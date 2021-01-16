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Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 14:50
detroytred написав:_hunter
Речь шла о газе-тепле, как товаре необходимом для обеспечения минимальных потребностей населения
.
...
Так эти потребности и обеспечивают. Совсем малообеспеченных дообеспечивают субсидиями...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:51
_hunter написав:
что помешает "алегархам" поставлять электричество/газ "за бугор"?
национальные интересы государства
_hunter написав:
по "жутко завышенным ценам"?
по жутко завышенным у них и так там никто не купит. Они-же хотели дешевую атомную тут закупать по 50 коп, а там продавать по 90 коп. И то, только в моменты нехватки мощностей в Европе.
Попробуйте кому-то в Европе продать солнечную энергию по 200 EUR/MWh. Там дурных нет.
По такой дикой цене врядли ктото вообще в мире купит, кроме Украины.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 18 січ, 2021 14:56, всього редагувалось 3 разів.
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Амвросий
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:52
Амвросий написав: _hunter написав:
И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить?
Вы тут забываете упомянуть одну крайне существенную деталь. При совке никто не имел права ни производить ни продавать какие-либо автомобили кроме того-же жигуля, москвича и запорожца.
Я же предложил ограничить норму прибыли только на время монопольного положения. Зашли на рынок другие поставщики, которые могут производить и продавать в обход монополиста
- ограничения убрали.
Оппонент ещё забыл как разбили *Стандарт Ойл*.
Не сейчас при регуляции после Кейнса, а в эпоху самого свободнейшего рынка.
Когда посягание на свободу рынка было страшным коммивмешательством)).
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:59
Амвросий написав: _hunter написав:
что помешает "алегархам" поставлять электричество/газ "за бугор"?
национальные интересы государства
_hunter написав:
по "жутко завышенным ценам"?
по жутко завышенным у них и так там никто не купит. Они-же хотели дешевую атомную тут закупать по 50 коп, а там продавать по 90 коп. И то, только в моменты нехватки мощностей в Европе.
Попробуйте кому-то в Европе продать солнечную энергию по 200 EUR/MWh. Там дурных нет.
По такой дикой цене врядли ктото вообще в мире купит, кроме Украины.
Когда это "алегархам-эксплуататорам" они мешали?
Я там кавычки не зря поставил:
За 11 месяцев 2020 году Украина экспортировала 4 424,7 млн кВт·ч электроэнергии, а импортировала вдвое меньше - 2 156,1 млн кВт·ч.
-- нашли, получается, дурачков где-то?..
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