Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 13:27

BIGor написав: Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско. Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско.

Почему сразу в Сан-Франциско? Ближайшие частные дома с индивидуальным отоплением всего в 300-400 метрах от моей кирпичной девятиэтажки. При том что до центра мне на метро остановки три-четыре. В принципе даже на расстоянии километра от исторического центра города можно найти частный сектор в котором крути как хочешь тот регулятор на котле. Если в центре дорого, то можно выбраться за окружную.Ну и другой пример. Человек купил квартиру в новостройке в районе улицы Ньютона. Понятно что нехарьковчане понятия не имеют где это, да это и не столь важно. Ему просто не понравилось место хотя рядом оживленный проспект, большой супермаркет, рынок, общественный транспорт едуший в трех направлениях и станция метро на расстоянии каких-то пяти остановок (можно и пешком дойти если уж сильно надо). Тоесть не глухомань. Вот не понравилась и всё. И человек через два года купил другую квартиру на этом же проспекте, но ближе километра на два к центру. И не ныл на финансах.уа что кто-то виноват в том что у него условия жизни на старой квартире были плохие и кто-то другой должен это исправить.Если в доме всё плохо с отоплением и оно работает не так как нравится - что мешает это исправить путем переезда в другое жильё?