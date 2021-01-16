Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 00:38

BIGor написав: Подождите, живу в своей квартире, что я должен отключить? Подождите, живу в своей квартире, что я должен отключить?

BIGor написав: ЦО по закону отключать нельзя. Весь подъезд отключить? Вы пишете что выбор есть, но выбора нет. ЦО по закону отключать нельзя. Весь подъезд отключить? Вы пишете что выбор есть, но выбора нет.

Не-не, ты живешь в квартиредома.Ну да, подъезд или даже скорей дом. Выбор есть: или убеждаешь соседей или продаешь квартиру покупаешь дом и как хочешь так его и отапливаешь. Если у человека есть деньги на обустройство замены ЦО в квартире то продать квартиру и купить дом или квартиру в доме с автономным отоплением для него труд не составит.Пример: если в семье из трех-четырех человек проживающих в одной квартире кто-то один захочет выключить для себя отопление - у него это никак не получится, нельзя выключить отопление даже в рамках одной комнаты, тем более что обычно член семье всё равно посещает минимум кухню, санузел и коридор которые всё равно отапливаются, да и сама неотапливаемая комната будет отбирать часть тепла из других комнат.С квартирой не так очевидно, но тоже нельзя отключить одну квартиру если весь дом отапливается от ЦО. Между квартирами тонкие перегородки которые не умеют в теплоизоляцию.И тут как раз государство позаботилось чтобы (скажем прямо) хитрожопые граждане не пытались намахать и соседей и поставщика услуги - и ограничивает возможность отключения отопления.Когда люди хотят от государства низких цен на отопление они ведь хотят того же самого чтобы (по их мнению) хитрожопые фирташи не наживались за счёт высоких цен. Почему с ценами государство должно вмешиваться, а с безопасностью отопления домов не должно? Это алогично.По хорошему надо было чтоб у каждого дома был свой собственник или управляющая компания которая сама без государства следила бы за работой отопления и хитрожопыми отключальщиками. Но у нас большая часть жилфонда это советские дома с владельцами квартир которые до сих пор не считают себя собственниками жилья и в принципе не умеют договариваться о том как управлять своим общим домом. Потому пусть тогда уже государсто об этом заботиться.Если оперировать абсолютными критериями идеального либерализма то конечно такое вмешательство государства это плохо. Но в реальной жизни, в многоквартирном доме люди живут в кооперации, а не каждый сам по себе. Потому приходиться или искать компромис или компромис придумывают чиновник (зачастую не идеальный, особенно если это политический компромис).