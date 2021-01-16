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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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  #<1 ... 141516171819>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:23

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:И что? Это сродни "в Украине газ должен стоить дешевле чем в Польше потому что у нас зарплаты ниже". Человек хочет иного комфорта: прикрутить отопление или наоборот включить его раньше. Такое возмонжо только в частном доме. В многоквартирном возможно разве что регулировать температуру и то только в новых домах.
...

Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско. С такой логикой у этой страны нет будущего.

Так уже давно никто за холодные трубы не платит: везде теплосчетчики стоят -- сколько дом потребил -- за столько и заплатили. Трубы могут быть холодными если только собрание жильцов решило на отоплении экономить -- и общим решением "краник" прикрутили...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:26

  Амвросий написав:
  _hunter написав:И если людям не нужны комфорт/безопасность мерседесов -- всегда можно купить дешевый автошлак...


Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.

Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:27

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  BIGor написав:Извращенная логика, типо, не нравится платить монополисту 3000 грн за холодные трубы - купи дом в Сан.Франциско.
Почему сразу в Сан-Франциско? Ближайшие частные дома с индивидуальным отоплением всего в 300-400 метрах от моей кирпичной девятиэтажки. При том что до центра мне на метро остановки три-четыре. В принципе даже на расстоянии километра от исторического центра города можно найти частный сектор в котором крути как хочешь тот регулятор на котле. Если в центре дорого, то можно выбраться за окружную.

Ну и другой пример. Человек купил квартиру в новостройке в районе улицы Ньютона. Понятно что нехарьковчане понятия не имеют где это, да это и не столь важно. Ему просто не понравилось место хотя рядом оживленный проспект, большой супермаркет, рынок, общественный транспорт едуший в трех направлениях и станция метро на расстоянии каких-то пяти остановок (можно и пешком дойти если уж сильно надо). Тоесть не глухомань. Вот не понравилась и всё. И человек через два года купил другую квартиру на этом же проспекте, но ближе километра на два к центру. И не ныл на финансах.уа что кто-то виноват в том что у него условия жизни на старой квартире были плохие и кто-то другой должен это исправить.

Если в доме всё плохо с отоплением и оно работает не так как нравится - что мешает это исправить путем переезда в другое жильё?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:38

  _hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.


Так вымогательство - это-же наоборот инструмент коммунистов.
Разве не коммунисты использовали террор для достижения своих целей?

В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:44

  Амвросий написав:
  _hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.

...

В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?

А в чем разница между огородом и дядькой?.. -- связь примерно такая же.
Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась...
Если кто ни от кого зависеть не хотел -- за 30 лет вполне можно было бы в собственный/отдельно стоящий дом переехать.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:46

  Амвросий написав:
  _hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.


Так вымогательство - это-же наоборот инструмент коммунистов.
Разве не коммунисты использовали террор для достижения своих целей?

В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?

В точку!
Комми с маузерами ходили по хатам, изымая зерно, наполняли бюджет.
Недокапиталисты делают тоже самое через коммуналку, изымая деньгу в бюджет.
Нафтогаз -- крупный плательщик. Госкомпания.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:50

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  _hunter написав:И если людям не нужны комфорт/безопасность мерседесов -- всегда можно купить дешевый автошлак...


Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.

Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...

Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.

Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:51

  _hunter написав:Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась...


почему коммуналка должна быть бесплатная?
Кто тогда за себестоимость платить будет?

Между белым и черным есть много оттенков, разве не так?

Почему нельзя ограничить для монополии норму прибыли?
Появится конкуренция - ограничение убирается.

Никто ведь не застваляет монополию работать за указанную прибыль, не нравится - освободи место для рынка.

А тут получается как собака на сене - с одной стороны удерживает монополию, не давая конкурентам занять свое место, а с другой стороны завышает цену сверх меры, изобретая способы впарить людям то что им не нужно.

Почему во всех странах антимонопольные ограничения запрещают монополистам использовать свое положение для получения сверхдоходов, а тут наоборот?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:05

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  vitaliy_berdinskikh написав:И не ныл на финансах.уа что кто-то виноват в том что у него условия жизни на старой квартире были плохие и кто-то другой должен это исправить.

Если в доме всё плохо с отоплением и оно работает не так как нравится - что мешает это исправить путем переезда в другое жильё?

Посыл понятен, не ныть и платить Ахмету 3000 грн за отопление, или покупать частный дом за 500 000 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:10

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  _hunter написав:местная комун-ячейка расскажет, я думаю.

...

В чем принципиальная разница между олигархом захватившим трубу чтобы шантажировать ею жителей дома и шантажистом, который украл в гардеробе театра одежду и требует 1000 долларов за хранение у владельца, угрожая, что если он не заплатит, то ему прийдется идти домой по холоду без одежды?

А в чем разница между огородом и дядькой?.. -- связь примерно такая же.
Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась...
Если кто ни от кого зависеть не хотел -- за 30 лет вполне можно было бы в собственный/отдельно стоящий дом переехать.

Я уже объяснял будивельнику, проповедующему -- не залежати від чужих рішень, працювати на себе.
Вперёд в ближайшую бригаду ЗСУ и объясните там, чтобы на старости не залежали від чужих рішень і починали працювати на себе.

Ведь потом, когда им урежут соцнормы, льготы, не пересчитают, а то и вовсе кинут с пенсией, не дадут на халяву жильё, поднимут с потолка коммуналку и т.д. -- те, кто обязан. Те, кто принимает решения) подобные Вам умники кивнут на совок, зависимость от чужих решений и т.п.

Поймите, что если Вы не олигарх или топчиновник в стране подобной нашей, то выезжаете Вы по жизни (устроившись пусть даже вполне законным зарабатыванием бабла) только за счёт того, что до Вас руки не доходят у этих власть имущих. Есть возможность стричь вот эти массы.
А Вы им киваете типа -- да кто ж вам доктор. Сами захотели.

Вон Ковид показал, что рукастую медсестру даже с деньгами с трудом найдешь...
Потому что рукастые повалили за бугор, чтобы ... работать на себя и не зависеть от чужих ришень (в обществе, где никто никому ничего не обязан).
detroytred
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