Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Нед 17 січ, 2021 19:01

lapay написав: Амвросий написав: право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию. право собственности на дрова тоже принадлежит народу. См. Конституцию.

А як же так - дрова народні, а за незаконну вирубку - штраф? Чи лісники повинні задарма розвозити дрова всім бажаючим? Так тоді і зерно, і воду в кранах. Бо все народне.

Просто, у деяких перезбуджених мізках народне дорівнює халявному, забуваючи, що при Сталіні саджали за десять колосків і солому (навіть не дрова) для пічкі. А як же так - дрова народні, а за незаконну вирубку - штраф? Чи лісники повинні задарма розвозити дрова всім бажаючим? Так тоді і зерно, і воду в кранах. Бо все народне.Просто, у деяких перезбуджених мізках народне дорівнює халявному, забуваючи, що при Сталіні саджали за десять колосків і солому (навіть не дрова) для пічкі.

Так Амвросий и не говорил, что дрова и газ лично его или лесников.Что он не заметил - так это то, что чиновники все свои действия оправдывают, что от имени народа. И имеют на это хоть формальные, но всё же основания.А он все свои возмущения может исторгать лишь только лично от себя.Разве что опираясь на косвенные признаки -- народ (пересични), государство богатеет намного медленнее, чем чиновники.Это нонсенс при законном обогащении))Проблемы у государства и пересичных растут, а у чиновников и олигархов растут доходы.Это нонсенс при нехалатном выполнении чиновниками своих прямых функциональных обязанностей.Коммунальные долги растут и имеют очень внушительный размер, что свидетельствует о неправильном механизме...И т.д.