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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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  #<1 ... 10111213>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:01

  lapay написав:
  Амвросий написав:право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.

А як же так - дрова народні, а за незаконну вирубку - штраф? Чи лісники повинні задарма розвозити дрова всім бажаючим? Так тоді і зерно, і воду в кранах. Бо все народне.
Просто, у деяких перезбуджених мізках народне дорівнює халявному, забуваючи, що при Сталіні саджали за десять колосків і солому (навіть не дрова) для пічкі.

Так Амвросий и не говорил, что дрова и газ лично его или лесников.

Что он не заметил - так это то, что чиновники все свои действия оправдывают, что от имени народа. И имеют на это хоть формальные, но всё же основания.
А он все свои возмущения может исторгать лишь только лично от себя.
Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники.
Это нонсенс при законном обогащении))

Проблемы у государства и пересичных растут, а у чиновников и олигархов растут доходы.
Это нонсенс при нехалатном выполнении чиновниками своих прямых функциональных обязанностей.

Коммунальные долги растут и имеют очень внушительный размер, что свидетельствует о неправильном механизме...
И т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:17

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники.
Это нонсенс при законном обогащении))

Він вже давно отримав свою частку, по Конституції, у вигляді ваучера на приватизацію, приватизаованої квартири чи земельного паю.
Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:30

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.

Это я должен местную ТЕЦ от газа отключить?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:31

Амвросий с хантером лучше не спорьте, он судья.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:48

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.

Это я должен местную ТЕЦ от газа отключить?

Ну если ты живешь на ТЕЦ и являешься её собственником - то да. Если живешь в собственном доме - то достаточно выключить кран на входе в дом, тем более что ТЕЦ тебя и так не отапливает тоесть вооще не имеет отношения к вопросу.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники.
Это нонсенс при законном обогащении))

Він вже давно отримав свою частку, по Конституції, у вигляді ваучера на приватизацію, приватизаованої квартири чи земельного паю.
Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.

Формально - да, отимав.
А должен был отримати реально.

Именно в этом заключается цель!!! работы государства (чиновников).
А не в формальном - то есть абы облошить.
Весовые категории государства-чиновника и пересичного очень разные.
Поэтому при желании первые всегда облапошат пересичного.

Но деньги и льготы чиновники (власть имущие) получают не за это.

Не забывайте: механизм стянуть-потребовать с пересичного государством-чиновником есть и работает.
А наоборот -- ток пустые слова...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:16

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Формально - да, отимав.
А должен был отримати реально.

Формально ми вже 40 років повинні жити при комунізмі, а реально...
Ми або будуємо комунізм, де все безкоштовно, або капіталізм, де все за гроші. Будуємо друге, а бідним субсидії. Все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Формально - да, отимав.
А должен был отримати реально.

Формально ми вже 40 років повинні жити при комунізмі, а реально...
Ми або будуємо комунізм, де все безкоштовно, або капіталізм, де все за гроші. Будуємо друге, а бідним субсидії. Все.

Нюанс:
власть комми, приграбастав ресурсы и сдирая с поселения, формально обещая коммунизм, хотя бы тратила их на создание сильного государства.

Власть недокапиталистов, приграбастав ресурсы и сдирая с населения, по большому счёту обогащает лишь себя.

Да кто ж против нормального капитализма? С законами и ответственностью (прежде всего самих можновладцив!, Отцов-основателей) перед державой и населением.

Но ожидать, что население само начнёт и ещё покажет пример власть имущим, будет их принуждать создавать нормальный капитализм, рынок - утопия.
Это как исполнитель научит и покажет управленцу))

З.ы. и вы трошки упустили -- сначала будували социализм. Где не безкоштовно, а каждому по труду.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:37

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Да кто ж против нормального капитализма? С законами и ответственностью (прежде всего самих можновладцив!, Отцов-основателей) перед державой и населением.

Но ожидать, что население само начнёт и ещё покажет пример власть имущим, будет их принуждать создавать нормальный капитализм, рынок - утопия.
Это как исполнитель научит и покажет управленцу))

Так ще влада комуністів кинула гасло: "Збагачуйтесь!", а зараз чиновники теж подають такий приклад. Тільки пересічні не хочуть збагачуватись, чомусь. :)
  detroytred написав:З.ы. и вы трошки упустили -- сначала будували социализм. Где не безкоштовно, а каждому по труду.

Нічого не наплутав - маленькій, товстенькій, лисенькій генсек обіцяв комунізм в 1980 році. Олігархи його отримали в дев'яності, а пересічні, коли приватизували квартири і паї.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рассказывают: выключаешь газовый кран на трубе идущей к котлку - всё, ты отказался от отопления.

Это я должен местную ТЕЦ от газа отключить?

Ну если ты живешь на ТЕЦ и являешься её собственником - то да. Если живешь в собственном доме - то достаточно выключить кран на входе в дом, тем более что ТЕЦ тебя и так не отапливает тоесть вооще не имеет отношения к вопросу.

Подождите, живу в своей квартире, что я должен отключить? ЦО по закону отключать нельзя. Весь подъезд отключить? Вы пишете что выбор есть, но выбора нет.
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