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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:50

  detroytred написав:_hunter
Речь шла о газе-тепле, как товаре необходимом для обеспечения минимальных потребностей населения.
...

Так эти потребности и обеспечивают. Совсем малообеспеченных дообеспечивают субсидиями...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:51

  _hunter написав:что помешает "алегархам" поставлять электричество/газ "за бугор"?


национальные интересы государства

  _hunter написав:по "жутко завышенным ценам"?


по жутко завышенным у них и так там никто не купит. Они-же хотели дешевую атомную тут закупать по 50 коп, а там продавать по 90 коп. И то, только в моменты нехватки мощностей в Европе.

Попробуйте кому-то в Европе продать солнечную энергию по 200 EUR/MWh. Там дурных нет. :D По такой дикой цене врядли ктото вообще в мире купит, кроме Украины.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 14:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:52

  Амвросий написав:
  _hunter написав:И еще один "тонкий" момент: ок, предположим нашли мы эту "себестоимость" -- и прямо как в совке -- запретили продавать по "завышенной" цене. Чем это в совке закончилось -- напомнить?


Вы тут забываете упомянуть одну крайне существенную деталь. При совке никто не имел права ни производить ни продавать какие-либо автомобили кроме того-же жигуля, москвича и запорожца.

Я же предложил ограничить норму прибыли только на время монопольного положения. Зашли на рынок другие поставщики, которые могут производить и продавать в обход монополиста - ограничения убрали. :wink:

Оппонент ещё забыл как разбили *Стандарт Ойл*.
Не сейчас при регуляции после Кейнса, а в эпоху самого свободнейшего рынка.
Когда посягание на свободу рынка было страшным коммивмешательством)).
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 14:59

  Амвросий написав:
  _hunter написав:что помешает "алегархам" поставлять электричество/газ "за бугор"?


национальные интересы государства

  _hunter написав:по "жутко завышенным ценам"?


по жутко завышенным у них и так там никто не купит. Они-же хотели дешевую атомную тут закупать по 50 коп, а там продавать по 90 коп. И то, только в моменты нехватки мощностей в Европе.

Попробуйте кому-то в Европе продать солнечную энергию по 200 EUR/MWh. Там дурных нет. :D По такой дикой цене врядли ктото вообще в мире купит, кроме Украины.

Когда это "алегархам-эксплуататорам" они мешали? :shock:

Я там кавычки не зря поставил:
За 11 месяцев 2020 году Украина экспортировала 4 424,7 млн кВт·ч электроэнергии, а импортировала вдвое меньше - 2 156,1 млн кВт·ч.

-- нашли, получается, дурачков где-то?..
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