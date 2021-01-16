Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Вообще-то полностью серьёзен. В отличии от тех кто хочет в многоквартирном доме индивидуально отключать отопление "просто потому что хочется" и считает что весь мир должен крутится вокруг его интересов, а интересы поставщика услуги и соседей не имеют значения.
BIGor написав:Разницу в цене улавливаете?
И что? Это сродни "в Украине газ должен стоить дешевле чем в Польше потому что у нас зарплаты ниже". Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах.
Ведь если человеку захотелось места под автомобиль или сад под окном - он же не будет делать стоянку прямо на газоне или наоборот вырывать тротуар и дорогу и сажать деревья - он просто продаст квартиру и купит дом где будет или гараж или сад. Почему с отоплением должно быть иначе? Почему продать квартиру и купить больше если эта уже кажется маленько это нормальная житейская логика, а продать квартиру и купить дом или квартиру в доме с терморегуляторами и раздельным вводом отопления в квартиры - это что-то что вызывает огромное удивление абсурдностью такого подхода?
В многоквартирном доме даже кондиционер на окно повесить нельзя если это нарушает правила дома или правила установленные местным самоуправлением. Или пробить несущую стену. Или пристроить балкон. Много что ограничивается тем что дом не собственность одного человека.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Вообще-то полностью серьёзен. В отличии от тех кто хочет в многоквартирном доме индивидуально отключать отопление "просто потому что хочется"
насколько знаю, даже если весь дом будет за отключение, отключиться так просто не получится. Это только уловка с объяснением что ктото не хочет отключаться. Смысл этой уловки в том, чтобы ты смирился, терпел и платил.
Суть в том, чтобы выкрутить тебе руки и заставить заплатить за то что тебе не нужно. Остальное все отмазки и отговорки.
Продать квартиру и переехать в частный дом ктото может. Но все это не смогут сделать даже при большом желании, ты это прекрасно понимаешь. На это и расчет - если ктото съедет в частный дом, оставшихся терпил всеравно будет много. И их можно будет доить.
Ну а если все съедут в частные дома и останутся только те кто субсидии получает, то введут абонплату на частные дома.
Ведь основной смысл у них - это вымогать деньги. А повод то такое - всегда придумают
vitaliy_berdinskikh написав:Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах.
Да не было никогда проблем с отоплением, если не считать одного периода в 90-ых, когда отопления вообще не было и приходилось маслянными обогревателями топить.
Все что требуется - это включать отопление когда на улице холод 0-5 градусов и ниже, но включать на половину. А когда мороз на улице -10 и ниже, тогда уже на полную включать.
Это не сложно, раньше так топили. Газа на это нужно на порядок меньше. И пару месяцев из отопительного сезона можно выкинуть.
Короче проблема стандартная на сегодня - не дают возможности экономить. Причем даже в ущерб качеству.
Мобильная связь прекрасный пример такой агрессии. На тебе 10000 мегабайт на кнопочный телефон, с тебя 100 грн. И никого не волнует, что тебе эти мегабайты не нужны, пользуешься телефоном - жри и плати по полной. Такая вот политика.
Интернет тоже самое, поудаляли все пакеты. Оставили только самый дорогой 100 мегабит. Нужно тебе столько или не нужно, никого не волнует - главное плати.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh написав:Вообще-то полностью серьёзен. В отличии от тех кто хочет в многоквартирном доме индивидуально отключать отопление "просто потому что хочется"
насколько знаю, даже если весь дом будет за отключение, отключиться так просто не получится. ...
Как обычно -- "опять двойка". Если весь дом будет за отключение -- он без единой проблемы отключится. Я в какой-то "отопительной" теме приводил кучку ссылок на саксес-стори домов "старого фонда". Так что -- было бы желание.
_hunter написав:Там же выше объясняли: "единица управления" в _многоквартирном доме_ -- собственно дом. И это наследие так любимого некоторыми совка...
При чем тут совок? В Штатах тоже есть сommunity property и public trust doctrine. Кстати в Штатах довольно сильно развиты местные комьюнити. Гораздо больше чем у нас.
Но проблема тут не в общей собственности и не в общем управлении, а в том что кое-кто недобросовестно использует сложности и сложившиеся недостатки в целях личной наживы за счет общества.
