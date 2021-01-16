Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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lapay написав:Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.
Не приписывай мне своих левацких взглядов. В моём понимании все люди свободны, никто никому ничего не должен и всё должно строиться на добровольном согласии.
Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.
Так кто требует - граждане у олигархов и государства?
Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?
Амвросий написав:Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.
Так кто требует - граждане у олигархов и государства?
Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?
Причём как только газ поступает из недр в трубу - он уже гражданам "не принадлежит". Более того, коммерческие структуры продают его по цене Голландия+, хотя он добыт или под ногами, или прокачан из РФ (т.к. труба качает с востока на запад, а не наоборот)
_hunter написав:Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"...
а какие удобства позволь узнать? Когда на улице +25 градусов, а батареи топят на полную и приходится сидеть в жаре с открытыми окнами и дышать пересушенным воздухом. Отключиться никак нельзя. Звонить куда-то и писать - бесполезно. И за всю эту медвежью услугу "комфорта" требуют оплату 2 тыс грн. Услуга от которой невозможно отказаться.
Почему нельзя отключать отопление когда на улице выше 10 градусов? Почему нельзя топить на половину, когда на улице температура выше -10 градусов?
Вот такое вот неудобное "удобство" по зашкаливающим тарифам.
vitaliy_berdinskikh написав:В конституции ни слова о бесплатных дровах
о бесплатности никто и не говорит. Все чтото стоит - дрова нужно нарубить и привезти - это тоже труд который стоит денег. Главное чтобы цена адекватная была.
Но тут вопрос в другом. О баллоне и дровах приходится думать из-за того, что если подключить газопровод, то прийдется платить когда ничего не потребляешь. Тоесть по счетчику ноль, ничего не потребил, а всёравно плати. И такое во многих сферах происходит.
Законы перестают работать - это очень плохо. Уже и банки не стесняются и меняют тарифы без уведомления. Растет вал обмана. И никто с этим не борется. Все это очень нехороший тренд.
Амвросий написав:Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.
Якому олігарху належить Укргазвидобування? Ти, спочатку, розберись, як працює систему, куди йдуть прибутки, від видобування газу державною компанією, із чого беруться дотації на газ, а потім будеш пихати промови на броневику, як маленький лисенький вождь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.