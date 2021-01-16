Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Амвросий написав:право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.
А як же так - дрова народні, а за незаконну вирубку - штраф? Чи лісники повинні задарма розвозити дрова всім бажаючим? Так тоді і зерно, і воду в кранах. Бо все народне. Просто, у деяких перезбуджених мізках народне дорівнює халявному, забуваючи, що при Сталіні саджали за десять колосків і солому (навіть не дрова) для пічкі.
Так Амвросий и не говорил, что дрова и газ лично его или лесников.
Что он не заметил - так это то, что чиновники все свои действия оправдывают, что от имени народа. И имеют на это хоть формальные, но всё же основания. А он все свои возмущения может исторгать лишь только лично от себя. Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники. Это нонсенс при законном обогащении))
Проблемы у государства и пересичных растут, а у чиновников и олигархов растут доходы. Это нонсенс при нехалатном выполнении чиновниками своих прямых функциональных обязанностей.
Коммунальные долги растут и имеют очень внушительный размер, что свидетельствует о неправильном механизме... И т.д.
detroytred написав:Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники. Это нонсенс при законном обогащении))
Він вже давно отримав свою частку, по Конституції, у вигляді ваучера на приватизацію, приватизаованої квартири чи земельного паю. Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.
Это я должен местную ТЕЦ от газа отключить?
Ну если ты живешь на ТЕЦ и являешься её собственником - то да. Если живешь в собственном доме - то достаточно выключить кран на входе в дом, тем более что ТЕЦ тебя и так не отапливает тоесть вооще не имеет отношения к вопросу.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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detroytred написав:Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники. Это нонсенс при законном обогащении))
Він вже давно отримав свою частку, по Конституції, у вигляді ваучера на приватизацію, приватизаованої квартири чи земельного паю. Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.
Формально - да, отимав. А должен был отримати реально.
Именно в этом заключается цель!!! работы государства (чиновников). А не в формальном - то есть абы облошить. Весовые категории государства-чиновника и пересичного очень разные. Поэтому при желании первые всегда облапошат пересичного.
Но деньги и льготы чиновники (власть имущие) получают не за это.
Не забывайте: механизм стянуть-потребовать с пересичного государством-чиновником есть и работает. А наоборот -- ток пустые слова...