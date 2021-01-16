Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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vitaliy_berdinskikh написав:В конституции ни слова о бесплатных дровах
о бесплатности никто и не говорит. Все чтото стоит - дрова нужно нарубить и привезти - это тоже труд который стоит денег. Главное чтобы цена адекватная была.
Но тут вопрос в другом. О баллоне и дровах приходится думать из-за того, что если подключить газопровод, то прийдется платить когда ничего не потребляешь. Тоесть по счетчику ноль, ничего не потребил, а всёравно плати. И такое во многих сферах происходит. ...
Придется. Примерно $1 за год. -- просто, чтобы труба, к которой ты подключился не поржавела. И потребление тут особо не при чем. Но если тебя так типает от этих "разорительных платежей" -- отключайся от трубы.
vitaliy_berdinskikh написав:С квартирой не так очевидно, но тоже нельзя отключить одну квартиру если весь дом отапливается от ЦО. Между квартирами тонкие перегородки которые не умеют в теплоизоляцию.
Между квартирами почти метр кирпича.
Переход на автономное отопление и другие способы обеспечить автономность - это не следствие желания кого-то быть бабой ягой, которая "против". Это следствие террора со стороны монополий захваченых олигархами.
Отопление по полной в теплое время года с начислением огромных платежей, от которых невозможно отказаться. Непитьевая вода из крана с начислением оплаты дороже чем за питьевую и прочее.
Грубо говоря - это попытка оградить себя от беспредела и беззакония, которое творят монополии.
В тех домах, где отопление не выключается/не регулируется -- в хрущах -- между квартирами почти 15 сантиметров гипсокартона. А в новостроях -- теплосчетчики и краны на вводе.
_hunter написав:В тех домах, где отопление не выключается/не регулируется -- в хрущах -- между квартирами почти 15 сантиметров гипсокартона. А в новостроях -- теплосчетчики и краны на вводе.
у меня не отключается, дом кирпичный. Стена к соседям под метр толщиной. Вообще истории про то что ктото будет греться через стену - это глупость неимоверная, смысл которой хоть как-то оправдать вымогательство денег. На улице трубы улицу греют и никто с улицы денег не требует.
_hunter написав:Понятия не имею -- ты же сам пишеш "из баллона не удобно" противоставляя этот вариант "из трубы" -- из которой, как я понимаю, "удобно".
из трубы удобно, но трубу захватили вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг. Выбор тут невелик - либо пойти на поводу у вымогателей, либо отключиться от трубы и искать альтернативы.
_hunter написав:Придется. Примерно $1 за год. -- просто, чтобы труба, к которой ты подключился не поржавела. И потребление тут особо не при чем.
оплата на обслуживание и ремонт трубопровода была включена в тариф газа. Теперь её требуют повторно и независимо от того потребляешь газ или нет.
Кто дал право запрещать людям экономить этот доллар? К тому-же вымогателю ведь только дай на шею сесть, он и ноги свесит. Потом не сгонишь.
Грубо говоря, людям с одной стороны повышают тариф, а с другой перекрывают возможность экономить на расходах. И делают это потому что прекрасно понимают - тариф и слишком завышен. Если его повысить, то платежи упадут. Поэтому ищут способы для вымогательства денег независимо от потребления.
Это как если на рынке вымогатель подкупил администрацию, чтобы она не пускала продавцов курятины и выставил курятину в 10 раз дороже. А чтобы доходы от экономии людей на дорогой курятине не падали, ввел платный пропуск на рынок.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:В тех домах, где отопление не выключается/не регулируется -- в хрущах -- между квартирами почти 15 сантиметров гипсокартона. А в новостроях -- теплосчетчики и краны на вводе.
у меня не отключается, дом кирпичный. Стена к соседям под метр толщиной. Вообще истории про то что ктото будет греться через стену - это глупость неимоверная, смысл которой хоть как-то оправдать вымогательство денег. На улице трубы улицу греют и никто с улицы денег не требует.
_hunter написав:Понятия не имею -- ты же сам пишеш "из баллона не удобно" противоставляя этот вариант "из трубы" -- из которой, как я понимаю, "удобно".
из трубы удобно, но трубу захватили террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг.
_hunter написав:Придется. Примерно $1 за год. -- просто, чтобы труба, к которой ты подключился не поржавела. И потребление тут особо не при чем.
оплата на обслуживание и ремонт трубопровода была включена в тариф газа. Теперь её требуют повторно и независимо от того потребляешь газ или нет.
Грубо говоря, людям с одной стороны повышают тариф, а с другой перекрывают возможность экономить на расходах. И делают это потому что прекрасно понимают - тариф и слишком завышен. Если его повысить, то платежи упадут. Поэтому ищут способы для вымогательства денег независимо от потребления.
Это как если на рынке подкупить администрацию, чтобы она не пускала продавцов курятины и выставить курятину в 10 раз дороже. А чтобы доходы от экономии людей на дорогой курятине не падали, ввести платный пропуск на рынок.
