за них тоже надо платить.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Амвросий написав:право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.
А як же так - дрова народні, а за незаконну вирубку - штраф? Чи лісники повинні задарма розвозити дрова всім бажаючим? Так тоді і зерно, і воду в кранах. Бо все народне. Просто, у деяких перезбуджених мізках народне дорівнює халявному, забуваючи, що при Сталіні саджали за десять колосків і солому (навіть не дрова) для пічкі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Амвросий написав:право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.
В конституции ни слова о бесплатных дровах, как и собственно о собственности на дрова. В собтственности лес, но попытка взять из общего леса дрова лично на свои потребности должны быть оплачены жаждущим дров. Как за собсвенно право использовать общее достояние на свои нужды, так и за рубку, распил, доставку.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift