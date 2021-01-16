Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 10:56

_hunter написав: В тех домах, где отопление не выключается/не регулируется -- в хрущах -- между квартирами почти 15 сантиметров гипсокартона.

А в новостроях -- теплосчетчики и краны на вводе. В тех домах, где отопление не выключается/не регулируется -- в хрущах -- между квартирами почти 15 сантиметров гипсокартона.А в новостроях -- теплосчетчики и краны на вводе.

_hunter написав: Понятия не имею -- ты же сам пишеш "из баллона не удобно" противоставляя этот вариант "из трубы" -- из которой, как я понимаю, "удобно". Понятия не имею -- ты же сам пишеш "из баллона не удобно" противоставляя этот вариант "из трубы" -- из которой, как я понимаю, "удобно".

_hunter написав: Придется. Примерно $1 за год. -- просто, чтобы труба, к которой ты подключился не поржавела. И потребление тут особо не при чем.

Придется. Примерно $1 за год. -- просто, чтобы труба, к которой ты подключился не поржавела. И потребление тут особо не при чем.

у меня не отключается, дом кирпичный. Стена к соседям под метр толщиной. Вообще истории про то что ктото будет греться через стену - это глупость неимоверная, смысл которой хоть как-то оправдать вымогательство денег. На улице трубы улицу греют и никто с улицы денег не требует.из трубы удобно, но трубу захватили вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг. Выбор тут невелик - либо пойти на поводу у вымогателей, либо отключиться от трубы и искать альтернативы.оплата на обслуживание и ремонт трубопровода была включена в тариф газа. Теперь её требуют повторно и независимо от того потребляешь газ или нет.Кто дал право запрещать людям экономить этот доллар? К тому-же вымогателю ведь только дай на шею сесть, он и ноги свесит. Потом не сгонишь.Грубо говоря, людям с одной стороны повышают тариф, а с другой перекрывают возможность экономить на расходах. И делают это потому что прекрасно понимают - тариф и слишком завышен. Если его повысить, то платежи упадут. Поэтому ищут способы для вымогательства денег независимо от потребления.Это как если на рынке вымогатель подкупил администрацию, чтобы она не пускала продавцов курятины и выставил курятину в 10 раз дороже. А чтобы доходы от экономии людей на дорогой курятине не падали, ввел платный пропуск на рынок.