_hunter написав:Отключайся. Ситуация из разряда "я в автосалоне взял машину и хочу на ней ехать -- а какие-то террористы-вымогатели, которые требуют денег ни за что угрожая начислить долг.
Нет. Во первых деньги за машину заплачены и аналогию нужно проводить с абонплатой на возможность заправки бензином на АЗС. Т.е. когда заправка требует платить абонплату за возможность платно заправиться, независимо от того как часто ты заправляешься.
В случае отказа от оплаты абонплаты АЗС угрожает начислить долг или отказать в заправке, когда тебе это понадобится.
Тоесть заправка лишает тебя права экономить и вымогает деньги независимо от того заправляешься ты или нет. Но с заправкой проще - заправок много, зарвавшуюся заправку все пошлют куда подальше, будут заправляться на других заправках. С отоплением так не пройдет. Потому что с отоплением монополия.
_hunter написав:Нет -- это как на рынке требовать продавать курятину по прошлогодней цене -- ведь в прошлом году было дешевле.
Не по прошлогодней, а по адекватной. Может в прошлом году этот вымогатель точно также завышал цену, не пуская на рынок других продавцов курятины для создания монополии.
Получая монопольное положение на рынке нужно принимать и ограничения на цену, которую установит рынок. Кто заставлял подкупать администрацию рынка, чтобы она не пускала других продавцов? Захватил монополию - будь добр продавай по ограниченной цене.
Никто же не заставляет монополиста продолжать торговать курятиной по заниженной цене - не хочешь, закрывайся и дай возможность продавать остальным. Остальные прийдут будет рынок и ограничивать не нужно будет.
Как говорится свято место пусто не бывает.
При том, что в Штатах -- за 80% "домохозяйств" -- отдельно стоящие дома...
Ты же сам киваешь на прошлый год -- дескать доставка вместе считалась.
_hunter написав:Как обычно -- "опять двойка". Если весь дом будет за отключение -- он без единой проблемы отключится.
спорить не буду, но как-то читал приключения людей дома, где все жильцы хотели отключиться, но чтото у них не получалось, всё какие-то палки в колесах возникали. Чтото из разряда "вам-же говорят приходите завтра, а вы все сегодня и сегодня приходите"
_hunter написав:Как обычно -- "опять двойка". Если весь дом будет за отключение -- он без единой проблемы отключится.
спорить не буду, но как-то читал приключения людей дома, где все жильцы хотели отключиться, но чтото у них не получалось, всё какие-то палки в колесах возникали. Чтото из разряда "вам-же говорят приходите завтра, а вы все сегодня и сегодня приходите"
да-да, я тоже слышал как подподъездная бабка кому-то по телефону говорила как ее знакомая решила от газовой трубы отключиться -- а на следующий день ногу сломала. Эти алегархе-экслуатеры -- они такие затейники...
_hunter написав:да-да, я тоже слышал как подподъездная бабка кому-то по телефону говорила
ничего смешного не вижу, люди готовы платить деньги ради того чтобы отключиться от ЦО и отапливать дом дровами.
Это только подчеркивает абсурдность сверхзавышенных тарифов и способов принуждения платить за то что людям не нужно.
Так ничего смешного тут и нет: топить дровами (если мы про частный дом) всегда было дешевле. Так же как жигули всегда были дешевле мерседесов. И если людям не нужны комфорт/безопасность мерседесов -- всегда можно купить дешевый автошлак...
vitaliy_berdinskikh написав:И что? Это сродни "в Украине газ должен стоить дешевле чем в Польше потому что у нас зарплаты ниже". Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах.
Ведь если человеку захотелось места под автомобиль или сад под окном - он же не будет делать стоянку прямо на газоне или наоборот вырывать тротуар и дорогу и сажать деревья - он просто продаст квартиру и купит дом где будет или гараж или сад. Почему с отоплением должно быть иначе? Почему продать квартиру и купить больше если эта уже кажется маленько это нормальная житейская логика, а продать квартиру и купить дом или квартиру в доме с терморегуляторами и раздельным вводом отопления в квартиры - это что-то что вызывает огромное удивление абсурдностью такого подхода?
В многоквартирном доме даже кондиционер на окно повесить нельзя если это нарушает правила дома или правила установленные местным самоуправлением. Или пробить несущую стену. Или пристроить балкон. Много что ограничивается тем что дом не собственность одного человека.
Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско. С такой логикой у этой страны нет будущего.