Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 15:29

_hunter написав: А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло. А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло.

Монополия гораздо большее зло, т.к. она разрушает рынок и рушит экономику.Если не ввести регулирование для монополий, то экономика рухнет также как при совке.Совок - это и есть большая монополия.Закрывание глаз на нарушения монополий ведет к скатыванию в совок.Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.