Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
detroytred написав:_hunter Я обратил внимание на то, что даже ещё тогда рынки регулировались. Ну а антимонопольные разбирательства в США идут постоянно.
Я же конкретно про разделение писал -- про которое, кстати, не я вспомнил. Разбирательства идут, конечно -- чего бы им не идти? -- "монополисты" получают штрафы, включают их в стоимость своих товаров/услуг -- и довольные уходят.
_hunter написав:А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло.
Монополия гораздо большее зло, т.к. она разрушает рынок и рушит экономику.
Если не ввести регулирование для монополий, то экономика рухнет также как при совке.
Совок - это и есть большая монополия. Закрывание глаз на нарушения монополий ведет к скатыванию в совок.
Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.
_hunter написав:А пофиг на какое время -- результат будет тем жею Любое регилирование на рынке -- зло.
Монополия гораздо большее зло, т.к. она разрушает рынок и рушит экономику.
Если не ввести регулирование для монополий, то экономика рухнет также как при совке.
Совок - это и есть большая монополия. Закрывание глаз на нарушения монополий ведет к скатыванию в совок.
Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.
Любое государство -- монополия -- по определению (монополия на законное насилие)
Амвросий написав:Собственно та задница, что сложиласть в секторе коммунальных услуг и получилась именно из-за того, что государство долгое время закрывало глаза на монополии, которые строили свои правила в этом секторе. И не только закрывало глаза, но и помогало укреплять монополию, делая невозможным появление конкурентов в этом секторе.
Енергопостачання, централізоване опалення, як і залізниця - природні монополії. Через це і розділили постачання і постачальників. Вже ж зробили крок проти монополій - все одно не так, бо дорого. Так дешево буде тільки при дотаційному державному постачанні. При ринковій конкуренції буде дорожче, як в європах. Невже і досі ніяк не дійде?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.