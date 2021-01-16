Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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lapay написав:Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.
Не приписывай мне своих левацких взглядов. В моём понимании все люди свободны, никто никому ничего не должен и всё должно строиться на добровольном согласии.
Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.
Так кто требует - граждане у олигархов и государства?
Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?
Амвросий написав:Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.
Так кто требует - граждане у олигархов и государства?
Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?
Причём как только газ поступает из недр в трубу - он уже гражданам "не принадлежит". Более того, коммерческие структуры продают его по цене Голландия+, хотя он добыт или под ногами, или прокачан из РФ (т.к. труба качает с востока на запад, а не наоборот)
_hunter написав:Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"...
а какие удобства позволь узнать? Когда на улице +25 градусов, а батареи топят на полную и приходится сидеть в жаре с открытыми окнами и дышать пересушенным воздухом. Отключиться никак нельзя. Звонить куда-то и писать - бесполезно. И за всю эту медвежью услугу "комфорта" требуют оплату 2 тыс грн. Услуга от которой невозможно отказаться.
Почему нельзя отключать отопление когда на улице выше 10 градусов? Почему нельзя топить на половину, когда на улице температура выше -10 градусов?
Вот такое вот неудобное "удобство" по зашкаливающим тарифам.