Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
Кстати интересный пример с Мерседесом. Вот государство обкладывало огромной пошлиной мерседесы, давало дотации олигархам на Ланосы. В результате Ланос у нас был по стоимости как Мерседес в Германии. Но комфорт и безопасность совершенно разные.
Ну вот сидел олигарх на местном автомобилестроении, отбирал деньги у граждан (через налоги и пошлины). А какой результат?
Вы как считаете, может и дальше нужно кормить олигархов дотациями и обкладывать импорт дикими пошлинами, чтобы иметь Ланос по цене Мерседеса?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:14, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась...
почему коммуналка должна быть бесплатная? Кто тогда за себестоимость платить будет?
Между белым и черным есть много оттенков, разве не так?
Почему нельзя ограничить для монополии норму прибыли? Появится конкуренция - ограничение убирается.
Никто ведь не застваляет монополию работать за указанную прибыль, не нравится - освободи место для рынка.
А тут получается как собака на сене - с одной стороны удерживает монополию, не давая конкурентам занять свое место, а с другой стороны завышает цену сверх меры, изобретая способы впарить людям то что им не нужно.
Почему во всех странах антимонопольные ограничения запрещают монополистам использовать свое положение для получения сверхдоходов, а тут наоборот?
На каком уровне ограничить? Почему именно на этом? На каком основании будем ограничивать? Я тебе твою любимую детскую аналогию сейчас приведу: новый S-класс (вышеупомянутый мерс) -- он сколько на украинском рынке стоить должен? -- $1k или дешевле -- что бы любой пенсионер позволить его мог...
_hunter написав:В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
Кстати интересный пример с мерседесом. Вот государство обкладывало огромной пошлиной мерседесы, давало дотации олигархам на ланосы. В результате Ланос у нас был по стоимости как мерседес в Германии. Но комфорт и безопасность совершенно разные.
Ну вот сидел олигарх на местном автомобилестроении, отбирал деньги у граждан (через налоги и пошлины). А какой результат?
Вы как считаете, может и дальше нужно кормить олигархов дотациями и обкладывать импорт дикими пошлинами, чтобы иметь Ланос по цене мерседеса?
Был -- и его покупали -- "ну это ж новая машина из салона". Кому Ланос не нравился -- брал б/у "иностранца" за те же деньги. Рынок -- как ты любишь.
Амвросий написав:Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.
Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю. В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.
Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.
Так автошлак на дорогах -- такая же массовая проблема.
Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...
_hunter написав:Был -- и его покупали -- "ну это ж новая машина из салона". Кому Ланос не нравился -- брал б/у "иностранца" за те же деньги. Рынок -- как ты любишь.
тоесть вы считаете, что это нормально, что Украинцы покупали Ланос по цене Мерседеса в Германии? Можно и дальше олигарха дотациями кормить, а граждан налогами и дикими пошлинами доить?
Я и покупку айФона нормальной не считаю -- так что мне -- идти могилку Стива копать?.. Повторюсь -- украинцы покупали не "Ланос по цене Мерседеса в Германии" -- а "новую машину из салона". Кстати -- товарищ "отнять и поделить" про мелкосерийное производство и его проблемы слышал? -- Партии Ланосов и Мерсов сравнить не хотит?..
Амвросий написав:Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.
Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю. В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.
Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.
Так автошлак на дорогах -- такая же массовая проблема.
Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...[/quote]
_____________ Он называет, но Вы троллите, говоря об 1 куе за мерс, когда звучало себестоимость +.
С Вами дискутируют о размере этого +, а Вы о бесплатно, совке и т.п.
_hunter написав:Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...
Да, мне не нравится вымогательство. А что хорошего в вымогательстве?
Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?
Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.
А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.
И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.
Так где комфорт - с вымогательством, где тебе чёрную воду с химикалиями из под крана впаривают по цене в три раза дороже питьевой?
Или всетаки при свободном рынке, где тебя встречают с улыбкой, помогают выбрать фирменный качественный товар (в 2-3 раза дешевле чем в Украине) и если тебе чтото не нравится тут-же без вопросов возвращают все деньги?
PS: Кстати воду в США в любом кафе дают бесплатно. За колу платишь только за первый стакан, все последующие бесплатно. Вот пример свободного рынка...
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.