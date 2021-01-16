Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...
А что хорошего в вымогательстве?
Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?
Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.
А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.
И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.
Так в этом весь гешефт наших можновладцив. Ни скандинавского социализма с ограничениями и регулированием в интересах пересичного. Ни развитого американского рынка с конкуренцией, снижающей цены и повышающей качество.
Но ответственность на самом пересичном, который не имеет возможности в лондонах учиться, к рычагам управления в государстве и близко не допущен, постоянно подвергается давлению от СМИ, борется за выживание.
detroytred"[quote="5149118:_hunter написав:Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю. В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...
Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.
Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.
Так автошлак на дорогах -- такая же массовая проблема.
Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...
_____________ Он называет, но Вы троллите, говоря об 1 куе за мерс, когда звучало себестоимость +.
С Вами дискутируют о размере этого +, а Вы о бесплатно, совке и т.п.[/quote]
Так чему равно себестоимость? -- вышеупомянутый Ланос (если по бумагам судить) -- он +- по ней и продавался. И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить? -- что помешает "алегархам" поставлять электричество/газ "за бугор"? -- по "жутко завышенным ценам"?
detroytred написав:Ни скандинавского социализма с ограничениями и регулированием в интересах пересичного. Ни развитого американского рынка с конкуренцией, снижающей цены и повышающей качество.
Ні там, ні там не має халяви. Не платиш комуналку - відключать. Не платиш іпотеку - виселять, на дивлячись на малих дітей чи лежачих батьків. У скандинавів найвищі, в Європі, ціни на енергоносії, до речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
_hunter написав:Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...
Да, мне не нравится вымогательство. А что хорошего в вымогательстве?
Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?
Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.
А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.
И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.
Так где комфорт - с вымогательством, где тебе чёрную воду с химикалиями из под крана впаривают по цене в три раза дороже питьевой?
Или всетаки при свободном рынке, где тебя встречают с улыбкой, помогают выбрать фирменный качественный товар (в 2-3 раза дешевле чем в Украине) и если тебе чтото не нравится тут-же без вопросов возвращают все деньги?
PS: Кстати воду в США в любом кафе дают бесплатно. За колу платишь только за первый стакан, все последующие бесплатно. Вот пример свободного рынка...
Ты, может, в какие-то "не те" магазины ходишь?.. -- секонд-хенд там всякий... -- ни разу возвратом чего бы то ни было проблем не было.
Кстати в Британии было так же -- теперь запретили -- борьба с ожирением. Все такое.
_hunter Речь шла о газе-тепле, как товаре необходимом для обеспечения минимальных потребностей населения.
Да хоть чушкой, хоть чучелом. Но суть капитализма в доступности товаров и услуг в результате конкуренции. Если уж необходимое (газ для населения, который есть собственный) не является доступным для аборигенов, то проблема не в аборигенах. А в механизме рынка или распространения. За управление отвечают управленцы... Но не сам абориген типа бери крутись. Докрутятся до 17-го года. Разнесут в хлам даже то, что есть.
_hunter написав:И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить?
Вы тут забываете упомянуть одну крайне существенную деталь. При совке никто не имел права ни производить ни продавать какие-либо автомобили кроме того-же жигуля, москвича и запорожца. Появление конкурента жигулю было невозможно из-за законодательных запретов.
Я же предложил ограничить норму прибыли только на время монопольного положения. Зашли на рынок другие поставщики, которые могут производить и продавать в обход монополиста - ограничения убрали.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ни скандинавского социализма с ограничениями и регулированием в интересах пересичного. Ни развитого американского рынка с конкуренцией, снижающей цены и повышающей качество.
Ні там, ні там не має халяви. Не платиш комуналку - відключать. Не платиш іпотеку - виселять, на дивлячись на малих дітей чи лежачих батьків. У скандинавів найвищі, в Європі, ціни на енергоносії, до речі.
Да чего ж Вы к халяве апеллируете?!
Доступна коммуналка у них? Сильно ограничивает другие потребности? Формируется рыночной или регулируется с учётом доступности?
_hunter написав:И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить?
Вы тут забываете упомянуть одну крайне существенную деталь. При совке никто не имел права ни производить ни продавать какие-либо автомобили кроме того-же жигуля, москвича и запорожца.
Я же предложил ограничить норму прибыли только на время монопольного положения. Зашли на рынок другие поставщики, которые могут производить и продавать в обход монополиста - ограничения убрали.
Нет -- это вы забываете, что при совсе было гос-регулирование _на все_ -- и, как результат -- в магазинох не было "ничего". А вот на рядом рассположенных рынках -- все очень-даже было. Цена, правда, от официальной отличалась по каким-то непонятным причинам...