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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:32

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...


А что хорошего в вымогательстве?

Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?

Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.

А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.

И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.

Так в этом весь гешефт наших можновладцив.
Ни скандинавского социализма с ограничениями и регулированием в интересах пересичного.
Ни развитого американского рынка с конкуренцией, снижающей цены и повышающей качество.

Но ответственность на самом пересичном, который не имеет возможности в лондонах учиться, к рычагам управления в государстве и близко не допущен, постоянно подвергается давлению от СМИ, борется за выживание.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Посыл понятен, не ныть и платить Ахмету 3000 грн за отопление

Нет, посыл совершенно не понят: продать опостылевшую квартиру в городе и купить дом в селе который топить дровами не платя ни копейки алегарху

Я уже раз писят написал про продажу жилья, как тут удалось рассмотреть предложение ничего не менять - я не знаю, чесно.

Ха-ха-ха, смешной Вы, для того что бы что-то продать, надо сначала купить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:, или покупать частный дом за 500 000 куе.

**а у вас куевах цены.

Я так понял, у таких как я - один путь - в Польшу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:35

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred"[quote="5149118:_hunter написав:Ну так вперед и с "пестней"... -- где брать барабаны местная комун-ячейка расскажет, я думаю.
В этом-то и вся прелесть рынка: нет денег на мерседес -- можешь всех вокруг убеждать, что ни комфорт ни безопасноть лично тебе не нужны -- и ездить на жиге на лысой летней резине...

Когда проблема массовая, то это уже не хотелка маргинала, как Вы пытаетесь представить.

Тем более апеллируя к нет денег, когда оппонент указывает на недовольство именно необоснованным вымогательством.

Так автошлак на дорогах -- такая же массовая проблема.

Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...


_____________
Он называет, но Вы троллите, говоря об 1 куе за мерс, когда звучало себестоимость +.

С Вами дискутируют о размере этого +, а Вы о бесплатно, совке и т.п.[/quote]

Так чему равно себестоимость? -- вышеупомянутый Ланос (если по бумагам судить) -- он +- по ней и продавался.
И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить? -- что помешает "алегархам" поставлять электричество/газ "за бугор"? -- по "жутко завышенным ценам"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:37

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Ни скандинавского социализма с ограничениями и регулированием в интересах пересичного.
Ни развитого американского рынка с конкуренцией, снижающей цены и повышающей качество.

Ні там, ні там не має халяви. Не платиш комуналку - відключать. Не платиш іпотеку - виселять, на дивлячись на малих дітей чи лежачих батьків. У скандинавів найвищі, в Європі, ціни на енергоносії, до речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:39

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так оппонент и на обоснованнное "вымогательство" не согласен. Точнее он не может назвать размер вымогательства, на которое он бы согласился...


Да, мне не нравится вымогательство. А что хорошего в вымогательстве?

Чем плох свободный рынок, где продавец свободно, без принуждения продает, а покупаетель свободно, без принуждения покупает или отказывается?

Вот почему в США купил чтото в магазине, не понравилось - отнес сдал назад, тебе без разговоров вернули деньги.

А у нас - купил, тебе впарили брак и попробуй доказать что не верблюд.

И ведь продавцов в США никак не напрягает, что покупателю может чтото не понравится и он вернет товар. Брак не подсовывают. Наоборот фирменные качественные вещи продают в 2-3 раза дешевле, чем в Украине.

Так где комфорт - с вымогательством, где тебе чёрную воду с химикалиями из под крана впаривают по цене в три раза дороже питьевой?

Или всетаки при свободном рынке, где тебя встречают с улыбкой, помогают выбрать фирменный качественный товар (в 2-3 раза дешевле чем в Украине) и если тебе чтото не нравится тут-же без вопросов возвращают все деньги?


PS: Кстати воду в США в любом кафе дают бесплатно. За колу платишь только за первый стакан, все последующие бесплатно. Вот пример свободного рынка...

Ты, может, в какие-то "не те" магазины ходишь?.. -- секонд-хенд там всякий... -- ни разу возвратом чего бы то ни было проблем не было.

Кстати в Британии было так же -- теперь запретили -- борьба с ожирением. Все такое.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:42

_hunter
Речь шла о газе-тепле, как товаре необходимом для обеспечения минимальных потребностей населения.

Да хоть чушкой, хоть чучелом. Но суть капитализма в доступности товаров и услуг в результате конкуренции.
Если уж необходимое (газ для населения, который есть собственный) не является доступным для аборигенов, то проблема не в аборигенах.
А в механизме рынка или распространения.
За управление отвечают управленцы...
Но не сам абориген типа бери крутись.
Докрутятся до 17-го года. Разнесут в хлам даже то, что есть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:44

  _hunter написав:И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить?


Вы тут забываете упомянуть одну крайне существенную деталь. При совке никто не имел права ни производить ни продавать какие-либо автомобили кроме того-же жигуля, москвича и запорожца. Появление конкурента жигулю было невозможно из-за законодательных запретов.

Я же предложил ограничить норму прибыли только на время монопольного положения. Зашли на рынок другие поставщики, которые могут производить и продавать в обход монополиста - ограничения убрали. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:46

  lapay написав:
  detroytred написав:Ни скандинавского социализма с ограничениями и регулированием в интересах пересичного.
Ни развитого американского рынка с конкуренцией, снижающей цены и повышающей качество.

Ні там, ні там не має халяви. Не платиш комуналку - відключать. Не платиш іпотеку - виселять, на дивлячись на малих дітей чи лежачих батьків. У скандинавів найвищі, в Європі, ціни на енергоносії, до речі.

Да чего ж Вы к халяве апеллируете?!

Доступна коммуналка у них?
Сильно ограничивает другие потребности?
Формируется рыночной или регулируется с учётом доступности?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:49

  Амвросий написав:
  _hunter написав:И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить?


Вы тут забываете упомянуть одну крайне существенную деталь. При совке никто не имел права ни производить ни продавать какие-либо автомобили кроме того-же жигуля, москвича и запорожца.

Я же предложил ограничить норму прибыли только на время монопольного положения. Зашли на рынок другие поставщики, которые могут производить и продавать в обход монополиста - ограничения убрали. :wink:

Нет -- это вы забываете, что при совсе было гос-регулирование _на все_ -- и, как результат -- в магазинох не было "ничего". А вот на рядом рассположенных рынках -- все очень-даже было. Цена, правда, от официальной отличалась по каким-то непонятным причинам...
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