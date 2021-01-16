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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:00

  lapay написав:
  detroytred написав:Да кто ж против нормального капитализма? С законами и ответственностью (прежде всего самих можновладцив!, Отцов-основателей) перед державой и населением.

Но ожидать, что население само начнёт и ещё покажет пример власть имущим, будет их принуждать создавать нормальный капитализм, рынок - утопия.
Это как исполнитель научит и покажет управленцу))

Так ще влада комуністів кинула гасло: "Збагачуйтесь!", а зараз чиновники теж подають такий приклад. Тільки пересічні не хочуть збагачуватись, чомусь. :)
  detroytred написав:З.ы. и вы трошки упустили -- сначала будували социализм. Где не безкоштовно, а каждому по труду.

Нічого не наплутав - маленькій, товстенькій, лисенькій генсек обіцяв комунізм в 1980 році. Олігархи його отримали в дев'яності, а пересічні, коли приватизували квартири і паї.

Голословное гасло - это одно, а реальные возможности олигархов обогащаться - это другое.
Ну а уж полное отсутствие возможности обогатиться при власти комми - это и вовсе третье.

Каким образом Вы увязываете обещание (коммунизма, лишь обещание и не более) с реальностью непонятно.

Квартиры не получили бесплатно. Они заработаны...
Получили право собственности на них.
С Вашей логикой бандиты и мошенники, получая бесплатно, получают по-коммунистически))

Вы, как один персонаж на букву б..., по лишь одному критерию-признаку (в данном случае - бесплатно) причисляете к комплексному предмету.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:28

  lapay написав:Держава йому вже нічого не винна, а його філософія, якраз, є філософія несуна, яка, в постсовковому суспільстві, стала філософією хабарників і корупціонерів, коли державне ототожнюється з власним карманом, з якого можна безкарно красти.


Не приписывай мне своих левацких взглядов. В моём понимании все люди свободны, никто никому ничего не должен и всё должно строиться на добровольном согласии.

Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.

Так кто требует - граждане у олигархов и государства?

Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:45

  Амвросий написав:Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.

Так кто требует - граждане у олигархов и государства?

Или всетаки олигархи с помощью государства требуют у граждан?


Причём как только газ поступает из недр в трубу - он уже гражданам "не принадлежит".
Более того, коммерческие структуры продают его по цене Голландия+, хотя он добыт или под ногами, или прокачан из РФ (т.к. труба качает с востока на запад, а не наоборот)
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:52

  _hunter написав:Ооо!!! -- вижу начинает доходить... -- "не очень удобно"...


а какие удобства позволь узнать? Когда на улице +25 градусов, а батареи топят на полную и приходится сидеть в жаре с открытыми окнами и дышать пересушенным воздухом. Отключиться никак нельзя. Звонить куда-то и писать - бесполезно. И за всю эту медвежью услугу "комфорта" требуют оплату 2 тыс грн. Услуга от которой невозможно отказаться.

Почему нельзя отключать отопление когда на улице выше 10 градусов?
Почему нельзя топить на половину, когда на улице температура выше -10 градусов?

Вот такое вот неудобное "удобство" по зашкаливающим тарифам.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:05

  vitaliy_berdinskikh написав:В конституции ни слова о бесплатных дровах


о бесплатности никто и не говорит. Все чтото стоит - дрова нужно нарубить и привезти - это тоже труд который стоит денег. Главное чтобы цена адекватная была.

Но тут вопрос в другом. О баллоне и дровах приходится думать из-за того, что если подключить газопровод, то прийдется платить когда ничего не потребляешь. Тоесть по счетчику ноль, ничего не потребил, а всёравно плати. И такое во многих сферах происходит.

Законы перестают работать - это очень плохо. Уже и банки не стесняются и меняют тарифы без уведомления. Растет вал обмана. И никто с этим не борется. Все это очень нехороший тренд. :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 23:16

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:Теперь смотри, по Конституции газ принадлежит гражданам Украины. Олигархи берут этот газ и лишают тем самым граждан Украины права собственности на этот газ. Но беда в том, что они не только берут газ, они еще и требуют за этот газ у граждан многократно больше денег, чем реально стоит добыча газа.

