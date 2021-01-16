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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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  #<1 ... 1516171819>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:11

  _hunter написав:В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...


Кстати интересный пример с Мерседесом. Вот государство обкладывало огромной пошлиной мерседесы, давало дотации олигархам на Ланосы. В результате Ланос у нас был по стоимости как Мерседес в Германии. Но комфорт и безопасность совершенно разные.

Ну вот сидел олигарх на местном автомобилестроении, отбирал деньги у граждан (через налоги и пошлины). А какой результат? :?


Вы как считаете, может и дальше нужно кормить олигархов дотациями и обкладывать импорт дикими пошлинами, чтобы иметь Ланос по цене Мерседеса?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:12

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Бесплатная комуналка только при совке была -- и то очень быстро закончилась...


почему коммуналка должна быть бесплатная?
Кто тогда за себестоимость платить будет?

Между белым и черным есть много оттенков, разве не так?

Почему нельзя ограничить для монополии норму прибыли?
Появится конкуренция - ограничение убирается.

Никто ведь не застваляет монополию работать за указанную прибыль, не нравится - освободи место для рынка.

А тут получается как собака на сене - с одной стороны удерживает монополию, не давая конкурентам занять свое место, а с другой стороны завышает цену сверх меры, изобретая способы впарить людям то что им не нужно.

Почему во всех странах антимонопольные ограничения запрещают монополистам использовать свое положение для получения сверхдоходов, а тут наоборот?

На каком уровне ограничить? Почему именно на этом? На каком основании будем ограничивать?
Я тебе твою любимую детскую аналогию сейчас приведу: новый S-класс (вышеупомянутый мерс) -- он сколько на украинском рынке стоить должен? -- $1k или дешевле -- что бы любой пенсионер позволить его мог...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:14

  Амвросий написав:
  _hunter написав:В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...


Кстати интересный пример с мерседесом. Вот государство обкладывало огромной пошлиной мерседесы, давало дотации олигархам на ланосы. В результате Ланос у нас был по стоимости как мерседес в Германии. Но комфорт и безопасность совершенно разные.

Ну вот сидел олигарх на местном автомобилестроении, отбирал деньги у граждан (через налоги и пошлины). А какой результат? :?


Вы как считаете, может и дальше нужно кормить олигархов дотациями и обкладывать импорт дикими пошлинами, чтобы иметь Ланос по цене мерседеса?

Был -- и его покупали -- "ну это ж новая машина из салона". Кому Ланос не нравился -- брал б/у "иностранца" за те же деньги. Рынок -- как ты любишь.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:15

  _hunter написав:Был -- и его покупали -- "ну это ж новая машина из салона". Кому Ланос не нравился -- брал б/у "иностранца" за те же деньги. Рынок -- как ты любишь.


тоесть вы считаете, что это нормально, что Украинцы покупали Ланос по цене Мерседеса в Германии? Можно и дальше олигарха дотациями кормить, а граждан налогами и дикими пошлинами доить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:16

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  Амвросий написав:Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.

Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...

Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.

Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.

Так автошлак на дорогах -- такая же массовая проблема.

Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:18

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  BIGor написав:Посыл понятен, не ныть и платить Ахмету 3000 грн за отопление

Нет, посыл совершенно не понят: продать опостылевшую квартиру в городе и купить дом в селе который топить дровами не платя ни копейки алегарху

Я уже раз писят написал про продажу жилья, как тут удалось рассмотреть предложение ничего не менять - я не знаю, чесно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:20

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Был -- и его покупали -- "ну это ж новая машина из салона". Кому Ланос не нравился -- брал б/у "иностранца" за те же деньги. Рынок -- как ты любишь.


тоесть вы считаете, что это нормально, что Украинцы покупали Ланос по цене Мерседеса в Германии? Можно и дальше олигарха дотациями кормить, а граждан налогами и дикими пошлинами доить?

Я и покупку айФона нормальной не считаю -- так что мне -- идти могилку Стива копать?..
Повторюсь -- украинцы покупали не "Ланос по цене Мерседеса в Германии" -- а "новую машину из салона".
Кстати -- товарищ "отнять и поделить" про мелкосерийное производство и его проблемы слышал? -- Партии Ланосов и Мерсов сравнить не хотит?..
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:20

  _hunter написав:
  detroytred"[quote="5149118:_hunter написав:
  Амвросий написав:Люди же не просто так готовы жить без комфорта. Они готовы на это пойти для того чтобы оградить себя от вымогателей.

Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...

Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.

Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.

Так автошлак на дорогах -- такая же массовая проблема.

Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...[/quote]

_____________
Он называет, но Вы троллите, говоря об 1 куе за мерс, когда звучало себестоимость +.

С Вами дискутируют о размере этого +, а Вы о бесплатно, совке и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:20

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  BIGor написав:, или покупать частный дом за 500 000 куе.

**а у вас куевах цены.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:22

  _hunter написав:Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...


Да, мне не нравится вымогательство. А что хорошего в вымогательстве?

Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?

Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.

А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.

И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.

Так где комфорт - с вымогательством, где тебе чёрную воду с химикалиями из под крана впаривают по цене в три раза дороже питьевой?

Или всетаки при свободном рынке, где тебя встречают с улыбкой, помогают выбрать фирменный качественный товар (в 2-3 раза дешевле чем в Украине) и если тебе чтото не нравится тут-же без вопросов возвращают все деньги?


PS: Кстати воду в США в любом кафе дают бесплатно. За колу платишь только за первый стакан, все последующие бесплатно. Вот пример свободного рынка...
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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