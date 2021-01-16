Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 12:00

_hunter написав: Там же выше объясняли: "единица управления" в _многоквартирном доме_ -- собственно дом. И это наследие так любимого некоторыми совка... Там же выше объясняли: "единица управления" в _многоквартирном доме_ -- собственно дом. И это наследие так любимого некоторыми совка...

_hunter написав: Отключайся.

Ситуация из разряда "я в автосалоне взял машину и хочу на ней ехать -- а какие-то террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг. Отключайся.Ситуация из разряда "я в автосалоне взял машину и хочу на ней ехать -- а какие-то террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг.

_hunter написав: Нет -- это как на рынке требовать продавать курятину по прошлогодней цене -- ведь в прошлом году было дешевле. Нет -- это как на рынке требовать продавать курятину по прошлогодней цене -- ведь в прошлом году было дешевле.

При чем тут совок? В Штатах тоже есть сommunity property и public trust doctrine. Кстати в Штатах довольно сильно развиты местные комьюнити. Гораздо больше чем у нас.Но проблема тут не в общей собственности и не в общем управлении, а в том что кое-кто недобросовестно использует сложности и сложившиеся недостатки в целях личной наживы за счет общества.Нет. Во первых деньги за машину заплачены и аналогию нужно проводить с абонплатой на возможность заправки бензином на АЗС. Т.е. когда заправка требует платить абонплату за возможность платно заправиться, независимо от того как часто ты заправляешься.В случае отказа от оплаты абонплаты АЗС угрожает начислить долг или отказать в заправке, когда тебе это понадобится.Тоесть заправка лишает тебя права экономить и вымогает деньги независимо от того заправляешься ты или нет. Но с заправкой проще - заправок много, зарвавшуюся заправку все пошлют куда подальше, будут заправляться на других заправках. С отоплением так не пройдет. Потому что с отоплением монополия.Не по прошлогодней, а по адекватной. Может в прошлом году этот вымогатель точно также завышал цену, не пуская на рынок других продавцов курятины для создания монополии.Получая монопольное положение на рынке нужно принимать и ограничения на цену, которую установит рынок. Кто заставлял подкупать администрацию рынка, чтобы она не пускала других продавцов? Захватил монополию - будь добр продавай по ограниченной цене.Никто же не заставляет монополиста продолжать торговать курятиной по заниженной цене - не хочешь, закрывайся и дай возможность продавать остальным. Остальные прийдут будет рынок и ограничивать не нужно будет.Как говорится свято место пусто не бывает.