из трубы удобно, но трубу захватили террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг.[/quote] Там же выше объясняли: "единица управления" в _многоквартирном доме_ -- собственно дом. И это наследие так любимого некоторыми совка... В комунальных хатах вопросов ни у кого, надеюсь, не возникает -- кто/когда газ/свет/воду выключать должен? -- так вот совковый хрущ (или не менее совковая сталинка/царские дома) -- это просто большая комунальная хата.
Отключайся. Ситуация из разряда "я в автосалоне взял машину и хочу на ней ехать -- а какие-то террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг.
Была включена -- теперь все не так.
Нет -- это как на рынке требовать продавать курятину по прошлогодней цене -- ведь в прошлом году было дешевле.
Амвросий написав:Главное чтобы цена адекватная была.
Цена в условиях рынка устанавливается рынком.
Идеального рынка не бывает, всегда количество как покупателей, так и продавцев ограничено: или числом проживающих в селе и числом тех кто имеет разрешение на коммерческую вырубку, или числом тех кто проживает в городе и числом тех кто имеет разрешение на поставку газа. В конце концов есть ограничение в виде конечного количество людей на платене Земля.
Потому всегда можно сказать что цена неадекватна потому что число продавцев или покупателей мало и это не дает купить/продать товар по адекватной цене.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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_hunter написав:Там же выше объясняли: "единица управления" в _многоквартирном доме_ -- собственно дом. И это наследие так любимого некоторыми совка...
При чем тут совок? В Штатах тоже есть сommunity property и public trust doctrine. Кстати в Штатах довольно сильно развиты местные комьюнити. Гораздо больше чем у нас.
Но проблема тут не в общей собственности и не в общем управлении, а в том что кое-кто недобросовестно использует сложности и сложившиеся недостатки в целях личной наживы за счет общества.
_hunter написав:Отключайся. Ситуация из разряда "я в автосалоне взял машину и хочу на ней ехать -- а какие-то террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг.
Нет. Во первых деньги за машину заплачены и аналогию нужно проводить с абонплатой на возможность заправки бензином на АЗС. Т.е. когда заправка требует платить абонплату за возможность платно заправиться, независимо от того как часто ты заправляешься.
В случае отказа от оплаты абонплаты АЗС угрожает начислить долг или отказать в заправке, когда тебе это понадобится.
Тоесть заправка лишает тебя права экономить и вымогает деньги независимо от того заправляешься ты или нет. Но с заправкой проще - заправок много, зарвавшуюся заправку все пошлют куда подальше, будут заправляться на других заправках. С отоплением так не пройдет. Потому что с отоплением монополия.
_hunter написав:Нет -- это как на рынке требовать продавать курятину по прошлогодней цене -- ведь в прошлом году было дешевле.
Не по прошлогодней, а по адекватной. Может в прошлом году этот вымогатель точно также завышал цену, не пуская на рынок других продавцов курятины для создания монополии.
Получая монопольное положение на рынке нужно принимать и ограничения на цену, которую установит рынок. Кто заставлял подкупать администрацию рынка, чтобы она не пускала других продавцов? Захватил монополию - будь добр продавай по ограниченной цене.
Никто же не заставляет монополиста продолжать торговать курятиной по заниженной цене - не хочешь, закрывайся и дай возможность продавать остальным. Остальные прийдут будет рынок и ограничивать не нужно будет.
Как говорится свято место пусто не бывает.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Между квартирами почти метр кирпича.
Даже несущие, в том числе фасадные стены не имеют такой толщины. При условии что они выполнены из кирпича. Есть миллионы панельных домов в которых стены ещё тоньше.
Перегородки же между комнатами делаются вообще не из кирпича, а являются собой гипсостружечную плиту толщиной около 10 см (в домах советской постройки из кирпича) или что-то ту же панель что и снаружи, но наверняка меньшей толщины в панельных домах.
Как в новых домах из пено-газобетона - не знаю, не интересовался. Скорей всего тоже какие-нибудь перегородки,в лучшем случае стенка из того же блока толщиной в половину блока (можно посчитать сколько это в сантиметрах).
Садитесь, Амвросий, два. Завтра с родителями к директору - будем обсуждать ваше отчисление из нашего строительного ПТУ.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Выбор есть: или убеждаешь соседей или продаешь квартиру покупаешь дом и как хочешь так его и отапливаешь. Если у человека есть деньги на обустройство замены ЦО в квартире то продать квартиру и купить дом или квартиру в доме с автономным отоплением для него труд не составит.
Вы прикалываетесь? Знаете сколько стоит дом в Киеве и квартира в Киеве? Разницу в цене улавливаете? А многоквартирные дома в Киеве с автономным отоплением существуют? Я такие видел в селах под Киевом и в И.Франковске. Может тогда вообще переехать в Польшу? Хорошее решение предлагаете. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»