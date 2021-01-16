Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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vitaliy_berdinskikh написав:И что? Это сродни "в Украине газ должен стоить дешевле чем в Польше потому что у нас зарплаты ниже". Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах. ...
Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско. С такой логикой у этой страны нет будущего.
Так уже давно никто за холодные трубы не платит: везде теплосчетчики стоят -- сколько дом потребил -- за столько и заплатили. Трубы могут быть холодными если только собрание жильцов решило на отоплении экономить -- и общим решением "краник" прикрутили...
_hunter написав:И если людям не нужны комфорт/безопасность мерседесов -- всегда можно купить дешевый автошлак...
Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.
Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю. В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
BIGor написав:Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско.
Почему сразу в Сан-Франциско? Ближайшие частные дома с индивидуальным отоплением всего в 300-400 метрах от моей кирпичной девятиэтажки. При том что до центра мне на метро остановки три-четыре. В принципе даже на расстоянии километра от исторического центра города можно найти частный сектор в котором крути как хочешь тот регулятор на котле. Если в центре дорого, то можно выбраться за окружную.
Ну и другой пример. Человек купил квартиру в новостройке в районе улицы Ньютона. Понятно что нехарьковчане понятия не имеют где это, да это и не столь важно. Ему просто не понравилось место хотя рядом оживленный проспект, большой супермаркет, рынок, общественный транспорт едуший в трех направлениях и станция метро на расстоянии каких-то пяти остановок (можно и пешком дойти если уж сильно надо). Тоесть не глухомань. Вот не понравилась и всё. И человек через два года купил другую квартиру на этом же проспекте, но ближе километра на два к центру. И не ныл на финансах.уа что кто-то виноват в том что у него условия жизни на старой квартире были плохие и кто-то другой должен это исправить.
Если в доме всё плохо с отоплением и оно работает не так как нравится - что мешает это исправить путем переезда в другое жильё?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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_hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
Так вымогательство - это-же наоборот инструмент коммунистов. Разве не коммунисты использовали террор для достижения своих целей?
В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?
_hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
...
В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?
А в чем разница между огородом и дядькой?.. -- связь примерно такая же. Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась... Если кто ни от кого зависеть не хотел -- за 30 лет вполне можно было бы в собственный/отдельно стоящий дом переехать.
_hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
Так вымогательство - это-же наоборот инструмент коммунистов. Разве не коммунисты использовали террор для достижения своих целей?
В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?
В точку! Комми с маузерами ходили по хатам, изымая зерно, наполняли бюджет. Недокапиталисты делают тоже самое через коммуналку, изымая деньгу в бюджет. Нафтогаз -- крупный плательщик. Госкомпания.
_hunter написав:И если людям не нужны комфорт/безопасность мерседесов -- всегда можно купить дешевый автошлак...
Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.
Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю. В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.
Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.
_hunter написав:Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась...
почему коммуналка должна быть бесплатная? Кто тогда за себестоимость платить будет?
Между белым и черным есть много оттенков, разве не так?
Почему нельзя ограничить для монополии норму прибыли? Появится конкуренция - ограничение убирается.
Никто ведь не застваляет монополию работать за указанную прибыль, не нравится - освободи место для рынка.
А тут получается как собака на сене - с одной стороны удерживает монополию, не давая конкурентам занять свое место, а с другой стороны завышает цену сверх меры, изобретая способы впарить людям то что им не нужно.
Почему во всех странах антимонопольные ограничения запрещают монополистам использовать свое положение для получения сверхдоходов, а тут наоборот?
_hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
...
В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?
А в чем разница между огородом и дядькой?.. -- связь примерно такая же. Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась... Если кто ни от кого зависеть не хотел -- за 30 лет вполне можно было бы в собственный/отдельно стоящий дом переехать.
Я уже объяснял будивельнику, проповедующему -- не залежати від чужих рішень, працювати на себе. Вперёд в ближайшую бригаду ЗСУ и объясните там, чтобы на старости не залежали від чужих рішень і починали працювати на себе.
Ведь потом, когда им урежут соцнормы, льготы, не пересчитают, а то и вовсе кинут с пенсией, не дадут на халяву жильё, поднимут с потолка коммуналку и т.д. -- те, кто обязан. Те, кто принимает решения) подобные Вам умники кивнут на совок, зависимость от чужих решений и т.п.
Поймите, что если Вы не олигарх или топчиновник в стране подобной нашей, то выезжаете Вы по жизни (устроившись пусть даже вполне законным зарабатыванием бабла) только за счёт того, что до Вас руки не доходят у этих власть имущих. Есть возможность стричь вот эти массы. А Вы им киваете типа -- да кто ж вам доктор. Сами захотели.
Вон Ковид показал, что рукастую медсестру даже с деньгами с трудом найдешь... Потому что рукастые повалили за бугор, чтобы ... работать на себя и не зависеть от чужих ришень (в обществе, где никто никому ничего не обязан).