Якому олігарху належить Укргазвидобування? Ти, спочатку, розберись, як працює систему, куди йдуть прибутки, від видобування газу державною компанією, із чого беруться дотації на газ, а потім будеш пихати промови на броневику, як маленький лисенький вождь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:38

  BIGor написав:Подождите, живу в своей квартире, что я должен отключить?

Не-не, ты живешь в квартире многоквартирного дома.

  BIGor написав:ЦО по закону отключать нельзя. Весь подъезд отключить? Вы пишете что выбор есть, но выбора нет.

Ну да, подъезд или даже скорей дом. Выбор есть: или убеждаешь соседей или продаешь квартиру покупаешь дом и как хочешь так его и отапливаешь. Если у человека есть деньги на обустройство замены ЦО в квартире то продать квартиру и купить дом или квартиру в доме с автономным отоплением для него труд не составит.

Пример: если в семье из трех-четырех человек проживающих в одной квартире кто-то один захочет выключить для себя отопление - у него это никак не получится, нельзя выключить отопление даже в рамках одной комнаты, тем более что обычно член семье всё равно посещает минимум кухню, санузел и коридор которые всё равно отапливаются, да и сама неотапливаемая комната будет отбирать часть тепла из других комнат.

С квартирой не так очевидно, но тоже нельзя отключить одну квартиру если весь дом отапливается от ЦО. Между квартирами тонкие перегородки которые не умеют в теплоизоляцию.

И тут как раз государство позаботилось чтобы (скажем прямо) хитрожопые граждане не пытались намахать и соседей и поставщика услуги - и ограничивает возможность отключения отопления.

Когда люди хотят от государства низких цен на отопление они ведь хотят того же самого чтобы (по их мнению) хитрожопые фирташи не наживались за счёт высоких цен. Почему с ценами государство должно вмешиваться, а с безопасностью отопления домов не должно? Это алогично.

По хорошему надо было чтоб у каждого дома был свой собственник или управляющая компания которая сама без государства следила бы за работой отопления и хитрожопыми отключальщиками. Но у нас большая часть жилфонда это советские дома с владельцами квартир которые до сих пор не считают себя собственниками жилья и в принципе не умеют договариваться о том как управлять своим общим домом. Потому пусть тогда уже государсто об этом заботиться.

Если оперировать абсолютными критериями идеального либерализма то конечно такое вмешательство государства это плохо. Но в реальной жизни, в многоквартирном доме люди живут в кооперации, а не каждый сам по себе. Потому приходиться или искать компромис или компромис придумывают чиновник (зачастую не идеальный, особенно если это политический компромис).
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:30

  vitaliy_berdinskikh написав:С квартирой не так очевидно, но тоже нельзя отключить одну квартиру если весь дом отапливается от ЦО. Между квартирами тонкие перегородки которые не умеют в теплоизоляцию.


Между квартирами почти метр кирпича.

Переход на автономное отопление и другие способы обеспечить автономность - это не следствие желания кого-то быть бабой ягой, которая "против". Это следствие террора со стороны монополий захваченых олигархами.

Отопление по полной в теплое время года с начислением огромных платежей, от которых невозможно отказаться. Непитьевая вода из крана с начислением оплаты дороже чем за питьевую и прочее.

Грубо говоря - это попытка оградить себя от беспредела и беззакония, которое творят монополии.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:33

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:переход на автономное отопление и другие способы обеспечить автономность - это не следствие желания кого-то быть бабой ягой, которая "против". Это следствие террора со стороны монополий захваченых олигархами.

Ты наверное хотел сказать "геноцида"? Да, распоясались эти олигархи, навязывают нам 5G, чипирование и вот это вот всё...
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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