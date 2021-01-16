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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:00

  lapay написав:
  detroytred написав:Да кто ж против нормального капитализма? С законами и ответственностью (прежде всего самих можновладцив!, Отцов-основателей) перед державой и населением.

Но ожидать, что население само начнёт и ещё покажет пример власть имущим, будет их принуждать создавать нормальный капитализм, рынок - утопия.
Это как исполнитель научит и покажет управленцу))

Так ще влада комуністів кинула гасло: "Збагачуйтесь!", а зараз чиновники теж подають такий приклад. Тільки пересічні не хочуть збагачуватись, чомусь. :)
  detroytred написав:З.ы. и вы трошки упустили -- сначала будували социализм. Где не безкоштовно, а каждому по труду.

Нічого не наплутав - маленькій, товстенькій, лисенькій генсек обіцяв комунізм в 1980 році. Олігархи його отримали в дев'яності, а пересічні, коли приватизували квартири і паї.

Голословное гасло - это одно, а реальные возможности олигархов обогащаться - это другое.
Ну а уж полное отсутствие возможности обогатиться при власти комми - это и вовсе третье.

Каким образом Вы увязываете обещание (коммунизма, лишь обещание и не более) с реальностью непонятно.

Квартиры не получили бесплатно. Они заработаны...
Получили право собственности на них.
С Вашей логикой бандиты и мошенники, получая бесплатно, получают по-коммунистически))

Вы, как один персонаж на букву б..., по лишь одному критерию-признаку (в данном случае - бесплатно) причисляете к комплексному предмету.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:28

  lapay написав:Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.


Не приписывай мне своих левацких взглядов. В моём понимании все люди свободны, никто никому ничего не должен и всё должно строиться на добровольном согласии.

Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.

Так кто требует - граждане у олигархов и государства?

Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:45

  Амвросий написав:Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.

Так кто требует - граждане у олигархов и государства?

Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?


Причём как только газ поступает из недр в трубу - он уже гражданам "не принадлежит".
Более того, коммерческие структуры продают его по цене Голландия+, хотя он добыт или под ногами, или прокачан из РФ (т.к. труба качает с востока на запад, а не наоборот)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:52

  _hunter написав:Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"...


а какие удобства позволь узнать? Когда на улице +25 градусов, а батареи топят на полную и приходится сидеть в жаре с открытыми окнами и дышать пересушенным воздухом. Отключиться никак нельзя. Звонить куда-то и писать - бесполезно. И за всю эту медвежью услугу "комфорта" требуют оплату 2 тыс грн. Услуга от которой невозможно отказаться.

Почему нельзя отключать отопление когда на улице выше 10 градусов?
Почему нельзя топить на половину, когда на улице температура выше -10 градусов?

Вот такое вот неудобное "удобство" по зашкаливающим тарифам.
Амвросий
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