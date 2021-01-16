Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 14:22

_hunter написав: Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился... Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...

Да, мне не нравится вымогательство. А что хорошего в вымогательстве?Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.Так где комфорт - с вымогательством, где тебе чёрную воду с химикалиями из под крана впаривают по цене в три раза дороже питьевой?Или всетаки при свободном рынке, где тебя встречают с улыбкой, помогают выбрать фирменный качественный товар (в 2-3 раза дешевле чем в Украине) и если тебе чтото не нравится тут-же без вопросов возвращают все деньги?PS: Кстати воду в США в любом кафе дают бесплатно. За колу платишь только за первый стакан, все последующие бесплатно. Вот пример свободного рынка...