Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 12:19

vitaliy_berdinskikh написав: Вообще-то полностью серьёзен. В отличии от тех кто хочет в многоквартирном доме индивидуально отключать отопление "просто потому что хочется" Вообще-то полностью серьёзен. В отличии от тех кто хочет в многоквартирном доме индивидуально отключать отопление "просто потому что хочется"

vitaliy_berdinskikh написав: Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах. Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах.

насколько знаю, даже если весь дом будет за отключение, отключиться так просто не получится. Это только уловка с объяснением что ктото не хочет отключаться. Смысл этой уловки в том, чтобы ты смирился, терпел и платил.Суть в том, чтобы выкрутить тебе руки и заставить заплатить за то что тебе не нужно. Остальное все отмазки и отговорки.Продать квартиру и переехать в частный дом ктото может. Но все это не смогут сделать даже при большом желании, ты это прекрасно понимаешь. На это и расчет - если ктото съедет в частный дом, оставшихся терпил всеравно будет много. И их можно будет доить.Ну а если все съедут в частные дома и останутся только те кто субсидии получает, то введут абонплату на частные дома.Ведь основной смысл у них - это вымогать деньги.А повод то такое - всегда придумаютДа не было никогда проблем с отоплением, если не считать одного периода в 90-ых, когда отопления вообще не было и приходилось маслянными обогревателями топить.Все что требуется - это включать отопление когда на улице холод 0-5 градусов и ниже, но включать на половину. А когда мороз на улице -10 и ниже, тогда уже на полную включать.Это не сложно, раньше так топили. Газа на это нужно на порядок меньше. И пару месяцев из отопительного сезона можно выкинуть.Короче проблема стандартная на сегодня - не дают возможности экономить. Причем даже в ущерб качеству.Мобильная связь прекрасный пример такой агрессии. На тебе 10000 мегабайт на кнопочный телефон, с тебя 100 грн. И никого не волнует, что тебе эти мегабайты не нужны, пользуешься телефоном - жри и плати по полной. Такая вот политика.Интернет тоже самое, поудаляли все пакеты. Оставили только самый дорогой 100 мегабит. Нужно тебе столько или не нужно, никого не волнует - главное плати.